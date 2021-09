Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - James Bond är en av de längsta franchisen som berättar historierna om den brittiska agenten James Bong. Med den senaste versionen, No Time To Die får sig själv att skjuta fram och tillbaka, har vi äntligen nått den punkt där den senaste delen - och Daniel Craigs sista - har premiär.

Om du vill titta på hela serien för att fira Bond eller helt enkelt förbereda dig för nästa del, har vi sammanställt den här praktiska guiden för alla filmer hittills - även de som inte ingår i den officiella Eon/MGM -kanonen. Det är i ordning för teaterfrisättning, som börjar med Connery -eran, ända upp till Craig. (Oroa dig inte: vi har lagt till en spoiler-fri version av vår guide längst ner.)

Ni som vill blanda ihop lite mer kan kolla in våra alternativa visningsorder längst ner. Till exempel gjorde vi en lista baserad på ordningen på Ian Flemings romaner (han skapade karaktären). Det finns också snabba visningsorder med distinkta berättande bindningar. Alla dessa listor längst ner i vår guide är fria från spoilers. Så, läs igenom dem och ta reda på vilken som låter bäst.

Hur som helst, du kommer att vara bra att gå för Bond 25 senare i år.

OBS: DET FINNS SPOILERS NEDAN.

Medverkande: Sean Connery

Den allra första James Bond -filmen ser den skotska skådespelaren Sean Connery väcka den brittiska karaktären till liv på storbildsskärmen. Agent 007 åker till Jamaica för att undersöka en brittisk underrättelsechefs död. Där träffar han Honey Ryder, den första Bond -tjejen, spelad av Ursula Andress. Bond upptäcker också förekomsten av en ond organisation som kallas Spectre (eller Special Executive för motintelligens, terrorism, hämnd och utpressning).

squirrel_widget_148805

Medverkande: Sean Connery

Den andra Bond -filmen förverkligar Spectre -organisationen genom att visa dess numeriska hierarki. Nummer 5 i Spectre, en schackmästare vid namn Kronsteen, utarbetar en plan för att skaffa en Lektor -kryptografisk enhet från sovjeterna samtidigt som han planerar att hämnas på Bond för att ha dödat Spectre -operatören Dr. Nej. Klebb, aka nummer 3, för att göra Kronsteens plan till verklighet.

Medverkande: Sean Connery

James Bond kämpar mot en av de största skurkarna genom tiderna, den guldbesatta Auric Goldfinger. Goldfinger planerar att stjäla allt guld från Fort Knox i USA - och bara 007 kan förstås stoppa honom. Filmen har också två av de mer kända karaktärerna i serien: Oddjob, Goldfingers koreanska tjänare; och Pussy Galore (fniss), en Bond -tjej spelad av Honor Blackman.

Medverkande: Sean Connery

Spectre har kapat ett plan lastat med två atombomber och kräver en lösen på 100 miljoner pund i diamanter. Bond försöker hitta de två bomberna och han följer en ledning till Bahamas. Där träffar han CIA -agenten Felix Leiter och upptäcker identiteten på Spectres nummer 2.

Medverkande: Sean Connery

En rymdfarkost blir stulen och landar i Japans hav, och James Bond drar dit för att undersöka. När han väl kommer fram upptäcker han identiteten på nummer 1, ledaren för Spectre: Ernst Stavro Blofeld. Han avslöjar också Blofelds plan att lura världens nationer till att starta andra världskriget.

Medverkande: George Lazenby

Sean Connery går i pension från franchisen vid denna tidpunkt. Så, en australisk skådespelare, George Lazenby, kliver in för att ta över rollen för en enda film. Vi ser honom jaga efter Blofeld. Han blir också kär i och - för första (och enda gången) - gifter sig med en Bond -tjej, Contessa Tracy di Vicenzo. Den här filmen tros följa Ian Flemings romanplott mest, och det är också mer ett drama än någon av de andra filmerna i serien.

Medverkande: Sean Connery

Sean Connery återvänder kort för att foliera en diamantsmugglingsring. Han reser över hela världen innan han tar sig till Whyte House-kasinot i Las Vegas, där han får veta att Blofeld ligger bakom diamantsmuggling. Blofled vill använda en laserarmad satellit för att förstöra alla kärnvapen i USA, Sovjetunionen och Kina, och på så sätt tvinga länderna in i ett budkrig. Vi träffar också Bond -tjejen Plenty OToole, kanske det dumaste namnet i serien efter Pussy Galore.

Medverkande: Roger Moore

Detta är den brittiska skådespelaren Roger Moores första film som Bond. Vi ser honom försöka stoppa Mr. Big, en knarkherre som har en plan att monopolisera heroin genom att ge bort två ton gratis, allt i ett försök att driva andra återförsäljare ur affärer. I den här filmen går Bond från Harlem till New Orleans och slutligen till den fiktiva ön San Monique. Detta är också den första filmen med en svart kvinna som en Bond -tjej, med Rosie Carver spelad av Gloria Hendry.

Medverkande: Roger Moore

Bond befrias från tjänst efter att en guldkula med "007" etsad på den mottagits av MI6. Kulan tros vara från den berömda mördaren Francisco Scaramanga, som använder en gyllene pistol för att döda sina mål. Bond ger sig iväg för att hitta Scaramanga och spårar platsen för en liten enhet, kallad Solex Agitator, som kan utnyttja solens kraft.

Medverkande: Roger Moore

Efter att brittiska och Sovjetunionens ubåtar fångats samman slår Bond ihop med KGB -agenten Major Anya Amasova. De två arbetar tillsammans för att identifiera personen bakom stölderna: Karl Stromberg, en fraktmagnat och vetenskapsman, som har en plan att förstöra både New York och Moskva för att utlösa ett kärnvapenkrig som gör att han kan skapa sin egen civilisation .

Medverkande: Roger Moore

Efter kapningen av rymdfärjan Moonraker måste Bond hitta platsen för det stulna skeppet. Han får veta att Hugo Drax, ägare till företaget som producerar rymdfärjorna, ligger bakom allt och Drax arbetar med en plan för att utplåna en stor del av mänskligheten med en dödlig nervgas. Så småningom måste Bond våga sig ut i rymden för att besegra Drax på sin rymdstation.

squirrel_widget_148808

Medverkande: Roger Moore

Efter att en spionbåt som bär en enhet som kan beställa lansering av ballistiska missiler har sänkts, beordras Bond att hjälpa en marinarkeolog, vid namn Timothy Havelock, att återställa enheten. När arkeologen mördas måste Bond inte bara hitta skjutapparaten utan också ta reda på vem som dödade Havelock och varför. Dun, dun, dun, duuuun ...

Medverkande: Roger Moore

Bond undersöker mordet på agent 009, som dödades i östra Berlin medan han bar ett falskt Faberge -ägg. Detta leder till att 007 avslöjar en kärnvapenplan i Västtyskland. Octopussy har en ensemble av minnesvärda skurkar, inklusive knivkastande identiska tvillingar. Under tiden kommer titeln Octopussy från filmens huvudantagonist och Bond -tjejen - en internationell juvelsmugglare som bor på en ö befolkad av kvinnor.

Medverkande: Roger Moore

I den sjunde och sista filmen med Roger Moore ser James Bond ställas mot Christopher Walkens Max Zorin, en industriman som försöker få en marknad med mikrochips genom att förstöra Silicon Valley. Hans plan kretsar kring bomber under sjöar och felledningar som kommer att leda till att hela San Francisco Bay Area förstörs av översvämningar.

Medverkande: Timothy Dalton

I sin första film som MI6 -agent hjälper den brittiska skådespelaren Timothy Dalton KGB: s generaldirektör Georgi Koskov att avvika från Sovjetunionen. När han väl är i allierade händer berättar han för dem att general Leonid Pushkin återinförde politiken för smiert spionam ("död till spioner"). Bond beordras att skaffa Pushkin innan han kan döda fler agenter och skada relationerna mellan Sovjetunionen och väst.

Medverkande: Timothy Dalton

Efter att Bond har hjälpt sin gamla vän Felix Leiter att fånga en drogherre, som heter Franz Sanchez, slutar brottslingen att fly och allvarligt skada Leiter och döda hans fru. När M, chefen för MI6, beordrar Bond att återgå till normal tjänst, vägrar han och får M att återkalla sin licens att döda. Det betyder att Bond måste inleda sitt uppdrag att hämnas som en oseriös agent.

Medverkande: Pierce Brosnan

Detta är den irländsk-amerikanska skådespelaren Pierce Brosnans debutfilm som Bond. Hans andra MI6 -agent, Alec Trevelyan, mördas. Men tio år senare, efter en attack på en bunker i Sibirien och stöld av kontrollskivan för ett satellitvapen som kallas Goldeneye, får Bond veta att han faktiskt lever.

Medverkande: Pierce Brosnan

Bond befinner sig i att undersöka hur ett brittiskt krigsfartyg sjunker i kinesiska vatten och upptäcker en koppling till mediemogulen Elliot Carver. Med hjälp av en kinesisk specialagent avslöjar Bond Carvers plan att starta en konflikt mellan britterna och kineserna, med ett löfte från en oseriös kinesisk general att Carver ska få exklusiva sändningsrättigheter i Kina.

Medverkande: Pierce Brosnan

Bond skickas för att hämta pengar till Sir Robert King, en vän till M, chefen för MI6, bara för att få pengarna att innehålla en dold bomb som dödar King. Agent 007 inser snart att en före detta KGB-agent-vände-terrorist vid namn Renard satte fällan. M skickar Bond för att stoppa Renard och skydda Kings dotter.

Medverkande: Pierce Brosnan

Bonds uppdrag är att undersöka en nordkoreansk general som är involverad i handel med afrikanska konfliktdiamanter, men 007 fångas och utsätts för tortyr i 14 månader innan han släpps. Han är avstängd vid sin återkomst, men fortsätter på sitt uppdrag och avslöjar en plan för att använda en spegelsatellit som utnyttjar solenergi för att skära igenom den militariserade gränsen mellan Nord- och Sydkorea, så att nordkoreanerna kan invadera.

Medverkande: Daniel Craig

Casino Royale är tekniskt sett en nyinspelning av en inofficiell Bond -film, och den startar om hela serien med den brittiska skådespelaren Daniel Craig. Det visar honom tjäna sin 00 -status genom att störa terroristpengechefen Le Chiffre. Efter att Bond misslyckats med hans plan att spränga ett plan, sätter Le Chiffre upp ett pokerspel med höga insatser, med hopp om att få tillbaka sina förlorade pengar. Bond skickas för att besegra Le Chiffre och slå alla organisationer som litade på honom i konkurs.

Medverkande: Daniel Craig

Bond får reda på att den exiliserade bolivianska generalen Medrano samarbetar med Dominic Greene, som är en del av en organisation som kallas Quantum, så att han kan installeras som president i landet - allt i utbyte mot en liten bit öken. Det som verkar mycket för Medrano svänger söderut, eftersom det avslöjas att Quantum kommer att styra hela vattentillförseln i Bolivia. Men Bond gör allt han kan för att stoppa honom.

Efter ett misslyckat uppdrag antas Bond vara död, och M granskas bland frågor om hennes ledarskap för MI6. När underrättelsetjänstens högkvarter i London attackeras, kommer Bond ur gömstället för att avslöja personerna bakom attacken, vilket leder honom till Raoul Silva, en före detta MI6 -agent, som fångades och brutalt torterades av den kinesiska regeringen. Silva skyller på M och försöker döda henne och hennes rykte.

Bond får ett meddelande från M, chefen för MI6, efter hennes död, vilket leder till att han stoppar en terrorattack. För att ha deltagit i ett obehörigt uppdrag stängs Bond av den nya M. skådespelaren Christoph Waltz.

I den senaste Bond -posten kommer en pensionerad 007 tvingas tillbaka till handling - för att stoppa en tomt från en skurk, känd som Satin, som hotar miljontals liv. Bond spelas igen av Daniel Craig, men han kommer att få hjälp den här gången från en kvinna, som heter Nomi, liksom hans gamla vänner Miss Moneypenny, Q och M. Trailers för filmen retar också återkomsten av Christoph Waltz Blofeld. Dess nuvarande utgivningsdatum är 30 september 2021 i Storbritannien och 8 oktober i USA.

Detta är en så kallad "inofficiell" Bond-film, eftersom den inte producerades av Eon och distribuerades av MGM, utan snarare Famous Artists och Columbia. Det är den brittiska skådespelaren David Nivens som kommer från pensionen för att ta itu med den onda organisationen SMIRSH. Det har också Orson Welles som huvudantagonist, Le Chiffre. Även om det fortfarande är en spionfilm är det mycket mer en satirisk komedi, vilket gör den något annorlunda än de officiella Bond -filmerna.

Sean Connery återvänder som James Bond - 12 år efter att han senast spelade rollen. Återigen, detta är inte en officiell Eon/MGM -film. Istället gjordes den av Taliafilm och distribuerades av Warner Bros. Filmens titel är en referens till Connery, som en gång sa att han aldrig skulle spela James Bond igen. Och det är faktiskt en nyinspelning av Thunderball. (En av Ian Flemings författarpartners vann filmrättigheterna till romanen, så det är därifrån den här versionen kommer.)

Detta är samma lista som ovan, bara spoiler-fri och mycket snabbare att läsa:

Dr No (1962)

Från Ryssland med kärlek (1963)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

Du lever bara två gånger (1967)

Om hennes majestäts hemliga tjänst (1969)

Diamonds Are Forever (1971)

Lev och låt dö (1973)

Mannen med den gyllene pistolen (1974)

Spionen som älskade mig (1977)

Moonraker (1979)

Endast för dina ögon (1981)

Octopussy (1983)

A View to A Kill (1985)

The Living Daylights (1987)

License to Kill (1989)

GoldenEye (1995)

Tomorrow Never Dies (1997)

Världen är inte tillräckligt (1999)

Die Another Day (2002)

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

Ingen tid att dö (2021)

Inofficiella Bondfilmer:

Casino Royale (1967)

Never Say Never Again (1983)

squirrel_widget_148808

James Bond, karaktären, skapades av författaren Ian Fleming. Hela Jame Bond -serien är baserad på hans 14 romaner, även om filmerna gjordes i en annan ordning. Om du vill titta på filmerna direkt inspirerade av romanerna, i den ordning Fleming skrev dem, så gör du:

Casino Royale (2006)

Lev och låt dö (1973)

Moonraker (1979)

Diamonds Are Forever (1971)

Från Ryssland med kärlek (1963)

Dr No (1962)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

Spionen som älskade mig (1977)

Om hennes majestäts hemliga tjänst (1969)

Du lever bara två gånger (1967)

Mannen med den gyllene pistolen (1974)

Sex av de första Bond -filmerna har 007 som tävlar mot fiender från den onda organisationen Spectre, och de bygger alla mot det stora avslöjandet att Blofeld är dess ledare. Så här är en order som följer Spectters tidiga dagar:

Dr.No (1962)

Från Ryssland med kärlek (1963)

Thunderball (1965)

Du lever bara två gånger (1967)

Om hennes majestäts hemliga tjänst (1969)

Diamonds Are Forever (1971)

Endast för dina ögon (1981)

Valfritt: Lägg till Spectre (2015) i den här beställningen. Du kan också följa Spectre -storylistan med omstartsordningen, som har många Spectre -band.

Från och med The Spy Who Loved Me tvingas Bond spela en nyckelfaktor för att sprida konfrontationer under hela kalla kriget och under Sovjetunionens fall. Även om dessa filmer inte är lika snygga som en serie som Spectre -serien eller omstartsserien, har den övergripande teman och introducerar några återkommande karaktärer. Här är en order med berättelser från kalla kriget:

Spionen som älskade mig (1977)

Moonraker (1979)

Endast för dina ögon (1981)

Octopussy (1983)

A View To A Kill (1985)

The Living Daylights (1987)

GoldenEye (1995)

Tomorrow Never Dies (1997)

2006 startades James Bond -karaktären om, med Daniel Craigs debut som 007. De fyra filmerna (snart fem) som stjärnan Craig är alla en del av en sammanlänkad berättelse som blir tydlig när filmerna går framåt. De fungerar också som en ursprungshistoria för Spectre. Här är omstartbeställningen:

Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

Skyfall (2012)

Spectre (2015)

Ingen tid att dö (2021)

squirrel_widget_148805

Då kanske du gillar våra andra filmbeställningsguider:

Vi har också dessa ryktessammanhang på kommande filmer: