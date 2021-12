Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Julen är inte bara en bra tid för att samla familjer, dela presenter och njut av färspajer och Quality Street, det är också en av de bästa tiderna på året att se några fantastiska filmer och TV-program.

Särskilt streamingtjänster håller på att bli galna för festfilmer och du kan fånga några av de allra bästa semesterklassikerna på Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ och Now TV.

Här är våra val av de bästa julfilmerna att fånga på en av onlinetjänsterna.

En Netflix-prenumeration

Utarbetad av samma produktionsteam bakom Home Alone och Harry Potter and the Philosopher's Stone, The Christmas Chronicles har Kurt Russell i huvudrollen som tomte och är exklusiv på Netflix. Han får ett par barn att hjälpa honom efter att hans släde gått sönder, vilket leder till ett stort äventyr.

En uppföljare är nu också tillgänglig på plattformen, med Russell som återvänder som tomte tillsammans med den verkliga frun Goldie Hawn som Mrs Claus. Förvänta dig mer action för hela familjen.

En annan Netflix-exklusiv - som den tog upp när en biopremiär inte var möjlig - den här familjemusikalen är den barnvänliga motsvarigheten till The Greatest Showman med jultema. Forest Whitaker spelar huvudrollen som en excentrisk leksaksmakare som skapar en magisk uppfinning.

Med vacker handritad animation och en rad fantastiska röstskådespelare som JK Simmons, Rashida Jones och Norm Macdonald har denna film blivit en omedelbar klassiker. Klaus är en hjärtevärmande berättelse som återskapar den klassiska jultomtemytologin.

Den första i en serie av fyra filmer, Nativity är en hjärtevärmande, rolig berättelse med Martin Freeman i huvudrollen som en lärare som missriktat tjatar om att få sin skolfödelse förvandlad till en film, bara för att imponera på en tjej. Uppsluppenhet uppstår i denna förvånansvärt roliga, familjebrittiska kapris.

Denna Netflix Original 2020 är en självmedveten rom-com som är på den knasiga sidan, så definitivt inte en att titta på med barnen. Filmen följer två främlingar som går med på att bli ett år långa platoniska plus-etta, men som oundvikligen börjar falla för varandra allt eftersom.

Bill Murrays julextravaganza debuterade på Netflix 2015 och blev en omedelbar klassiker, om än en ganska udda sådan ibland. Bill och några av hans kändisvänner förenas för att sjunga några julklassiker i en komedifilm som kommer att underhålla dig i år.

Inte att förväxla med skräckfilmen med samma namn, denna klassiker från 1998 har Michael Keaton i huvudrollen och är en hjärtevärmande tårare för hela familjen. Handlingen följer en pappa som dödats i en bilolycka, bara för att väckas till liv igen i form av en snögubbe via ett magiskt munspel.

Buddy Hall (Danny DeVito) har precis flyttat in i grannskapet och planerar att dekorera sitt hus med tillräckligt med julbelysning så att det kan ses från rymden. Hans nya granne Steve (Matthew Broderick) har alltid varit känd som "julkillen" och tar därför inte snällt emot Buddys planer. Så följer en komedikapris av Steve som försöker sabotera festligheterna, men det går inte alltid som han vill.

Amazon Prime

Nya kunder kan registrera sig för en 30-dagars gratis provperiod.

En av de mest populära julromsserierna någonsin ser Richard Curtis samla ihop en välbekant rollfigur för att spela ut 10 olika berättelser, alla utspelade vid jul, varav många är sammanlänkade på något sätt. Det är muntert brittiskt kul när det är som bäst och kan inte låta bli att få ett leende på läpparna. Finns även på Netflix .

Inte riktigt för barnen men bra för rom-com-fans, The Holiday-stjärnorna Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet och Jack Black i två, sammanflätade berättelser om kärlek under semesterperioden. Det är tårar, skratt och det är en idealisk film för att ta en mugg glögg och titta på medan den är ihoprullad under en filt. Finns även på Netflix.

En endast för vuxna, det här är en rolig komedi med Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen och Anthony Mackie (Falcon i The Avengers) som en trio vänner som träffas för en sista stor julaftonskväll innan de accepterar vuxen ålder.

Alla som har varit på en kontorsjulfest vet hur snabbt saker och ting kan gå överstyr men i den här filmen går det verkligen ur hand. En rolig komedi med Jason Bateman, TJ Miller och Olivia Munn i huvudrollerna.

Om du vill ha något lite annorlunda denna jul, vad sägs om en skotsk zombieapokalyps-julmusikal? I den här filmen måste Anna och hennes vänner kämpa och sjunga för att överleva i den sömniga staden Little Haven.

Scrooge är en musikalisk anpassning från 1970 av den klassiska Charles Dickens berättelse "A Christmas Carol" och många tror att den är en av de bästa. Om du på något sätt har undvikit den här fram till nu, kanske det är dags att dyka in och se vad allt väsen handlar om.

Disney+ är en relativt nykomling men tack vare de många studiorna som ägs av House of Mouse har den massor av julgodis.

Ett abonnemang

Utan tvekan en av de bästa julfilmerna genom tiderna, den ursprungliga Home Alone är tillgänglig på Disney+ i år. Det är osannolikt att du aldrig har sett den förut, men vi rekommenderar verkligen att du ger den en snurr igen eftersom den njuter varje gång - tecknat våld och allt.

Även tillgänglig på Disney+ är Home Alone-uppföljaren där Kevin McAllister blir strandsatt i New York. Han får till och med träffa USA:s ex-president Donald Trump, som medverkar i filmen. Den har också en passande titel, eftersom Trump verkligen förlorade i New York. Och Michigan. Och Georgien. Och...

Den här kanske inte är lika älskad som sina föregångare, men om du är sugen på en ny snurr på den klassiska Home Alone-formeln, varför inte ge den här helt nya uppföljaren från 2021 ett försök? Denna deltagare i serien spelar Rob Delaney och Ellie Kemper som den kriminella duon och Archie Yates som ungen som, du gissade rätt, lämnas hemma, ensam.

Michael Caine spelar huvudrollen som Ebenezer Scrooge i Muppets version av den klassiska Christmas Carol-filmen. Perfekt för barnen men det är inte bara en barnfilm med några välbekanta karaktärer inklusive den store Gonzo, Kermit och Miss Piggy i traditionella roller.

Disneys 3D-animerade version av samma källmaterial, som du kanske föreställer dig, är en smula mörkare än Muppets-versionen. Med en all-star skådespelare med sådana som Jim Carrey, Gary Oldman och Bob Hoskins och några otroliga bilder - det är en fantastisk klocka.

Tim Allen är fantastisk som pappan som av misstag dödar tomten och därför måste ta hans plats. Det finns ett par uppföljare också, men ingen av dem är lika bra som det här originalet.

Tim Burton och Henry Selicks stop motion-animationsmästerverk är ett vi njuter av varje år. Den har fantastiska låtar genomgående, medan berättelsen om Jack Skellington som försöker fylla tomtens stövlar när han är trött på Halloween är lika hjärtevärmande som rolig.

Medan vissa vägrar att erkänna att Die Hard är en julfilm har de fel. Den utspelar sig under en julfest och har den odödliga repliken "nu har jag ett maskingevär, ho, ho, ho" i sig. Vad mer vill du ha?

Du behöver ett Now TV Sky Cinema Month Pass för att se filmer på vilken enhet som helst med en Now TV-app.

Du kan se erbjudanden på Sky Cinema Month Pass här .

Allt av följande är också tillgängliga på Sky Go-appen, som är gratis för Sky Q-prenumeranter.

Den här utmärkta brittiska filmen av Wallace och Gromits skapare Nick Parks studio har en seriös känslomässig inflytande och är en ny version av vad som kan anses vara en traditionell julberättelse. Den följer tomtens son Arthur på hans uppdrag att ge en present till en liten flicka för att rädda hennes jul, hjälpt på vägen av ett team av pålitliga sidekicks.

Vad hände med Chevy Chase? Vi kan inte förstå varför han bleknade från bioduken på 90-talet eftersom han på den här visningen var högst upp på komedistegen. Familjefilmerna Griswold var alltid jätteroliga, men den här julutflykten var på en annan nivå. Det är fortfarande lika roligt idag som det var på 80-talet.

En helt ny brittisk film som berättar historien om jultomtens ursprung och hans söta husdjursmus förstås. Den här har visat sig vara en hit hos både kritiker och tittare, väl värd att kolla in i jul.

Med Iwan Rheon, av Game Of Thrones-berömdheten, och Freida Pinto, från Slumdog Millionaire; denna Sky Original är en romantisk affär med musik-biz-tema som ser en thrash metal-musiker som försöker göra en hit julskiva.

Med Neil Patrick Harris (som du kanske känner igen från How I Met Your Mother) i huvudrollen 8-Bit Christmas utspelar sig på 80-talet och följer unga pojkars upptåg för att säkra den bästa julklappen genom tiderna, Nintendo Entertainment System.

Det här norska animerade spelet utspelar sig i en stad full av kor och inkluderar en rasande tomte som hoppats upp på havregrynsgröt. Förvirrad? Det är vi också, men det ser jättekul ut, speciellt för yngre tittare.