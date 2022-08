Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - WhatsApp erbjuder ett antal funktioner i sin meddelandeapp, från försvunna meddelanden till möjligheten att radera ett meddelande efter att du har skickat det, så länge du gör det inom en viss tidsram.

Rapporter tyder på att WhatsApp även testar möjligheten att återställa ett meddelande som du har raderat i sin senaste betaversion. Rapporten kommer från WABetaInfo och det sägs att den rullar ut till vissa användare på Google Play Beta Program under version 2.22.18.13.

Funktionen sägs vara utformad för när du raderar ett meddelande i en WhatsApp-chatt men av misstag väljer alternativet "Delete For Me" (radera för mig) i stället för "Delete for Everyone" (radera för alla).

Ännu finns det ingen bekräftelse på om funktionen Ångra radering av meddelande kommer att rullas ut till den slutliga versionen av WhatsApp, men om den gör det är det här hur den förväntas fungera.

Baserat på WhatsApp betaversion 2.22.18.13 för Android måste du vara snabb för att ångra ett raderat meddelande på WhatsApp. Det sägs att du har några sekunder på dig att "ångra" ett raderat meddelande.

Ett popup-fönster kommer att visas längst ner på skärmen när du raderar ett meddelande i en WhatsApp-chatt. På denna popup kommer det tydligen att stå "Meddelande raderat" och det kommer att finnas en "Ångra"-knapp bredvid. Popup-fönstret kommer att finnas kvar i ett par sekunder innan det försvinner. Om du väljer "Undo" kommer det raderade meddelandet att återställas.

Om popup-fönstret dock försvinner finns det inget sätt att återställa det raderade meddelandet.

Vi kommer att uppdatera den här funktionen så snart funktionen landar i den slutliga versionen av WhatsApp. För tillfället kan du dock se till att du kör version 2.22.18.13 för Android i Google Play Betaprogrammet för att se om du har tillgång till funktionen.

Skriva av Britta O'Boyle.