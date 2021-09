Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det har bara varit en het minut sedan Vivo sålde sin X60 -serie till försäljning - X60 Pro var en överraskningssuccé när vi granskade den - men nu har flaggskeppet redan en efterträdare: X70 -serien.

Vivo X70 finns i tre varianter: standard X70, step-up X70 Pro och det större och helt annorlunda X70 Pro+ -utbudet (ungefär som sin föregångare, vars jämförelse länkas nedan).

Nyckelförsäljningen till X70 -serien handlar - som det har varit i de senaste telefonerna i X -serien - om fotografering. Vivo har ett partnerskap med Zeiss, där alla tre X70-enheterna använder sig av samkonstruerad optik för optimal kvalitet. Avgörande är det också gimbalstabilisering - som i kameraenheternas float - som har varit klassledande i tidigare modell iterationer.

X70 kommer med en 40-megapixel huvudkamera, 12MP vidvinkel och 12MP porträttlins-den sista har funktioner på alla tre enheterna i sortimentet. X70 Pro levereras med en 50MP huvudkamera, 12MP vidvinkel, 8MP zoom plus porträttobjektivet. X70 Pro+kommer under tiden med samma 50MP huvudkamera, men högupplöst 48MP vidvinkel, plus samma porträtt- och zoomobjektiv.

Intressant nog driver Vivo hårdare på kamerafunktionerna, med Zeiss -godkända porträttlägen som bär de klassiska Distagon-, Planar- och Sonnar -objektivnamnen - var och en ger ett distinkt utseende i porträttläge.

Medan den övergripande designen på telefonerna - X70 och Pro med 6,56 -tums skärmar enligt sina föregångare; X70 Pro+ med en större 6,78-tum-är mycket lik den redan etablerade X60, innersidan har genomgått en kritisk förändring: inträdes- och mittmodellerna väljer en MediaTek Dimensity 1200-processor (ja, en "1200-vivo" -variant) . Pro+ väljer dock Qualcomm Snapdragon 888+ för att hjälpa det att skilja sig från det bästa av det bästa.

Medan vi förväntar oss att några X70-varianter kommer till Storbritannien så småningom, exakt när är okänt i detta skede-kommer den första produktutrullningen först att riktas mot Asien-Stillahavsområdet.