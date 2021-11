Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Three UK har återinfört belöningar för sina månadslöner och PAYG-kunder.

Två år efter att ha lagt ner Wuntu-appen har nätverket lanserat Three+ – en vänligare tjänst för iOS och Android som erbjuder många besparingar och upplevelser.

Nu tillgänglig, appen har erbjudanden på guidade turer runt Stamford Bridge, stadion för de tre sponsrade Premier League-ledarna, Chelsea. Det finns även förköpsbiljetter till nästa års Reading och Leeds Festival.

Närmare hemmet finns det 3 £ biobiljetter som erbjuds för Cineworld-besök. Och om du skulle vilja beställa in, finns det veckokoder för att få 20 procent rabatt på Uber Eats-leveranser.

Ytterligare matiga partnerskap inkluderar incitament med Frankie & Bennys restaurangkedja (för två huvudmåltider för £10) och SimplyCook.

"Med så många extra plus från Three kan medlemmar kickstarta en filmklubb, ta en vän ut på middag eller få en date night levererad och göra den till en att minnas", säger Threes chef för nya produkter, Andrew Foy. "Och med fler spännande belöningar i pipelinen har det aldrig funnits en bättre tid att gå med i Three."

Det är för närvarande begränsat till dem som betalar månads- och PAYG-planer, men en FAQ säger att bredband och andra tre kunder kan inkluderas i tid.