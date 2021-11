Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Three Mobile har avslöjat en hög med Black Friday-erbjudanden i Storbritannien, inklusive en som halverar en iPhone 13-prisplan.

Du kan nu få en 128GB iPhone 13 med obegränsad data för bara £31 per månad under de första sex månaderna av ett 24-månaderskontrakt. Det finns en förskottskostnad på £49 för handenheten, även om nya kunder som byter från en konkurrerande leverantör också får ett Amazon-presentkort på £100 eller ett förbetalt Mastercard-presentkort för att försköna affären ännu mer.

Efter de första sex månaderna stiger priset till £62 per månad.

En annan bra affär är för Samsung Galaxy S21 . Du kan få 5G-telefonen plus £100 presentkort (enligt ovan) och 100GB data för bara £21,50 per månad i sex månader (på ett 24-månaderskontrakt). Handenheten kommer att kosta endast £29 i förskott.

Efter avtalsperioden stiger månadskostnaden till £43.

Om du inte är ute efter en telefon och bara vill ha ett erbjudande med endast SIM, kan du få obegränsad data för bara £10 per månad under de första sex månaderna av ett 24-månaderskontrakt (stiger till £20 per månad därefter). Det innehåller också ett presentkort på £50 om du byter till Three.

Separata SIM-erbjudanden erbjuder 100 GB data för bara 12 GBP per månad eller 30 GB data för bara 10 GBP per månad . Båda kontrakten löper över 12 månader, inklusive rabatten.

PAYG-kunder lämnas inte utanför. Ett avtalsfritt SIM-erbjudande erbjuder obegränsad data för bara £20 (ned från £35). Om du förnyar automatiskt kommer detta att pågå i sex månader innan priset stiger igen.

Alla Threes erbjudanden löper till 12 december 2021, förvänta dig för erbjudandena på 100 GB och 30 GB endast SIM - de är tillgängliga till 3 december respektive 30 november.