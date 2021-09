Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Tre tillkännagav nyligen sina planer på att släppa Go Roam - dess gratis roamingförmån som täcker EU, USA och många andra länder.

De nya avgifterna på £ 2 per dag för EU, £ 5 per dag för andra Go Roam -platser träder i kraft från maj 2022. Pocket -lint har dock upptäckt - och bekräftat - ett sätt att förlänga gratis roaming utöver det. Faktum är att du kan förlänga den med två år eller mer.

Roamingavgifterna kommer att gälla för alla kontrakt som tecknas eller förnyas från och med 1 oktober 2021. Och även om avgifterna inte börjar förrän i maj nästa år, kommer alla kontrakt som börjar efter det datumet att omfattas av dem.

Men om du tecknar eller förnyar ett kontrakt före den 1 oktober får du gratis roaming så länge kontraktet gäller. Så, teckna ett 24-månadersavtal i slutet av spelet den 30 september 2021, till exempel enbart SIM-obegränsad plan för £ 10 i månaden under sex månader , £ 20 i månaden därefter, så får du ytterligare två -år Go Roam utan extra kostnader.

Det fungerar också med icke-SIM-bara planer, och vi väntar iPhone 13 före slutet av månaden. Så du kan också unna dig Apples nya enhet på ett nytt kontrakt och dra nytta av gratis roaming för dess längd.

Pocket -lint har också lärt sig en ännu mer lockande affär - ett sätt att få gratis roaming på obestämd tid. En tre talesman bekräftade för oss att en månad endast SIM-avtal som gjordes före 1 oktober kommer att vara undantagna. Det betyder att de kommer att fortsätta att vara berättigade till gratis roaming tills du lämnar nätverket eller byter kontrakt.

Den här affären för en obegränsad SIM-abonnemang på endast en månad för £ 24 per månad verkar särskilt bra därför, eftersom du får gratis roaming för alltid.

Lita på Alexa, Samsung Galaxy Z Flip 3 granskad och mer - Pocket -lint Podcast 119 Förbi Rik Henderson · 10 September 2021

Och om du redan har en SIM-abonnemang på en månad behöver du inte göra någonting-du kommer att fortsätta få Go Roam gratis, även efter maj nästa år.