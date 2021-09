Tre senaste brittiska nätverk för skrotning av gratis roaming

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Brittiska nätverket Three har meddelat planer på att släppa sin mångåriga Go Roam-förmån.

Precis som EE och Vodafone kommer det inte längre att erbjuda gratis roaming till kunder när de reser i Europa, USA eller andra länder som för närvarande omfattas. Från maj 2022 kommer kunderna att behöva betala liknande avgifter för att använda sina data, protokoll och textersättningar i EU -länder och globalt.

Ett fast pris på £ 2 per dag kommer att debiteras för användning i EU -länder, £ 5 per dag för platser "runt om i världen", till exempel staterna.

Ett världsomspännande dagstak kommer också att fastställas för regioner som inte täcks, enbart för att skydda mot ”räkningar”.

Kunder som tecknar ett nytt kontrakt från 23 maj 2022 - eller har uppgraderat med Three efter 1 oktober 2021 - kommer att ha rätt till den nya roamingprisstrukturen. De som har tecknat eller uppgraderat ett kontrakt kommer fortfarande att kunna använda Go Roam tills deras kontrakt löper ut. Det inkluderar pay as you go -kunder.

Gratis roaming förblir i Irland.

"Den nya avgiften säkerställer att kunderna är tydliga med vad de kommer att betala när de använder sin telefon i ett annat land och bara de som strömmar kommer att betala för tjänsten. Det kommer också att säkerställa att vi kan fortsätta investera i vårt brittiska nätverk", säger Three UK i ett påstående.

Flytten följer liknande åtgärder från EE och Vodafone, där varje nätverk också återinför roamingavgifter under det nya året.

O2 kommer att fortsätta att erbjuda gratis roaming i hela EU och i USA på vissa "Plusplaner" som ett inkluderat tillägg.