Xperia-gamevent bekräftat: Kan Sony vara på väg att lansera en ny speltelefon?

(Pocket-lint) - Sony har bekräftat att de kommer att hålla ett evenemang den 12 september. Innehållet i evenemanget är okänt, men det hålls i Japan och sker under varumärket Xperia, så det är mobilrelaterat.

Teaser-videon avslöjar inte mycket, förutom att den visar en spelare och erbjuder orden "made for pro gamers and streamers".

Det väcker fler frågor än det ger svar: att koppla ihop spel och Xperia väcker genast frågan om Sony förbereder sig för att återuppta PlayStation-telefonen igen. Den tidigare versionen var Xperia Play (som lanserades under varumärket Sony Ericsson), som hade en utdragbar kontroll som gav dig kontrollmöjligheter utanför skärmen.

Det var 2011 och innan dess hade vi PSP Go - som lanserades 2009 - som syftade till att replikera PSP men i en mer kompakt skala.

Det som gör oss lite pessimistiska när det gäller Sonys lansering av en ny speltelefon är att det inte har förekommit några läckor och att evenemanget äger rum i Japan, så den kan vara inriktad på den japanska marknaden först. En ny PlayStation-telefon skulle väl vara en massiv global händelse?

Det leder oss vidare till nästa del av denna tease som antyder att den är "för streamers". Det är troligt att Sony bara vill förbättra spelupplevelsen för dem som gillar att streama - så kanske får vi bara Xperia-tillbehör. Uppträdandet av en Scarz-gamer förstärker detta, och den sista spiken i kistan för gaming-telefoner är det faktum att YouTube-teaser-videon innehåller orden "Made for the players - Sony's Xperia new gaming gear is coming...".

Så tyvärr ser det ut som om PlayStation-telefonen kommer att förbli en del av det förflutna, och evenemanget den 12 september kommer troligen att handla om speltillbehör som stöds av det Xperia-sponsrade e-sportslaget Scarz.

Skriva av Chris Hall.