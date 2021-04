Sony retar Xperia I III i två officiella YouTube-videor

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sony Mobile har släppt två officiella videor på sin Xperia YouTube-kanal som retar lanseringen av den förväntade Xperia 1 III och Xperia 10 III .

Båda enheterna anses vara föremål för Xperia-produktens tillkännagivande som äger rum den 14 april , och även om Sony inte har bekräftat att de är det, kallas den första av de två teaservideoerna "Three is the Magic Number" så det är en säker satsning att anta att det avser Xperia 1 III och Xperia 10 III.

Även om ingen enhet visas mycket i den första videon, pratar Sony om ljud, fotografering, mobilspel och film - alla områden fokuserar vanligtvis på sina smartphones. Inga specifikationer är bekräftade, även om en trippel kamera verkar visas - stöder rykten. Det finns dock ingen bekräftelse på periskop / teleobjektiv som rapporterats för Xperia 1 III.

Den andra videon verkar visa en glimt av trippelkameran på Xperia 1 III igen, även om den här videon också har fokus på föregångaren - Xperia 1 II Xperia Pro - liksom alla andra områden Sony är inblandade i, som filmer, spel och musik.

Det finns två meddelanden på teaservideorna, varav den ena säger "Kreativt underhållningsföretag med en solid grund för teknik", medan den andra säger "Omdefiniera vår framtid med morgondagens teknologier". Det finns också ett par meddelanden i den första videon, som "känn handlingen", "upplev filmerna, se utan kompromisser" och "hör alla detaljer".

Vi misstänker att detta innebär att Xperia 1 III kommer med Dynamic Vibration System, en bildförhållande på 21: 9 och stöd för högupplöst ljud - allt vi förväntar oss. Du kan läsa alla rykten kring Xperia 1 III och Xperia 10 III i våra separata funktioner.

Skriva av Britta O'Boyle.