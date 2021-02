Sony Xperia 10 III släppdatum, rykten, funktioner och specifikationer

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sony Mobile tillkännager vanligtvis ett par smartphones per år. Efter en förändring av namngivningsstrategin 2019 är dessa intervall nu kända som Xperia 1 , Xperia 5 och Xperia 10.

Xperia 10 sitter inom mellanklassmarknaden, men tar vissa egenskaper från flaggskeppet Xperia 1. Vi såg Xperia 10 II (Xperia 10 mark two) lanseras under första halvåret 2020 tillsammans med Xperia 1 II, så vi är förväntar oss tredje generationens modell under de kommande månaderna.

Här är allt vi hittills har hört om Sony Xperia 10 III.

Förväntas snart

Cirka £ 300 - £ 350 i Storbritannien

Sony Mobile tillkännager normalt sina smartphonesuppdateringar på mässor Mobile World Congress och IFA . Det gör normalt inte separata händelser som Samsung och Apple . Med den globala pandemin som betyder några förändringar i mässorna, blir det lite svårare att bestämma ett exakt släppdatum.

Xperia 10 II tillkännagavs den 24 februari 2020 - under MWC 2020 - så om Sony håller fast vid en årlig uppdatering trots att Mobile World Congress inte äger rum i februari i år, bör dess efterträdare vara nära förestående, tillsammans med flaggskeppet Xperia 1 III.

När det gäller pris kostar Xperia 10 II £ 319 i Storbritannien (cirka $ 399). Vi förväntar oss en liknande ballpark för Xperia 10 III, men det skulle vara fantastiskt att se det under £ 300-märket i Storbritannien.

154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm

IP65 / 68 vattentätning

Gorillaglas tillbaka

Baserat på läckorna ser det ut som att Sony Xperia 10 II kommer att ha en liknande design som sin föregångare. Render med hög upplösning föreslår en platt plattdesign med rundade hörn som vi har förväntat oss från Sony genom åren, med en ram på toppen av skärmen som rymmer den främre kameran. Vi förväntar oss att se ett glas tillbaka som Xperia 10 II.

Det ser ut som en trippel bakre kamera kommer att placeras i det övre vänstra hörnet på baksidan och vi förväntar oss att se IP65 / 68 vattentätning som introducerades i Xperia 10-serien med andra generationens modell, vilket ger en återgång i Xperia 10 III.

En fysisk fingeravtryckssensor verkar vara närvarande igen på enhetens högra kant. Läckage visar en svart enhet, men det skulle inte vara förvånande att se Sony Xperia 10 III också komma i vitt, som Xperia 10 II gjorde. Läckade mätningar rapporteras vara 154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm, vilket skulle vara detsamma som Xperia 10 II, bara 0,1 mm tjockare.

6-tums, Full HD

OLED

Bildförhållande 21: 9

Sony Xperia 10 II har en 6-tums OLED-skärm med ett bildförhållande på 21: 9 och vi förväntar oss att se detsamma på Xperia 10 III. Det finns för närvarande inga rykten om skärmstorleken specifikt men eftersom enhetsmätningarna rapporteras vara desamma som Xperia 10 II, skulle vi säga att 6 tum är en bra satsning. Sony bytte till OLED för Xperia 10-serien i Xperia 10 II så det skulle vara förvånande att se att den flyttade tillbaka till LCD.

Bildförhållandet 21: 9 - bra för filmer - har varit ett vanligt tema för Sony Xperia-telefoner sedan lanseringen av Xperia 1 och Xperia 10 år 2019 och de läckta bilderna tyder på att denna långa, smala form kvarstår. Xperia 10-serien hade ursprungligen två telefoner - Xperia 10 och Xperia 10 Plus - men under 2020 erbjöd Sony bara ett alternativ så vi förväntar oss att fortsätta för Xperia 10 III.

Det finns en Full HD-upplösning på Xperia 10 II, som vi misstänker att Xperia 10 III också kommer att erbjuda, vilket sparar den högre upplösningen för Xperia 1.

Qualcomm SD765G

6 GB RAM

5G

Rykten säger att Sony Xperia 10 III presenterar Qualcomm Snapdragon 765G-plattformen under huven, tillsammans med 6 GB RAM. Dess föregångare har Snapdragon 665-chipset med 4 GB RAM, så även om det finns ett nyare Snapdragon 6-seriechip är SD765G en mycket kapabel processor, som finns i ett antal utmärkta smartphones och ökningen av RAM kommer sannolikt också att välkomnas.

Det skulle också betyda att Xperia 10 III skulle vara 5G-kapabel - en första för detta sortiment.

Xperia 10 II hade 128 GB lagringsutrymme så vi förväntar oss åtminstone det för Xperia 10 III och vi förväntar oss ett batteri på cirka 3500 mAh - förhoppningsvis större - men inget har ryktats i den här avdelningen ännu.

Trippel bakre kamera

Det är för närvarande inte klart vilka kameraspecifikationer Xperia 10 III kommer att erbjuda, men baserat på läckta bilder förväntas en trippel bakre kamera igen.

Xperia 10 II levereras med en 12-megapixel huvudkamera och 8-megapixel ultrabreda och tele-kameror, som Xperia 10 III också sägs ha. Vi förväntar oss förbättringar vad gäller funktioner och resultat även om hårdvaran förblir densamma.

Här är allt vi hittills har hört om Sony Xperia 10 III.

Den tredje generationen av mellanklass Xperia 10 dök upp på Geekbench med Qualcomm lito-plattformen - som är Snapdragon 765G - som stöds av 6 GB RAM.

Bästa smartphones 2021: De bästa mobiltelefonerna som finns att köpa idag Förbi Chris Hall · 19 Februari 2021

Gizmo China sa att Sony Xperia 10 III kommer att ha en 12-megapixel huvudkamera, 8-megapixel Ultra-Wide-kamera och 8-megapixel tele-camara på baksidan, som Xperia 10 II.

Leaker Steve Hemmerstoffer avslöjade några bilder av Sony Xperia 10 III på Voice-plattformen.

1/3 Steve Hemmerstoffer / OnLeaks

GSM Arena föreslog att Sony Xperia 10 III kommer med Qualcomm Snapdragon 690-processor. Det sa också att mätningarna skulle vara 154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm för tredje generationens enhet.

Skriva av Britta O'Boyle.