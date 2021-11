Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Sky Mobile erbjuder massiva 50 procent rabatt på sina 60 GB telefonabonnemang för Black Friday .

De reducerade tarifferna är berättigade när de tas med vilken telefon som helst, inklusive iPhone 13, Samsung Galaxy S21 eller till och med Samsung Galaxy Z Fold 3.

Till exempel, skaffa iPhone 13 med 60 GB data från bara £42 per månad och ingen förskottsavgift för telefonen.

Samsung Galaxy Z Fold 3 är tillgänglig från £73 per månad med en förskottsavgift på £12. Alternativt kan du få Samsung Galaxy Z Flip 3 från bara £44 per månad .

Dessa planer är på 36-månaderskontrakt, men du kan byta telefon utan extra kostnad efter 24 månader.

Det finns även 24-månaderskontrakt tillgängliga. Och om du inte behöver en telefon, finns det också ett fantastiskt SIM-erbjudande, med 8 GB månadsdata tillgängligt för bara £8 per månad .

Se här för alla Sky Mobile Black Friday-erbjudanden – de är tillgängliga till 29 november 2021.

Det finns också ett Black Friday-erbjudande på Sky Broadband, med upp till 59 Mbps fiberbredband och pay as you talk fast telefon tillgängligt för bara £25 per månad under ett 18-månaderskontrakt. Det finns bara en extra installationsavgift på £19,95.

Du kan kolla in den här fram till den 2 december.