Samsung Galaxy S23 Ultras kameraspecifikationer läcker och det är inga goda nyheter

(Pocket-lint) - Den som hoppas på många nya kamerauppgraderingar i Samsung Galaxy S23 Ultra kanske inte har tur, men det finns åtminstone en ljuspunkt.

Vi förväntar oss att Samsung kommer att tillkännage basmodellen Galaxy S23, mellanklassmodellen Galaxy S23+ och högklassiga Galaxy S23 Ultra i februari 2023 om tidigare lanseringsscheman är något att gå efter. Nu kan en ny läcka ha berättat exakt vad vi kan förvänta oss på kamerafronten, åtminstone för den Galaxy S23 Ultra.

De senaste nyheterna kommer via läckaren Yogesh Brar och medan han bekräftar tidigare påståenden om att Galaxy S23 Ultra kommer att få en huvudfotograf med 200 megapixel, är det mindre lovande på andra områden. Enligt Brar kommer den nya telefonen att få en 10-megapixel 10x periskopkamera samt en 12-megapixel ultrawide-lins. Ytterligare en 10-megapixel 3x telekamera kommer att avrunda saker och ting tillsammans med det 200-megapixelmonstret.

Så



200MP + 10MP (10X, Periscope Tele) + 10MP (3x Tele) + 12MP (UW)



On the S23 Ultra should be fun?