Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Samsung presenterade Galaxy Z Flip 4 och Galaxy Z Fold 4 tillsammans med Galaxy Watch 5 och Watch 5 Pro under sitt Unpacked-event den 10 augusti. Galaxy Buds 2 Pro avslöjades också under evenemanget.

Alla enheterna kan redan nu förbeställas och kommer att börja säljas den 26 augusti.

Här är hur du kan förbeställa Galaxy Z Flip 4 och Galaxy Z Fold 4, plus vad du får om du gör det.

Det är veckan för hemsäkerhet på Pocket-lint Förbi Britta O'Boyle · 8 Augusti 2022 Det är veckan för hemsäkerhet hela den här veckan på Pocket-lint. Här är vad du kan se fram emot.

Samsung Galaxy Z Flip 4 börjar kosta 999,99 dollar i USA och 999 pund i Storbritannien och. Den börjar på 1099 euro i Europa. Det är för 128 GB-modellen i en av de fyra standardfärgerna: Bora Purple, Graphite, Pink Gold eller Blue.

Det finns också en Bespoke Edition som börjar på 1199,99 dollar i USA, 1099 pund i Storbritannien och 1199 euro i Europa. Den här modellen har 256 GB lagringsutrymme och det finns 75 anpassningsalternativ.

Du kan förbeställa enheten via Samsungs webbplats samt via nätverksoperatörer som AT&T, Verizon, T-Mobile och US Cellular i USA och EE, O2, Vodafone och Three i Storbritannien.

I USA får du 256 GB till priset av 128 GB och ett utvalt skydd till ett värde av 39,99 dollar om du förbeställer via webbplatsen Samsung.com.

I Storbritannien kommer förbeställning av Galaxy Z Flip 4 via Samsung.com med 12 månaders Disney+, 12 månaders Samsung Care+-skydd och du sparar också 25 procent på Galaxy Watch 5 eller Galaxy Buds 2 Pro. Det finns också ett gratis ClearSlim Cover med Bespoke Edition.

EE, Vodafone och Three erbjuder också 12 månaders Disney+. O2 erbjuder sex månader. Varje operatör har sina egna erbjudanden också när det gäller data och paket.

Samsung Galaxy Z Fold 4 börjar kosta 1799,99 dollar i USA och 1649 pund i Storbritannien. Den börjar på 1799 euro i Europa. Det priset gäller för 256 GB-modellen i en av de tre standardfärgerna: Graygreen, Phantom Black eller Beige. Det finns även ett Burgandy-alternativ om du beställer via Samsung.com.

Precis som med Z Flip 4 kan du förbeställa Z Fold 4 via Samsungs webbplats, samt via nätverksoperatörer som AT&T, Verizon, T-Mobile och US Cellular i USA, och i Storbritannien EE, O2, Vodafone och Three.

I USA får du vid beställning via Samsungs webbplats ett Standing Cover med S Pen och en minnesuppgradering från 256 GB till 512 GB.

I Storbritannien får du, om du förbeställer via Samsungs webbplats, ett Galaxy Note Pack till ett värde av 89,99 pund, 12 månaders Disney+ och 12 månaders Samsung Care+ Cover.

EE, Vodafone och Three erbjuder också 12 månaders Disney+. O2 erbjuder sex månader. Varje operatör har sina egna erbjudanden också när det gäller data och paket.

Skriva av Britta O'Boyle.