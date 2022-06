Samsung Galaxy A53 tips och tricks: 13 coola funktioner att prova

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Med varje Android-telefon kommer en massa mjukvaruanpassningar som tar bort den från den upplevelse som du skulle få om du köpte en Pixel eller en Nokia Android-telefon för en budgetpris. Något som gör den unik för den tillverkaren. Det gäller definitivt för Samsung som laddar sitt eget One UI på telefoner som Galaxy A53 5G.

I videon nedan visar vi dig en samling funktioner som vi har funnit mest användbara under vår tid med telefonen, och de flesta av dem är inte begränsade till Galaxy A53. Så länge du har en modern Samsung-telefon med Android 12 bör du upptäcka att de flesta av dessa finns för dig också.

Automatisk ljusstyrka på smartphones har blivit riktigt bra de senaste åren, men ibland är det ett område som inte är lika bra på dessa mellanklassprodukter. Ibland vill du manuellt justera ljusstyrkan utan att behöva svepa två gånger för att komma till kontrollen. Så för att göra det lättare att komma åt din ljusstyrka kan du låta den visas med bara ett svep ner från skärmens ovansida.

Svep bara ner två gånger för att få fram snabbinställningsskuggan och tryck på de tre prickarna i hörnet. Välj nu alternativet "Snabbpanelslayout" och sedan "Ljusstyrkekontroll". Tryck på "Visa alltid", och nu får du ett reglage för skärmens ljusstyrka högst upp på skärmen när du sveper ner dina notiser.

Ibland har vi upptäckt att med vissa appar, särskilt spel, passar inte alltid det visuella innehållet på skärmen. Istället placerar Samsung ett streck över toppen för att dölja kamerans stansade utskjutning. Du kan dock ändra detta manuellt för vilken app som helst.

Låt oss säga att det till exempel är Mario Karts eller Call of Duty du vill ändra, gå till Inställningar > Display och leta nu upp "Fullscreen Apps" i listan. Välj nu alternativet Kamerautskärning längst ner så får du en lista över alla dina installerade appar. Hitta den du vill ändra, välj den och - om du inte vill ha en svart balk överst - välj "Visa kamerautskärning".

Nu bör den appen fylla skärmen.

En ganska okänd funktion på Samsung-telefoner som har funnits i ett par år är Adapt Sound-funktionen. Med hjälp av denna kan du se till att frekvenser i musik etc. är anpassade till dina öron, och du kan antingen gå med en förinställning baserad på ålder eller testa din egen hörsel.

För att använda den ska du se till att du har ett par hörlurar eller hörlurar anslutna och att du befinner dig i ett lugnt rum inomhus, borta från allt buller. Gå sedan till Inställningar > Ljud och vibrationer och sedan till "Ljudkvalitet och effekter". På nästa skärm ser du ett alternativ som heter "Anpassa ljudet". Välj det och tryck sedan på en av förinställningarna för din ålder om du vill, eller om du vill finjustera den genom att trycka på knappen "Testa min hörsel".

Gör testet - som ser hur väl du hör olika högre eller lägre frekvenser och sedan bygger en EQ-inställning bara för dig som kommer att gälla när du har dina hörlurar eller hörlurar anslutna i framtiden.

För att få telefonen att verka så snabb och smidig som möjligt vill du utnyttja uppdateringsfrekvensen på 120 Hz. Det är inte aktiverat som standard, men om du går till Inställningar > Display och sedan väljer alternativet "Motion smoothness" hittar du två inställningar. Välj den högsta för att aktivera 120 Hz-spetsen.

Det här är ingen ny funktion, men det finns många människor där ute som antingen har svårt att se liten text och små ikoner eller - till och med - bara föredrar att allting är större på skärmen. Du kan justera detta genom att gå till Inställningar > Skärm och sedan välja "Skärmzoom". Justera skjutreglaget tills saker och ting har en bekväm storlek för dig.

Okej så din telefon kommer inte bokstavligen att självförstöras. Men snarare kan du aktivera telefonen att automatiskt fabriksåterställas och radera all data när det har gjorts 15 misslyckade försök att låsa upp den. (Kanske inte något att aktivera om du har barn som gillar att gissa din PIN-kod).

Öppna Inställningar > Låsskärm och hitta nu "Inställningar för säker låsning". Den ligger nära toppen av listan. Ange din PIN-kod och på nästa skärm ser du ett alternativ för automatisk fabriksåterställning. När du aktiverar det aktiverar du funktionen som raderar telefonen helt och hållet när någon - utan framgång - försöker låsa upp den 15 gånger.

Som standard kommer du åt applådan genom att svepa uppåt från botten av skärmen på startskärmen. Du kanske dock tycker att det är enklare och bekvämare att ha en knapp som du kan trycka på i stället.

Om du vill ha en sådan går du till Inställningar > Startskärm och du ser en växel bredvid ett alternativ som lyder "Visa appskärmsknapp på startskärmen". Slå på den och du har nu en klassisk Android-knapp på hemskärmen för att starta lådan med appar.

Under de senaste åren har tillverkarna av Android-telefoner beslutat att du hellre vill att sömn-/vakensknappen ska vara en knapp för att starta en smart assistent i stället. Du kan dock ta tillbaka strömknappsfunktionaliteten istället. Gå till Inställningar > Avancerade funktioner > Sidoknapp och välj nu under "Tryck och håll in" alternativet "Meny för avstängning". När du nu trycker och håller in knappen får du alternativen för avstängning/omstart i stället för Bixby.

I samma meny som i det föregående tipset ser du också ett alternativ för dubbeltryckning. Som standard när du dubbeltrycker på knappen på sidan startar den kameran. Du kan dock välja att låta den göra något annat istället. Till exempel - vi tyckte att det var väldigt användbart att starta Google Pay. Tryck alltså på "Öppna app" så visas en lista med alla dina appar. Välj Google Pay eller Samsung Pay från listan med appar, beroende på vilken tjänst du föredrar att använda.

Precis som många andra tillverkare av Android-telefoner har Samsung en mjukvara för spellansering som är utformad för att optimera inställningar för spel. Men det finns också en mängd små, avslappnade spel som redan finns tillgängliga i programvaran redo att spelas. De är bara enkla pussel, men de kan vara roliga att fördriva tiden med.

Det är bara att öppna appen Game Launcher och trycka på fliken för direktspel längst ner på skärmen. Välj nu ett spel att spela, så kan du gå direkt till det utan att installera något annat.

En relativt ny funktion från Samsung är funktionen "bästa skott" som hjälper dig att rada upp ditt skott. Öppna kameraappen och tryck på inställningshjulet i övre hörnet, hitta nu "Shot suggestions". Slå på den, och när du nu laddar upp kameravyn i fotoläget ser du en prick på skärmen som hjälper dig att rikta in bilden.

När du sveper över slutarknappen skapas som standard en burst shot. Detta kan vara ganska användbart när du fotograferar snabbt rörliga objekt. Men du kan faktiskt ändra den här åtgärden så att den i stället för att ta en serie foton skapar en rörlig gif istället.

Öppna kamerainställningarna igen genom att trycka på den där kugghjulet i kameraappen, välj nu alternativet "Svep avtryckarknappen till" och välj "skapa GIF". När du nu går tillbaka till kameran och sveper över avtryckarknappen och håller den intryckt kommer den att ta en jämn serie foton och förvandla dem till en animation.

Som standard när du går in för att filma video är den inställd på 1080p eller full HD. Men det är enkelt nog att ändra det till 4K. Öppna bara kameraappen, gå in i videoläge och tryck på FHD-ikonen i det övre verktygsfältet och välj sedan "UHD". Nu kommer videon att fångas i en högre upplösning.

Om du vill ha en mer omfattande lista över tips och tricks för programvara har vi en mycket djupgående samling i vår funktion Samsung Galaxy S22 tips och tricks. En del av dessa är begränsade till flaggskeppsmodellen men - återigen - en hel del kommer även att vara tillgängliga för användare av Galaxy A53, A73 och A33.

Skriva av Cam Bunton.