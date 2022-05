Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Samsung förväntas presentera nya modeller i sin vikbara Galaxy Z-serie före årets slut, med Galaxy Z Flip 4 och Galaxy Z Fold 4 som båda ryktas.

Vi har redan hört mycket om Galaxy Z Flip 4 och sett renderingar av enheten, men nu har den också läckt på Geekbench (via Sammobile) vilket tyder på att den kommer att anlända med den för närvarande oannonserade Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipsetet, som har kodnamnet Taro.

Enligt Geekbench-databasen kommer den amerikanska modellen av Galaxy Z Flip 4 också att komma med 8 GB RAM och Android 12 out of the box.

Läckan avslöjar inget annat när det gäller specifikationer, även om tidigare rapporter har hävdat att Z Flip 4 kommer att komma med en batteribump till 3700 mAh, en större yttre skärm som mäter mer än 2 tum och en huvudskärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens. Den horisontellt vikbara enheten sägs också komma med en smalare konstruktion än Galaxy Z Flip 3, möjligheten till ett omdesignat gångjärn och en IPX8 vatten- och dammtålighet.

Det har inte förekommit några kameraläckor ännu så det är ännu inte klart vilken uppställning som kommer att finnas på baksidan av Z Flip 4. Rapporter har dock sagt att den kan bli billigare än Galaxy Z Flip 3 och komma i fyra färger, däribland guld, grått, ljusblått och ljusviolett. Du kan läsa alla rykten om Samsung Galaxy Z Flip 4 i vårt separata inslag.

Skriva av Britta O'Boyle.