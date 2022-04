Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy Z Fold 3 är en fantastisk vikbar telefon, men nu när marknaden för vikbara telefoner verkligen börjar ta fart har alla ögon riktats mot vad Samsung kommer att förbättra och erbjuda i nästa generation av Z-serien.

Det här är allt vi har hört om Galaxy Z Fold 4, inklusive när den kan komma att släppas, vad den kan erbjuda och hur den kan förbättra Galaxy Z Fold 3.

September 2022

Runt 1599 pund/1799 dollar?

Samsung Galaxy Z Fold 4 förväntas släppas någon gång i augusti 2022 eller september 2022.

Än så länge finns det inga rykten som pekar på ett specifikt datum, men Galaxy Z Fold 2 släpptes i september 2021 och Galaxy Z Fold gjordes tillgänglig i september 2019 så september verkar troligt.

Tidigare har Galaxy Note-serien haft en lanseringsplats i augusti, men vi har inte haft någon Note sedan 2020, och Galaxy S22 Ultra ersatte i princip denna serie, vilket lämnar lanseringsplatsen för Z-serien.

När det gäller priset börjar Galaxy Z Fold 3 på 1599 pund i Storbritannien och 1799 dollar i USA. Vi förväntar oss att Galaxy Z Fold 4 kommer att ligga på ungefär samma nivå. Det har funnits ett rykte om att den kan vara billigare, även om det inte är detaljerat med hur mycket.

Liknar Z Fold 3

IPX8-klassad

Inbyggd S Pen

Det har hittills hävdats att Samsung Galaxy Z Fold 4 kommer att ha en liknande design som sin föregångare och istället fokusera på hållbarhet. Om så är fallet kan vi förvänta oss en bokliknande design igen med ett trippelkamerahus på baksidan.

Det har talats om mer än en kamera under displayen den här gången, förmodligen en på den externa displayen som ska gå ihop med den på den interna displayen, och det talas också om en inbyggd S Pen, som Samsung Galaxy S22 Ultra erbjuder.

En fingeravtryckssensor under displayen nämndes också ursprungligen för Galaxy Z Fold 4, även om det sedan dess har hävdats att enheten kommer att hålla sig till en fysisk fingeravtryckssensor på sidan som Z Fold 3.

Galaxy Z Fold 3 erbjuder IPX8 vattentäthet, samt en tuffare ram jämfört med sin föregångare, så vi förväntar oss att Z Fold 4 behåller den IP-klassificeringen, om inte förbättrar den.

6,19-tums extern skärm

7,56 tum på insidan

120 Hz uppdateringsfrekvens

Rapporter tyder på att Samsung Galaxy Z Fold 4 kommer att ha en skärm av samma storlek som Galaxy Z Fold 3. Det påstås att den externa skärmen kommer att vara 6,19 tum, medan den interna skärmen kommer att öppnas upp till 7,56 tum.

Det förväntas att både den interna och externa skärmen kommer att erbjuda en uppdateringsfrekvens på 120 Hz som Z Fold 3 gjorde, och det förväntas också att HDR10+ kommer att stödjas.

Rykten har också sagt att Samsung kommer att erbjuda ett hårdare och förbättrat UTG (ultratunnt glas) för Galaxy Z Fold 4.

Snapdragon 8 Gen 1?

Förbättrat batteri

Inte mycket har nämnts när det gäller hårdvara för Samsung Galaxy Z Fold 4 ännu, även om det har sagts att vi kan förvänta oss en 10 till 20 procent förbättrad batteri för den nya enheten.

Galaxy Z Fold 3 körs på Qualcomms Snapdragon 888-chipset, som har efterföljts av Snapdragon 8 Gen 1 nu. Z Fold 4 kommer utan tvekan att erbjuda flaggskeppsspecifikationer så vi förväntar oss 5G-funktioner, minst 12 GB RAM och minst 256 GB lagringsutrymme.

Trippel bakre kamera

3x zoom

Det har hävdats att Samsung Galaxy Z Fold 4 kommer att ha en liknande bakre kamerautrustning som Galaxy S22.

Enligt ryktena skulle zoommöjligheterna öka från 2x på Z Fold 3 till 3x på 2022-enheten, även om upplösningen skulle kunna sjunka från 12 megapixlar till 10 megapixlar, vilket skulle matcha S22.

Samsung Galaxy S22 har en trippel bakre kamera, bestående av en 50-megapixel huvudsensor med f/1.8-bländare och OIS, plus en 12-megapixel ultravidvinkelsensor med f/2.2-bländare och en 10-megapixel teleobjektiv med f/2.4-bländare. Teleobjektivet erbjuder 3x optisk zoom.

Det här är allt vi hittills har hört om Samsung Galaxy Z Fold 4.

Business Korea (via Sammobile) rapporterade att Samsung övervägde att använda fingeravtrycksteknik under displayen för sin fjärde generation av vikbara smartphones "men beslutade nyligen att inte använda den".

En läcka från Galaxy Club hävdar att Galaxy Fold 4 kommer att ha en 3x optisk zoom i stället för 2x zoom i den nuvarande Fold-modellen, men upplösningen sjunker från 12 megapixlar till 10 megapixlar. Det sägs också att den främre täckkameran troligen kommer att vara densamma som selfiekameran på 10 megapixel på Fold 3.

Enligt denkoreanska nyhetsbyrån The Elec (via Slashgear) arbetar Samsung på nästa generations skärmteknik som gör det möjligt att placera inte bara kamerasystem utan även biometriska system under skärmen.

Twitteranvändaren @chunvn888888 hävdade att Samsung Galaxy Z Fold 4 kommer att ha en ökad batterikapacitet, möjligen mellan 10 och 20 procent. Användaren sa också att kamerorna skulle få en förbättring.

EnligtTwitter-användaren @dohyun854 kommer Galaxy Z Fold 4 att ha ett nytt UTG (ultratunt glas) med förbättrad hårdhet och kvalitet. Ett fack för S Pen nämns också.

En Samsung foldable med både horisontella och vertikala gångjärn uppges vara under utveckling och kan eventuellt sluta som Galaxy Z Fold 4.

LetsGoDigital säger att företagets nästa premium-foldbara smartphone kan baseras på ett nyligen beviljat patent - ett patent som beskriver en enhet med flera gångjärn.

Elec hävdade att Samsung Galaxy Z Fold 4 kommer att komma med ett dedikerat S Pen-fack, tillsammans med en 7,56-tums huvudskärm och en 6,19-tums extern skärm. Det sägs att designen kommer att förbli i stort sett densamma med fokus på hållbarhet istället.

En läcka på Naver(via TechRadar) har påstått att Samsung Galaxy Z Fold 4 kommer att ha två kameror under skärmen, samt ett huvudkamerasystem i linje med Galaxy S22.

Ett patent tyder på att Samsung Galaxy Z Fold 4 kan ha en dubbelsidig fingeravtryckssensor i displayen och LetsGoDigital publicerade några renderingar av hur den skulle kunna se ut.

En läckare vid namn Lanzuk har på den koreanska sociala mediesajten Naver(via TechRadar) föreslagit att Galaxy Z Fold 4 kommer att kosta mindre och ha en förbättrad kamera under displayen som är mindre synlig.

Skriva av Britta O'Boyle.