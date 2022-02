Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - För 2022 är Samsungs toppklassiga flaggskeppssortiment Galaxy S22-serien, som består av den mindre S22 , den marginellt större S22+ och mycket större S22 Ultra - den sista kommer med en böjd skärm och integrerad S Pen-penna, till skillnad från den andra två modeller. För hela uppsättningen av skillnader mellan de tre, kolla in vår funktion, länk nedan:

Medan alla Galaxy S22-modeller kommer med Googles operativsystem Android 12, sitter Samsungs One UI 4.1-gränssnitt överst, vilket ger några unika programvarupunkter och kontroller. Många användare kommer att känna till, men vissa inställningar - som hur man byter telefon eller tar en skärmdump - kan skilja sig från andra Android-telefoner på marknaden.

Det finns mycket att lära och många prydnadssaker du kan upptäcka. Här är en djupgående guide så att du kan få svar på olika frågor och få ut det mesta av ditt nya Galaxy S22-val.

Samsung Galaxy S22 topptips: Om du kämpar för att hitta saker, sveper du uppåt från botten av skärmen till för att starta appfältet. Inom denna finns det ett sökfält upptill, men det söker inte bara genom appar, det söker igenom ett överflöd av integrerade systemappar – från kalender till inställningar och mer – så det kommer att finnas ett gäng valbara alternativ för att snabbt hoppa till vad du söker efter.

Så här stänger du av eller startar om Samsung Galaxy S22: Det som visas på strömbrytaren på höger sida av en S22-telefon (skärmvänd) startar faktiskt som standard Samsungs Bixby-röstassistent. Ett snabbt tryck på knappen tar dig bara till låsskärmen. För att stänga av måste du trycka och hålla ned den här strömknappen och volym ned-tangenten samtidigt (inte ett kort tryck, eftersom det bara tar en skärmdump), vilket kommer att öppna en mjukvaruskärm komplett med "Stäng av" , 'Starta om' och 'Nödläge'. Från den här skärmen kan du också välja "Sidoknappsinställningar" för att konfigurera om ett långt tryck för att kringgå Bixby och ta upp avstängningssidan istället.

Aktivera Android-gestnavigering: Till skillnad från nästan alla andra Android-telefoner 2022, laddas S22 med tre funktionstangenter för navigering. Om du vill byta till Androids gester, svep ner från toppen, öppna inställningar (den lilla kugghjulet uppe till höger) > display > navigeringsfält. Ja, det är ett konstigt ställe att det ska visas på. Härifrån har du möjlighet att ändra knapparnas ordning eller välja "Svep gester" istället.

Anpassa navigeringsknapparna: Om du håller fast vid navigeringskontrollerna på skärmen kan du anpassa ordningen. Enligt ovan, gå till inställningar > display > navigeringsfält och du kan ändra ordningen på knapparna från standard III [] < till < [] III så att bakåtknappen är på motsatt sida.

Redigera din startskärm: Ett långt tryck på bakgrunden på valfri startskärm låter dig redigera bakgrunden och stilen, teman, widgets och få tillgång till ytterligare inställningar. Det här området låter dig också lägga till skärmar (svepa till en ny sida och tryck på jätten + i en cirkel), eller radera hela skärmar (tryck på papperskorgen upptill, vilket kommer att visa en prompt som ber dig att bekräfta borttagningen av skärmen) .

Använd Android 12 Material Du: Lägg till anpassningsalternativ på en inbyggd Android 12-nivå, tryck och håll in startskärmen för att öppna alternativen. Tryck sedan på tapeter och stil. I det här avsnittet - förutom att ändra bakgrundsbilderna från standard, inklusive animerade "video"-alternativ - ser du alternativet för färgpalett (som automatiskt visas efter att du valt en ny bakgrund också). Detta låter dig anpassa färgerna på användargränssnittet baserat på din bakgrundsbild. Det finns också möjlighet att tillämpa det på ikoner, men det gäller bara för inbyggda Samsung-appar eller mappbakgrunder.

Få mer på din startskärm: Du kan ändra storleken på skärmrutnätet som dina genvägar och widgets sitter på, beroende på hur tät du vill att startskärmen ska vara. Tryck länge på startskärmen och välj sedan 'Inställningar' längst ner till höger (alternativt svep nedåt från toppen av skärmen, välj inställningskuggen och sedan 'Hemskärm'). Det finns alternativ för 4x5, 4x6, 5x5 eller 5x6 som kan appliceras på startskärmsrutnät och appskärmrutnät separat, medan mapprutnät erbjuder antingen 3x4 eller 4x4 för de appar som finns i mappar.

Så här kommer du åt Google Discover: Svep helt enkelt från vänster till höger på startskärmen. Om du föredrar Samsungs alternativa alternativ, tryck länge på startskärmen och svep åt höger för att komma åt den vänstra sidan. Här ser du alternativet mellan Google Discover eller Samsung Free, eller tryck på knappen uppåt för att stänga av den här sidan helt.

Ändra storlek på widgets: För att komma åt widgets, tryck länge på startskärmen och välj "Widgets". Du måste placera en widget på startsidan eller efterföljande sidor innan du kan göra justeringar i dem. När en widget har placerats trycker du bara på och håller in själva widgeten, vilket kommer att rita en kant runt den komplett med fyra cirkulära "dragpunkter". Dra dessa inom de tillgängliga parametrarna för att ändra storleken. Vill du ta bort en widget? Tryck och håll den, ett flytande fönster dyker upp med information och en papperskorg med "Ta bort" under.

Anpassa statusfältet: Det här är informationen som finns överst på skärmen. Gå till inställningar > aviseringar och du kan välja mellan "Kort" och "Detaljerad" vyalternativ. Du kan öppna "Inkluderade appar" och lägga till/ta bort vilka appar som är tillåtna att visas i aviseringar på individuell appbasis.

Ändra aviseringsbelopp eller stäng av meddelanden: I meddelandesektionen (åtkomst enligt ovan) kan du välja "Avancerade inställningar" för att presentera ytterligare alternativ. Härifrån kan du begränsa till tre aviseringsikoner, endast ett antal aviseringar, eller så kan du välja att se ingen eller alla - valet är ditt.

Visa batteriet i procent: Vill du se mer än bara en visuell representation av batteritiden? Du kan växla en procenträknare, som visas vid sidan av batterisymbolen i statusfältet, genom att gå till inställningar > aviseringar > avancerade inställningar och trycka på "Visa batteriprocent" där.

Tillåt att din startsida fungerar i liggande läge: Det här alternativet låter hemskärmen och appfältet, inställningar etcetera visas i liggande riktning. Den är avstängd som standard, men du kan aktivera den i inställningar > startskärmsinställningar > välj växeln "Rotera till liggande läge". Detta skiljer sig från genvägarna för "knapparna" i aviseringspanelen med svep nedåt, där alternativet "Porträtt"/"Autorotera" endast tillåter vissa appar att rotera mellan orienteringar, inte inställningar och liknande.

Skapa en mapp: Dra helt enkelt en app ovanpå en annan på valfri startskärmsida och en mapp skapas. För att ta bort en app från en mapp, öppna mappen och tryck länge på en app så får du en popup-meny som låter dig ta bort eller avinstallera den. För att lägga till fler appar, antingen dra dem till mappen eller tryck på '+'-knappen i mappen för att lägga till appar där du kan välja flera från din lista.

Ändra en mapps färg eller namn: Öppna en mapp och ange det namn du vill ha högst upp. Om du inte vill ha ett namn, lämna det tomt och ingenting kommer att visas. För att ändra mappens bakgrundsfärg - och du kan göra detta individuellt per mapp - tryck på pricken i det högra hörnet och välj en ny färg, inklusive helt anpassade alternativ.

Ta bort en mapp: Om du inte längre vill ha en mapp, tryck och håll ned och tryck sedan på papperskorgen. Mappen och appgenvägarna kommer att försvinna, men det avinstallerar inte nämnda appar, det ordnar bara upp saker och ting på din begäran.

Stäng alla appar: När du trycker på knappen för senaste appar (programknappen III eller genom att svepa långsamt uppåt från botten till mitten om du använder gester) får du miniatyrbilder av dina senaste appsidor. Du kan svepa bort dessa individuellt eller trycka på "Stäng alla"-knappen nedanför. Observera dock att svepa en app för att stänga inte hindrar den från att köras i bakgrunden - se vår information om batteriinställningar om hur du kontrollerar detta.

Dölj appar: Vill du inte att en app ska visas på din startskärm eller i sökningen? Du kan dölja det. Tryck länge på startskärmen, öppna inställningarna, välj "Dölj appar" och välj de du inte vill ska visas innan du trycker på "Klar". Varning: sökning kommer fortfarande att avslöja appens inställningar åtkomst i vissa fall.

Så här ställer du in eSIM: Om eSIM är aktiverat på din enhet blir du inbjuden att ställa in detta när du konfigurerar enheten första gången. Om du vill göra det efter den första installationen, gå till inställningar > anslutningar > SIM-korthanterare > lägg till mobilabonnemang.

Så här använder du Samsung DeX: Desktop-upplevelsen (DeX) är en standardfunktion på Galaxy S22, så att du kan använda din telefon som en skrivbordsdator antingen via en PC eller med en TV eller bildskärm. Först måste du slå på DeX på telefonen i inställningar > avancerade funktioner > Samsung DeX. När du har aktiverat den måste du antingen installera Samsung DeX-appen på din PC eller så måste du ansluta monitorn till din telefon via USB-C-anslutningen på undersidan. Det kommer också att fungera via USB-C-hubbar.

Ring och sms:a på andra enheter: Med hjälp av Samsung-kontot kan du tillåta samtal och meddelanden att komma igenom på andra Samsung-enheter, som en surfplatta, vilket innebär att du inte behöver byta enhet hela tiden när du arbetar. Gå till inställningar > avancerade funktioner > ring och sms på andra enheter och slå på den. Det innebär att sms och samtal till numret på din telefon synkroniseras med dina andra Samsung-enheter.

Länka till Windows: Om du vill synkronisera till en Windows-dator för att hantera mobilaviseringar, se senaste bilder, ringa och ta emot samtal via PC, komma åt meddelanden/konversationer och synkronisera mobilappar, kan du göra det. Gå till inställningar > avancerade funktioner > Länk till Windows och slå på den. Du kommer sedan att tas genom installationsprocessen.

Hantera Android Auto på din Samsung-enhet: Samsung-telefoner låter dig anpassa Android Auto-upplevelsen. Gå till inställningar > avancerade inställningar > Android Auto. Här kan du anpassa apparna du visas i Android Auto samt ändra några andra inställningar.

Samsung trycker på Bixby som sin standard digitala assistent. Eftersom S22 är Android får du även Google Assistant . Installera Amazon Alexa och det blir också ett alternativ. Här är alla hanteringsalternativ för dessa virtuella assistenter.

Få åtkomst till Google Assistant: Ett långt tryck på den virtuella programknappen på skärmen kommer att starta Google Assistant. Om du använder gester kommer ett 45-graders hörnsvep att aktivera detsamma. Detta synkroniseras med ditt Google-konto från inloggning, så det fungerar med allt du redan har ställt in Google Assistant för att göra.

Aktivera kommandoordet "Hey/Ok Google": kommandoordet för att få Google att svara med bara din röst är en del av Google-appen. Du uppmanas att ställa in den när du loggar in på en ny telefon, men om du vill göra det senare, sök efter "App för enhetshjälp" från inställningar (finns i inställningar > appar > välj standardappar), klicka på inställningarna kugg bredvid detta, så kommer du att kunna aktivera kommandoordet genom Voice Match.

Inaktivera Google Assistant/alla assistenter: Om du inte vill att Google Assistant ska vara på genvägen till hemknappen kan du ta bort möjligheten att starta den. Som ovan, gå till inställningar > appar > välj standardappar, välj "Digital assistent-app" och tryck på "App för enhetshjälp". Du kan välja "Ingen" för att inaktivera, eller ett annat alternativ för att ändra standardsystemet.

Byt din digitala assistent: Om du hellre vill starta Alexa på hemknappen, installera Alexa-appen och sedan, enligt ovanstående tips, byt standardappen för enhetsassistans till Alexa - eller Bixby Voice om du hellre vill. Alexa kommandoord kommer dock inte att fungera.

Starta Bixby Voice: Om du vill använda Bixby, tryck och håll ned sidoknappen så startar Bixby. Du måste vara inloggad på ett Samsung-konto med Bixby. Du kan också aktivera det heta ordet "Hej Bixby".

Få direkt åtkomst till snabbinställningarna och aviseringsrutan från din startskärm: Svep nedåt var som helst på startskärmen och aviseringsskärmen glider nedåt - vilket innebär att du inte behöver sträcka dig upp till toppen av sidan. Svep nedåt igen och du får snabba inställningsknappar - verkligen användbart på de större telefonerna Galaxy S22+ och S22 Ultra. Du kan inaktivera detta (eftersom det är på som standard) men tryck länge på startskärmen, tryck på inställningskuggen och rulla sedan ner till växeln "Svepa ned för aviseringspanel".

Snabbåtkomst till Google Home-kontroller: Om du har Google Home installerat och konfigurerat, släpp snabbinställningsmenyn och tryck sedan på "Enhetskontroll". Tryck nu på rullgardinsmenyn som säger "SmartThings", och du bör se "Hem" som ett alternativ. Välj det och nu kommer du att se stora widgetkontroller på skärmen för dina Google Home-anslutna enheter.

Redigera snabbinställningar: För att ändra genvägarna du ser när du sveper ner aviseringarna, svep ner två gånger så att du ser hela rutnätet med knappar, öppna menyn genom att trycka på de tre prickarna uppe till höger och välj "redigera knappar". Du kommer att se hela listan med alternativ på sidorna. Du kan dra för att ändra ordning eller ta bort genvägar som du inte behöver. Topptips: endast de första sex apparna visas i den kompakta vyn över toppen (expanderar till 18 en gång i snabbinställningarna helt), så gör dessa till dina första genvägar för inställningar.

Få direkt åtkomst till enhetsinställningar från snabba inställningar: Detta är ett standard Android-tips, men bra för att komma åt inställningar direkt. Tryck och håll ned genvägen (till exempel Bluetooth) så hoppar du direkt till den fullständiga inställningsmenyn. Det är verkligen användbart för Wi-Fi, Bluetooth och energisparalternativ.

Få åtkomst till anslutna enheter i snabbinställningsfönstret: Som standard ser du att enhetskontroll och mediautgång visas i snabbinställningsfönstret. Det betyder att du kan svepa ner och trycka igenom för att komma åt musik du spelar eller högtalare som du är ansluten till, samt styra smarta hemenheter enligt beskrivningen ovan. Om du inte vill ha detta kan du stänga av det genom att öppna snabbinställningarna och trycka på menyn uppe till höger. Tryck sedan på "Snabb panellayout", "Enhetskontroll och mediautgångsknappar" och välj ditt föredragna alternativ.

Justera snabbt skärmens ljusstyrka: Samsung låter dig komma åt ljusstyrkan via snabbinställningspanelen, svep bara nedåt så ser du reglaget. Om du vill justera autoljusstyrka, öppna menyn till höger på skjutreglaget och den tar dig direkt till dessa inställningar, där du kan slå på eller av den.

Visa alla appar på startskärmen: Detta är ett populärt alternativ för vissa. Om du vill ta bort appfältet, tryck länge på startskärmen och tryck på inställningar. Välj sedan 'Startskärmslayout' och välj 'Endast startskärm'.

Lägg till eller ta bort en knapp i appfältet: Som standard finns det ingen knapp i appfältet och du öppnar appfältet med ett svep. Om du vill ha knappen tillbaka, gå till startskärmsinställningarna enligt ovan och välj "Visa appskärmknapp på hemskärmen".

Svep för att visa eller dölja appfältet: Som ovan låter Galaxy S22 dig se appfältet med en svep uppåt. Själva appsidorna rullar sedan åt vänster och höger. Om du vill gå tillbaka till startsidan behöver du inte trycka på hemknappen, du kan bara svepa uppåt igen och appfältet försvinner.

Alfabetisera eller anpassa dina appar: I appfältet, tryck på trippelpunktsmenyn i Finder (sökfältet) uppe till höger och välj sedan 'Sortera från listrutan. Detta ger dig möjlighet att ha alfabetisk ordning. Eller välj "Anpassad ordning" och du kan sedan dra dina appar till de positioner du vill ha.

Skapa en appfackmapp: Du kan ha en mapp som innehåller flera appar oavsett om du är inställd på anpassad eller alfabetisk ordning i appfältet. Tryck och håll bara en appikon och dra den över en annan så skapas en mapp i appfältet. Du kan sedan redigera namn och färg som du vill – precis som du kan på hemskärmarna.

Låt Finder ge dig appförslag: När du trycker på Finder (sökfältet) högst upp i appfältet får du omedelbart förslag baserat på appar du nyligen har använt. Om du inte vill ha detta väljer du trippelpunktsmenyn där du kan stänga av olika inställningar: föreslagna appar, sökförslag, föreslagna inställningar, nedladdningar och skärmdumpar, sökhistorik och dolda appar.

Avinstallera appar: Du kan avinstallera direkt från en appikon. Tryck bara länge på appen och en popup-meny ger dig möjlighet att avinstallera. Om det är en kärnapp (som du inte kan avinstallera) låter samma alternativ dig inaktivera en app.

Lägg till appar på din startskärm: Tryck och håll på appgenvägen i appfältet. Du kan välja "lägg till hem" från popupmenyn som visas.

Sluta lägga till nya appikoner på hemskärmen: Gå till startskärmens inställningar (tryck länge på bakgrunden, tryck på inställningskuggen) och du hittar växeln "Lägg till nya appar på hemskärmen". Den är avstängd som standard, men om du vill att varje ny installation ska visas på dina hemskärmar kommer detta att aktivera det.

Ändra standardappen: Android låter dig bestämma vilken som är standardappen om du har fler än en som kommer att göra samma sak. Gå till inställningar > appar > Standardappar. Det finns alternativ för webbläsare, nummerpresentation/spam, assistent, Hem, Telefon, SMS och länkar.

Styr appbehörigheter: Android låter dig hantera alla behörigheter för varje app på individuell basis. Gå till inställningar > appar och välj den app du vill ha och tryck sedan på Behörigheter. Detta låter dig slå på och av behörigheter, så att du till exempel kan inaktivera plats- eller kontaktåtkomst. Om du gör det kan det dock leda till att en app har begränsad funktionalitet eller att du ständigt uppmanas om tillåtelse, så tänk på detta.

Tilldela behörigheter för lite använda appar: Enligt ovan kommer enskilda appar att förlora sina behörigheter om de inte används under en längre tid - utformade för att frigöra utrymme. Om du vet att det finns en viss app som du kanske bara använder två gånger om året, gå till inställningar > appar, välj den appen och tryck på Behörigheter, tryck sedan på växeln för "Ta bort behörigheter och frigör utrymme".

Låsskärmen är vad du ser när din telefon är låst. Den är egentligen uppdelad i två delar: en när skärmen är avstängd - där "alltid på display" kan ge dig lite information - eller den korrekta låsskärmen där skärmen är helt påslagen, men du inte kan komma åt enheten.

Aktivera alltid-på-display: För att skärmen ska visa dig alltid-på-information, gå till inställningar > låsskärm och se till att "Always On Display" är aktiverat - vilket det är som standard. Genom att trycka på den här inställningen kan du ställa in ett schema, visa för nya aviseringar eller visa alltid. Kom bara ihåg att den förbrukar batteri, så att gå överbord för att få din enhet att lysa upp för varje tillfälle kommer att minska livslängden.

Ändra alltid-på-klockstilen: Det finns en rad olika klocktyper för S22:s alltid-på-display. Gå till inställningar > låsskärm > alltid på display > klockstil. Du kan välja klocktyp, lägga till en "Bildklocka" och även ändra färgerna.

Lägg till widgets på din låsskärm eller alltid-på-skärm: Samsung tillåter widgets på din låsskärm eller alltid-på-skärm. Du kommer förmodligen att ha en musikkontroll där som standard, men om du inte har det, gå till inställningar > låsskärm > widgets. Här hittar du alla alternativ att slå på och av, inklusive Bixby-rutiner, röstinspelare, väder, larm och mer.

Ändra ljusstyrkan på skärmen som alltid är på: Detta är kopplat till automatisk ljusstyrka på din telefon, men du kan åsidosätta detta manuellt. Gå till inställningar > låsskärm > alltid på display. I den här menyn ser du 'Automatisk ljusstyrka. Stäng av detta så kan du ställa in ljusstyrkan själv, specifikt för den alltid påslagna skärmen. Du kan också ändra ljusstyrkan manuellt genom att trycka på den alltid påslagen display när den visas.

Ändra genvägar på låsskärmen: Du kan ha två genvägar på låsskärmen för snabb åtkomst (endast låsskärmen, inte den alltid påslagna skärmen). Dessa är telefon och kamera som standard, men kan vara vilken app du vill. Gå till inställningar > låsskärm > genvägar. Här kan du välja vänster och höger genvägar, eller stänga av dem helt via växeln.

Inaktivera/aktivera aviseringar på låsskärmen: Om du inte vill ha aviseringar på din låsskärm, gå till inställningar > låsskärm > aviseringar. Detta låter dig visa endast ikonaviseringar, fullständiga detaljer, för att dölja innehåll och välja om aviseringar också ska visas på skärmen som alltid är på. Det är till och med möjligt att justera genomskinligheten för meddelandebakgrunden/texten med hjälp av ett skjutreglage.

Visa en roamingklocka på låsskärmen: Om du reser och den lokala tiden visas, men du vill se din hemmatid också, gå till inställningar > låsskärm > roamingklocka. Du kan också välja var din hemtidszon är inställd och justera detta som du vill.

Toppsäkerhetstips: Biometri är inte idiotsäker, för när den misslyckas återgår din enhet till PIN-kod eller lösenord för att låsa upp. Därför är din enhet bara lika säker som lösenordet eller PIN-koden du använder, eftersom alla som försöker bryta sig in i din telefon alltid kan välja att gå direkt till dessa upplåsningsmetoder.

Aktivera fingeravtryck eller ansiktssäkerhet: För att använda ditt fingeravtryck eller ansikte för att låsa upp, gå till inställningar > biometri och säkerhet. Här kan du registrera ditt ansikte eller fingeravtryck (eller flera avtryck). Du måste ställa in en backup-PIN eller lösenord samtidigt för att ge ytterligare säkerhet. Topptips: om du använder fingeravtryck, registrera fingrar på varje hand så att du kan låsa upp hur du än håller i telefonen.

Direktlås: När du trycker på standby-knappen vill du att din telefon ska låsas direkt. Gå till inställningar > låsskärm > säkra låsinställningar. Det finns möjlighet att låsa enheten så snart skärmen går i viloläge eller när du trycker på standby-knappen. Om du vill ha en försening finns det gott om tidsalternativ.

Rensa din enhet automatiskt (efter många misslyckade inloggningar): Inte en inställning som vi skulle föreslå att många använder, men du kan få telefonen till fabriksåterställning, inklusive radering av alla dina appar och data, efter 15 misslyckade försök att låsa upp enheten. Detta finns i samma säkerhetslåsinställningar som enligt ovanstående tips.

Smart Lock/Bluetooth-upplåsning: Återigen i inställningar > låsskärm > det finns Smart Lock-sektionen. Detta är en standard Android-funktion och du har möjlighet att nominera betrodda enheter, så att din Android-enhet låses upp när den är ansluten till något annat – du kan nominera Bluetooth-enheter, som din smartklocka eller bil. Det finns också "Betrodda platser" där platsbasen kommer att hålla enheten olåst. Det finns också "On-body detection" så att din enhet förblir olåst när den är på din person.

Lås nätverks- och säkerhetsfunktioner: Det här alternativet innebär att dina nätverksinställningar inte kan ändras medan din telefon är låst. Detta gör det lättare att hitta din telefon om den blir stulen. Men det betyder också att du måste låsa upp din telefon för att aktivera flygläget. Gå till inställningar > låsskärm > säkra låsinställningar för att hitta alternativet att slå på eller av det.

Behåll dina privata filer och appar i den säkra mappen: Om du är orolig för att folk ska komma åt din telefon och hitta saker som de inte borde, kan du använda den säkra mappen. Detta sätter upp ytterligare ett lager av säkerhet, du kan sedan lägga till filer, bilder och appar som du vill hålla dolda - det kan vara allt från personliga foton till affärsdokument. Du kan också lägga till andra versioner av appar som du vill ha säkra och privata. Det finns i inställningar > biometri och säkerhet > säker mapp.

Alla Galaxy S22-enheter har adaptiva uppdateringsfrekvensskärmar, men du kan även justera dessa inställningar.

Få tillgång till 120Hz-läge: Det finns två visningslägen - Adaptiv eller Standard. Standardläget håller sig till 60Hz, den adaptiva jämnheten kommer att välja lämplig uppdateringsfrekvens från 10-120Hz. Snabbare uppdatering innebär jämnare, snabbrörliga bilder, men kan använda mer batteri. Fördelen med adaptiv är att den kommer att hantera batteribehovet åt dig. Du hittar alternativen i inställningar > skärm > rörelsejämnhet.

Ändra skärmupplösning: Galaxy S22 Ultra har möjlighet att ändra upplösningen mellan tre alternativ: WQHD+ (3088 x 1440), FHD+ (2316 x 1080), HD+ (1544 x 720). Gå till inställningar > skärm > skärmupplösning och du hittar dessa alternativ. Det finns ingen smart upplösningsjustering som vissa enheter erbjuder någon annanstans. Upplösningsalternativen för basen S22 och S22+ skiljer sig förstås.

Aktivera mörkt läge: Öppna inställningsmenyn och välj skärm. Det är det första du ser högst upp på sidan vid "Ljus" och "Mörkt" komplett med illustrationer. Du kan schemalägga mörkt läge genom att välja "Inställningar för mörkt läge" under dessa visuella illustrationer.

Ändra skärmfärgerna: Gå till inställningar > skärm > skärmläge. Här får du möjlighet att ändra hur skärmen ser ut, från Vivid till Natural, med varm/sval vitbalans också tillgänglig för manuell justering. Det finns avancerade inställningar, för att styra de röda, gröna och blå kanalerna individuellt också, om du vill riktigt djupdyka.

Slå på videoförstärkaren: Det finns en videoförstärkare som gömmer sig på S22 som syftar till att förbättra din videoupplevelse. Det fungerar med en rad appar, inklusive Netflix, Prime Video och YouTube. Gå till inställningar > avancerade funktioner > videons ljusstyrka. Det finns alternativ för Normal eller Ljus.

Slå på ögonkomfortskölden: Detta ändrar färgen på skärmen för att minska blått ljus, undvika ansträngda ögon och hjälpa dig att sova bättre, rent teoretiskt. Gå till inställningar > display och slå på "Ögonkomfortsköld". Genom att klicka på den här inställningen kan du hitta adaptiva eller anpassade lägen, så att du kan välja att ha den på hela tiden eller bara från en specifik tidpunkt.

Enhandsläge: Gå till inställningar > avancerade funktioner > och växla till "Enhandsläge". Detta kommer att krympa skärmen för att ge dig enklare tillgång till saker närmare toppen - perfekt för små händer på stora telefoner. Väl i enhandsläge kan du växla från vänster till höger genom att trycka på pilarna. För att lämna enhandsläget, tryck bara på det svarta området.

Så här använder du S Pen med S22 Ultra: S22 Ultra kommer med en inbyggd S Pen-penna. Poppa ut den och du kan använda den för att interagera med skärmen istället för ett finger. För att ladda dess olika kompatibla appar finns det en liten genomskinlig start som svävar till höger i mitten, som öppnar åtkomst till Skapa anteckning, Visa alla anteckningar, Smarta val, Skärmskrivning, Livemeddelanden, AR Doodle, Översätt, PENUP och möjligheten att lägga till fler interaktioner.

Så här stänger du av aviseringar för en app: Gå till inställningar > aviseringar så ser du avsnittet "Nyligen skickat". Tryck på "mer" så får du enkla växlingsalternativ för alla appar på din telefon (såvida du inte har valt att dölja dem, i så fall kommer du inte att göra det). Du kan också gå igenom per app för att kontrollera detaljer, från "Leverera tyst" till andra detaljer per app.

Visa appikonmärken: Ikonmärken är en funktion i Android som låter varje app berätta hur många aviseringar du har. Samsung tillämpar detta på hela enheten. Gå till inställningar > aviseringar > avancerade inställningar och stäng av "App-ikonmärken" om du inte vill ha det. Tryck på den här inställningen om du vill växla mellan att meddelandet visas som bara eller prick eller en prick med siffror för att ange hur många aviseringar.

Visa dina appaviseringar med ett långt tryck på en appgenväg: Detta är en ganska avancerad förlängning av ikonmärkena. Du kan trycka och hålla på en appikon som visar ett märke och aviseringarna kommer att visas i en popup-meny. Gå till inställningar > aviseringar > appikonmärken och du hittar det här alternativet längst ned på sidan som en växel.

Inaktivera ett meddelande som du har fått: Det här är en standardfunktion för Android, men den ändrades i Android 12. Om du fick ett meddelande och du vill inaktivera framtida aviseringar eller ändra hur de levereras, tryck och håll ned det meddelandet. Den kommer att utökas för att ge dig alternativ, inklusive "stäng av aviseringar". Genom att välja "Inställningar" kommer du till en detaljerad meny där alla tillgängliga aspekter kan ändras.

Att lära sig att bemästra stör inte är en nyckelfärdighet för Android. Du kan få den att ge dig de aviseringar du vill när du vill ha dem, du kan tysta din telefon när du vill utan att behöva en mekanisk reglage, men ändå släppa igenom de viktiga aviseringarna. På Galaxy S22 har du fem volymreglage: system, Bixby, ringsignal, media, aviseringar.

Bemästra medievolymen: I volyminställningarna (inställningar > ljud och vibrationer > volym) hittar du alternativet "Använd volymknappar för media". Detta är på som standard och betyder att när du trycker på volymknapparna är det bara mediavolymen som rör sig, som din musik. Stäng av den så styr den ringsignalens volym, men växlar till mediavolym när du har media som spelas, till exempel i Netflix eller Spotify.

Ändra vibrationsnivåerna för allt: Gå till inställningar > ljud och vibrationer > vibrationsintensitet och du kan individuellt ändra vibrationsnivåerna för samtal, notiser och beröringsinteraktion.

Stäng av laddningsljudet, upplåsningsljudet, tangentbordsljuden: Samsung skulle få din Galaxy att pipa och vibrera vid varje åtgärd och beröring. Gå till inställningar > ljud och vibration > systemljud/vibrationskontroll.

Aktivera och kontrollera Dolby Atmos: Detta kan aktiveras i snabbinställningar, eller gå till inställningar > ljud och vibrationer > ljudkvalitet och effekter. Klicka in på Dolby Atmos-sektionen och du har möjligheten för auto, film, musik eller röst som individuella förbättringar. Innan du går in i den här menyn finns det också en separat "Dolby Atmos för spel"-växling, så att du bara kan få den att tändas när du börjar ett spel.

Justera EQ (equalizer): Gillar du inte standardljudprofilen? Du kan ändra det. Gå till inställningar > ljud och vibrationer > ljudkvalitet och effekter > equalizer. Detta erbjuder fem förinställningar och ett anpassat alternativ, så att du kan justera genom nio linjära band för att justera ljudprofilen som du vill (från 63Hz till 16kHz).

Anpassa ljud för hörselskadade: Gå till inställningar > ljud och vibrationer > ljudkvalitet och effekter > anpassa ljud. Detta erbjuder frekvensökningar baserat på ålder, antagandet är att givna frekvensband minskar i vissa åldersgrupper. Du kan också använda "Testa min hörsel" för att bedöma vilken boost du ska använda, om någon.

Engagera stör ej: Stör ej är en Android-funktion som låter dig tysta din telefon, men du kan ställa in en rad undantag. Svep ned snabbinställningarna och tryck på stör ej-knappen för att slå på den. Du kan också trycka och hålla den för att ställa in ett schema och tillåta specifika störningar från samtal, larm, appar och så vidare. Du kan också komma åt detta via inställningar > aviseringar > stör ej.

Tillåt larm och undantag i stör ej: Enligt tipset ovan.

Tillåt aviseringar i stör ej: Även om ljud och vibrationer är tystade kan du fortfarande ha tysta aviseringar. Gå till inställningar > aviseringar > stör ej > dölj aviseringar. Här kan du styra om du vill dölja alla, om du vill ha helskärmsmeddelanden, appikonmärken, visa i aviseringspanelen, för att sluta popup-aviseringar och för att dölja statusfältsikoner.

Begränsa uppdateringsfrekvensen för att spara batteri: Öppna Game Launcher-appen på treradsmenyn längst ner till höger. Klicka på "Game Booster" från alternativen som kommer upp. Du kan sedan komma åt "Låg uppdateringsfrekvens", som fixar uppdateringsfrekvensen till 48Hz under spel för att spara på batteritiden.

Blockera navigeringsgester i spel: Det här är en stor sak för att förhindra att du av misstag lämnar ett spel när du spelar eftersom dina svep tolkades felaktigt. Gå till Game Booster-inställningarna enligt beskrivningen ovan och välj sedan 'Blockera under spelet'. Här kan du stänga av navigeringsgester (det kommer att vara grått om du använder Androids funktionstangenter förstås). För att avsluta ett spel måste du svepa två gånger.

Stäng av automatisk ljusstyrka under spel: Det finns inget mer irriterande än att din ljusstyrka dämpas när du spelar. I menyn som beskrivs ovan kan du också välja att blockera autoljusstyrka för att undvika detta problem.

Slå på Dolby Atmos för spel: Gå till inställningar > ljud och vibrationer > ljudkvalitet och effekter. Du kommer att se "Dolby Atmos för spel"-växling här.

Så här använder du skärminspelaren: Det finns inbyggd skärminspelning i S22-serien, nås via snabbinställningar. Svep bara nedåt och svep sedan igen för att öppna de 18 större knapparna, där du kan välja Skärminspelare. Tryck och håll ned den här ikonen för att justera dess detaljer, såsom videokvalitet och ljud (från media och/eller mikrofon eller ingen).

Kamerorna på de olika S22-enheterna är ganska olika, S22 Ultra är kungen av trion. Men det är mycket de har gemensamt och mycket att ta tag i.

Aktivera 108MP-läget (endast S22 Ultra): S22 Ultra har en 108-megapixelkamera, men som standard är den inställd på 12-megapixel. Om du vill ha full upplösning trycker du på bildförhållandeknappen i kameraappen och du ser alternativet "3:4 108MP". Obs: du kan inte fotografera med 108 MP i S22 och S22+ eftersom de har 50 MP huvudsensorer.

Aktivera 8K-videoinspelning: Om du vill spela in video i högsta upplösning, gå in i videoläget i kameraappen och tryck på bildförhållandeikonen - du kommer att se alternativet för 8K 24.

Slå på läget för bildförslag: En funktion som introducerades långt tillbaka på S10, den kommer att analysera scenen och föreslå den bästa kompositionen. Kameran kommer att föreslå den bästa bilden du kan ta och hjälpa dig att ställa in den med hjälp av en guide på skärmen. Öppna kameraappen och tryck på inställningskuggen så hittar du alternativet att slå på.

Använd scenoptimeraren för att förbättra dina foton: Scenoptimeraren använder artificiell intelligens (AI) för att förbättra dina foton, samt tillåter längre handhållna nattbilder. I kameraappen väljer du inställningskoden uppe till vänster och aktiverar sedan "Scenoptimerare". När du har tagit en bild kommer du att se den automatiskt justeras framför dina ögon, med en dubbel cirkulär symbol som visar att kameran har gjort optimeringar.

Använd nattläge för bättre bilder i svagt ljus: Nattläget tar långa exponeringar i svagt ljus och slås på automatiskt - vilket du kan se när en krönmånesymbol visas i gult i det nedre högra hörnet av kameraappens sökare. Tryck på den här månikonen, gör konturen vit och den stängs av.

Hur man tar sig ur ett läge: Om du väljer ett kameraläge - från menyn "Mer" till exempel - och vill gå tillbaka till standardläget är det inte direkt uppenbart hur det här ordet. Om du har geststyrning aktiverad måste du svepa bakåt för att återgå till den normala sökaren, annars använder du Android-funktionstangentens bakåtknapp (om du är i standardläge för foto, stänger bakåtknappen dock kameraappen).

Snabbstart av kameran: Som standard kommer ett dubbeltryck på sidoknappen att starta kameran. Om du vill ändra detta till, säg, öppna en annan app, gå sedan till inställningar > avancerade funktioner > sidoknapp.

Byt kameralägen: Du kan svepa genom lägen från kameraappens sökare: Foto är standard, med Video och Mer till höger, Porträtt till vänster.

Redigera de tillgängliga kameralägena: Du behöver inte hålla dig till standardalternativen ovan - du kan lägga till eller ta bort lägen som du tycker är mer användbara. Gå in på More där du ser ett "Lägg till +" längst ned till höger. Tryck på det och det låter dig dra de lägen du vill till den svepbara fältet, så du behöver inte öppna Mer för att välja.

Växla snabbt från bakre till främre kamera: Svep helt enkelt uppåt eller nedåt när du är i kameraappen så växlar den mellan bakre och främre kameravy. Eller så kan du dubbeltrycka på strömknappen igen och kamerorna växlar.

Aktivera raw capture: Om du vill att DNG-filerna ska sparas såväl som vanliga JPEG, går du till kameraappens inställningar och väljer "Bildformat". Här hittar du möjligheten att spara "RAW-kopior" och även slå på HEIF )högeffektiva bilder).

Aktivera videostabilisering: Det finns två versioner av stabilisering: en i kamerainställningarna som verkar gälla allt, eller "Super Steady", den senare är mycket mer dramatisk. När du är i video ser du en hand med vickande linjer runt ikonen - tryck på denna, den kommer att konturera gult för att visa att den är aktiv. Obs: med Super Steady aktiv toppar din inspelningsupplösning vid 1080p60. Om du har valt 8K eller UHD (4K) växlar kameran automatiskt till FHD.

Spela in HDR10+-video: HDR10+ är en betafunktion (eller "Labs"). Öppna kameraappen, tryck på inställningskuggen och välj sedan "Avancerade inspelningsalternativ". Här ser du alternativet för inspelningsformatet med högt dynamiskt omfång, men det är bara tillgängligt om du fotograferar 1080p30 - allt högre upplösning eller bildhastighet och det kommer att vara nedtonat.

Ta ett selfieporträtt: Byt bara till den främre kameran och välj Porträtt från menyn. Det finns sju olika effekter och bakgrunder att prova, öppnas via den lilla cirkulära symbolen längst ner till höger i sökaren.

Edge-skärmen var tänkt att göra böjda kanter mer användbara genom att erbjuda en liten meny stoppad runt kanten. Men även om S22 och S22+ har platta skärmar, erbjuder de fortfarande denna funktionalitet!

Lägg till eller ta bort kantpaneler: Gå till inställningar > display > kantpaneler. Tryck på Paneler inom detta och du kommer att se urvalet av paneler som är tillgängliga och du kan lägga till och ta bort de du inte vill ha. Håll dig till det användbara, annars lägger du mer tid på att navigera och mindre tid på att göra.

Flytta kantpanelshandtaget vart du vill: Du kan flytta kanthandtaget (där du måste svepa för att öppna kantpanelerna) var som helst till vänster eller höger på skärmen. Tryck bara på och håll den så kan du dra runt den. Om du inte vill kunna flytta den kan du låsa positionen i inställningarna, enligt nedan.

Ändra storleken och genomskinligheten för kantpanelens handtag: Gå till inställningar > display > kantpaneler > handtag. Inom dessa inställningar kan du ändra handtaget - inklusive att göra det osynligt, ändra färg, storlek och, om du vill, få det att vibrera när det berörs.

Stäng av kantpaneler: Gå till inställningar > display > kantpanel. Stäng bara av den så försvinner genvägen.

Bixby är Samsungs assistent. Den gjorde sin debut på Samsung Galaxy S8 2017. Assistenten kan göra en rad saker, men den är i princip uppdelad i Bixby Voice och Bixby Vision. Vi har täckt några Bixby-tips i avsnittet om digitala assistenter ovan. Om du vill veta mer om Bixby har vi en komplett Bixby-funktion som du kan njuta av .

Slå på eller av Bixby-knappen: Bixby är integrerad i strömknappen. Om du vill ändra detta, gå till inställningar > avancerade funktioner > sidoknapp.

Konfigurera en Bixby-rutin: Gå till inställningar > avancerade funktioner > Bixby-rutiner. Klicka på detta och det finns olika rutinalternativ. Till exempel, när du reser utomlands, stänger du av mobildata automatiskt. Du kan skapa anpassade rutiner baserade på att öppna en app, som är bra för spel, som ett exempel.

Använd Bixby för att komma åt inställningar på din telefon: En av de charmiga sakerna med Bixby är att den kan användas för att komma åt inställningar på din Galaxy-enhet. Öppna Bixby antingen via knappen eller genom att säga "Hey Bixby", säg sedan vad du vill ändra på din telefon.

Använd Bixby Vision för att översätta: Öppna kameraappen så hittar du Bixby Vision i avsnittet Mer, uppe till vänster. Tryck på detta och det öppnar Vision. Som standard är den inställd på att läsa streckkoder och shopping – men öppna menyn så hittar du alternativet att aktivera översättning, vilket är mycket mer användbart.

Ta en skärmdump: Tryck på volymen ned och standby-knapparna samtidigt - men inte för länge annars aktiveras avstängningsskärmen.

Svep med handflatan för en skärmdump: Om du inte vill trycka på knapparna, svep handkanten över skärmen istället. Detta kan stängas av i inställningar > avancerade funktioner > rörelser och gester > Svep med handflatan för att fånga.

Sänk skärmens ljusstyrka: Det är ingen överraskning att skärmens ljusstyrka är en av de största batterianvändningarna. Svep nedåt för att se aviseringsskärmen och anpassa skjutreglaget för ljusstyrka efter behov.

Switchupplösning: Ju mer upplösning du serverar desto mer batteriförbrukning kommer du att drabbas av. Återigen, instruktionerna finns längre upp på sidan, men gå till inställningar > display för att hitta alternativet.

Slå på mörkt läge på din enhet: Det finns några bevis på att användning av mörkt läge minskar strömmen telefonen behöver för att lysa upp all den vita bakgrunden. Återigen, det är i skärminställningarna som det första du kommer att se.

Stäng av funktioner du inte använder: Samsung-telefoner är fulla av funktioner och du kommer inte att använda dem alla. I många fall kan du stänga av dem. Det kan inkludera allt som har att göra med Bixby, NFC, den andra SIM-kortplatsen, kantpaneler, kantbelysning, alla vibrationsmeddelanden och så vidare.

Se vad som äter batteri: Gå till inställningar > batteri- och enhetsvård. Tryck på "Batteri"-panelen, som visar dig beräknad återstående batteritid. Scrolla ner och du kan se vilka appar som har ätit batteritiden mest – du kan hitta några överraskningar här som körs i bakgrunden, så att du sedan kan söka upp dem i appinställningarna för att ta bort vissa behörigheter eller bakgrundsfunktioner.

Titta på din batterianvändningshistorik: På batterianvändningssidan som beskrivs ovan kan du gå vidare till "senaste 7 dagarna". Att scrolla ner på sidan kommer att avslöja de appar som använde mest batteri den senaste veckan, vilket ytterligare hjälper till att identifiera de värsta bovarna - vissa kommer att överraska, andra speglar bara dina användningsvanor.

Aktivera energisparläge: Tryck antingen på genvägen i snabbinställningarna eller gå till inställningar > batteri- och enhetsvård > batteri. Här kan du aktivera energisparläget, med några alternativ för vilka åtgärder som vidtas för att spara ditt batteri. Det kommer att begränsa nätverksanvändning i bakgrunden, synkronisering, platsåtkomst och mjukhet för drop motion till 60Hz. Det finns också separata användarvalda alternativ för att inaktivera alltid-på-skärm, begränsa CPU-hastigheten till 70 %, minska ljusstyrkan med 10 %, stänga av 5G-anslutning.

Tid tills fulladdat: Laddningstiden visas när den är ansluten till en laddare. Titta längst ned på låsskärmen och på batteristatusskärmen. Om du snabbladdar kommer det att säga det, och den beräknade tiden kvar.

