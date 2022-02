Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Samsung har ackompanjerat lanseringen av sin Galaxy S22-serie med en fräck annons gjord i samarbete med teamet bakom Netflix-succén Bridgerton.

Annonsen gjordes med produktionsbolaget Shondaland och huvudrollerna är Golda Rosheuvel som återupptar sin roll som drottning Charlotte. Hon verkar obotlig av ett antal uppfinningar som står framför henne, tills bilder på Samsungs S22-familj av telefoner uppmärksammas på henne. Det är bara synd att hon måste vänta 209 år tills telefonerna blir verklighet.

Det hela är ett roligt ställe och kommer garanterat att höja ett fniss eller två från Bridgerton- fans. Du kan se den högst upp på den här sidan.

Samsung Galaxy S22 , Galaxy S22+ och Galaxy S22 Ultra- enheterna har alla tillkännages under Samsungs Unpacked-presentation som visas idag, onsdagen den 9 februari 2022.

S22 och S22+ är lika i design och funktioner, med displayen som den huvudsakliga skillnaden - 6,1 respektive 6,6 tum.

Samsung Galaxy S22 Ultra är en annorlunda vattenkokare för fisk eftersom den, med sin medföljande S Pen-penna, mer är en ersättning för Galaxy Note-serien som allt annat. Det är verkligen Samsungs flaggskepp för 2022.

Du kan kolla in mer i vår sammanfattning här: Samsung Galaxy S22 vs S22 Plus vs S22 Ultra: Vilka är skillnaderna?

