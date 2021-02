Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Samsung har meddelat idag att de kommer att lansera en ny mjukvaruuppdatering för Galaxy S20 , Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 och Galaxy Z Flip-serien (bland andra) som tar några av S21-funktionerna till äldre enheter.

Den nya programvaran, One UI 3.1, ger många förbättringar av ett antal äldre Galaxy-telefoner.

För Galaxy S20-ägare får du nya funktioner som gör att du kan dra nytta av några av de förbättrade kameraverktygen. En av dem är den uppdaterade Single Take-funktionen som låter dig ta stillbilder och video samtidigt från flera linser.

När du tar din bild låter One UI 3.1 dig använda ett verktyg för radering av objekt som hjälper dig att ta bort oönskade delar från ditt foto utan att behöva ta åldrar att manuellt välja det från bilden. Klicka bara på det område du vill ta bort och det väljs automatiskt för radering.

Ett gränssnitt 3.1 innehåller också ett förbättrat verktyg för autofokus och autosäkerhet. Det gör det lite lättare att justera fokus och ljusstyrka för varje bild, så att du inte hamnar med över- eller underexponerade bilder eller fokuserar på fel plats.

Allt du behöver göra för att justera ljusstyrkan är att svepa åt vänster eller höger på skärmen medan verktyget visas.

Dessutom finns det inspelning med flera mikrofoner. I Pro-videoläge kan du spela in ljud via telefonen och / eller via anslutna Bluetooth-hörlurar. Så om du skjuter en pratbit till kameran eller vloggar kan du välja att använda den närmare mikrofonen i öronsnäckorna om du vill.

När alla dina nya foton och videor har tagits ordnar det uppdaterade galleriet och grupperar dem alla i ett rent och enkelt flöde.

En annan ny funktion i One UI 3.1 är ett privat delningsalternativ som låter dig ta bort platsinformation från fotometadata innan du delar, och låter dig styra vem som kan komma åt innehållet du delar eller hur länge det är tillgängligt för.

Slutligen finns det ett uppdaterat ögonkomfortskyddsläge som automatiskt justerar nivån av blått ljus från skärmen beroende på tid på dagen. Du kan anpassa schemat själv om du vill, eller låta det göra sin sak automatiskt.

Ett gränssnitt 3.1 är tillgängligt från och med idag på Galaxy S20-serien, Note 20-serien, Z Fold 2 och Z Flip samt S10 , Note 10, Fold, A71, A51, A90, A80, A70 och A50.

Som vanligt för dessa saker kanske du tycker att din uppdatering inte är tillgänglig direkt, beroende på vilken region du befinner dig i och om du har en telefon från en transportör som är låst.

Skriva av Cam Bunton.