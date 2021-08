Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Samsung avslöjade Galaxy Z Fold 2 tillsammans med Note 20 under ett evenemang i augusti 2020, följt av fullständiga detaljer i början av september 2020, så vi kommer upp till ett år sedan den senaste Fold -enheten, vilket innebär att en uppdatering beror på .

Det har varit gott om rykten kring Galaxy Z Fold 3. Den här funktionen avrundar allt vi hittills har hört om den vikbara, inklusive vilka funktioner vi kan se, när den förväntas släppas och hur den kan se ut.

11 augusti

Till salu 27 augusti 2021?

Förmodligen runt £ 1800/$ 2000

Samsung har planerat sitt nästa Galaxy Unpacked -evenemang den 11 augusti, där Galaxy Z Fold 3 förväntas tillkännages. Rykten har hävdat att vi kunde se ett försäljningsdatum den 27 augusti.

Prismässigt förväntar vi oss att den kommer att ligga inom samma region som Galaxy Z Fold 2, som kostar 1799 £ i Storbritannien och 1999 $ i USA. Rykten har krävt 1899 euro som utgångspris, vilket är cirka 1625 pund i Storbritannien och 2250 dollar i USA. Så om du är ute efter Samsungs nästa vikta flaggskepp kan det vara dags att börja spara.

Vertikal vikning

158,2 x 128,1 x 6,4 mm utfälld, 158,2 x 67,1 x 14,4 mm vikt

271 g

IPX8 -betyg

S Pen -kompatibilitet

Vi förväntar oss att Samsung Galaxy Z Fold 3 kommer att anta samma bokformade vertikala vikning som den ursprungliga Galaxy Fold och Galaxy Z Fold 2, och reserverar den horisontella vikningen för Galaxy Z Flip- serien. Vi förväntar oss också att se gångjärnet erbjuda flera vinklar igen.

Detta har nästan bekräftats i en bildläcka på Twitter, med tillstånd av Evan Blass (AKA @evleaks). Extra renderingar från 91Mobiles bekräftar också designen och avslöjar tre färgalternativ, och WinFuture har också publicerat renderingar med samma design.

Samsung har bekräftat att det kommer att finnas en S Pen speciellt utformad för Galaxy Z Fold 3, så vi vet att du kommer att kunna använda pennan med den vikbara. S Pen -kompatibilitetsrykten dök upp innan Galaxy Z Fold 2 avslöjades också, men man trodde att den hopfällbara displayen inte kunde rymma det tryck pennan skulle utöva, vilket Samsung helt klart nu har övervunnit.

I andra designläckor visar bilderna en något mindre lucka mellan de två halvorna av den fällbara skärmen - och de bilderna visar också en underkamera som också har ryktats flera gånger.

Ett annat patent föreslår att Z Fold 3 - eller en framtida Z Fold -enhet - kan välja gestkontroller istället för knappar, och användare kommer att kunna anpassa gester och åtgärder.

Det fanns en del diskussioner om vattentätning innan Z Fold 2 anlände, men källor tyder på att Z Fold 3 kan få ett IP -betyg - sägs vara IPX8, vilket är detsamma som det som har förutspåtts för Z Flip 3 också.

Samsung har också lämnat in ett varumärke för uttrycket Armor Frame. Det spekuleras i att Galaxy Z Fold 3 kan vara den första som får en ny design eller material för att stärka telefonramen.

7,56 tum, 2208 x 1768 pixlar (internt); 6,23 tum, 2268 x 832 pixlar (internt)

Båda 120Hz uppdateringsfrekvens

Samsung Galaxy Z Fold 3 sägs ha en stor flexibel display inuti, samt en extern display när den är vikt.

Enligt flera läckor mäter den interna skärmen 7,56 tum med en upplösning på 2208 x 1768 pixlar. Den externa skärmen har en storlek på 6,23 tum med en upplösning på 2268 x 832 pixlar. Det har också hävdats att både den interna skärmen och den externa skärmen kommer att erbjuda en uppdateringshastighet på 120 Hz .

Det förväntas att det kommer att finnas en hålkamera på framsidan, medan olika rykten har föreslagit en kamera under skärmen på huvudskärmen.

Qualcomm Snapdragon 888

12 GB RAM med 256 GB/512 GB lagringsutrymme

4400mAh batteri

5G -anslutning

Enligt rykten kommer Z Fold 3 att ha Qualcomm Snapdragon 888 under huven tillsammans med 12 GB RAM och ett val på 256 GB eller 512 GB lagringsutrymme. Det påstås inte att MicroSD stöds.

Rapporter kring batterikapaciteten har varit motsägelsefulla, en del hävdar något mindre än Galaxy Z Fold 2 på 4380mAh och nyare rapporter tyder på 4400mAh. Det sägs att snabb laddning och trådlös laddning kommer att stödjas.

När det gäller anslutning var både den ursprungliga Fold och Z Fold 2 5G -aktiverade , så vi förväntar oss samma sak för Z Fold 3.

10MP stanshål fram

4MP/16MP under-display kamera

Trippel 12MP huvudkamerasystem

Samsung Galaxy Z Fold 2 har en trippel bakre kamera och en dubbel 10-megapixel stanshålskamera på framsidan . Den bakre kameran består av en 12-megapixel huvudkamera, 12-megapixel telefotosensor och 12-megapixel ultrabred kamera.

En läcka i juli avslöjade att denna grundläggande installation kommer att förbli i stort sett densamma. Det betyder tre 12-megapixelsensorer i huvudsystemet på baksidan och 10-megapixel på framsidan, och detta har upprepats på senare tid.

Den här läckta listan föreslår att Samsung kommer att använda PDAF (fasdetektering autofokus) på alla tre kamerorna, vilket innebär att vi borde få en snabb och exakt fokusering på huvud-, ultrabred och telefoto 2x zoomkamera.

Den läckta bilden ovan visar ett liknande bakre kamerarrangemang - om än mer "förklädd" i kroppen, som sticker ut mindre från kroppen än i de tidigare enheterna.

Men den stora nyheten är att Z Fold 3 nästan är bekräftad för att vara värd för en under -display -kamera - eller "UPC" (Under Panel Camera), eftersom Samsung har varumärken för denna teknik. Enligt specläckan kommer denna UPC att ha en 16-megapixelsensor, även om en 4-megapixelsensor också har hävdats ett par gånger. Läckta bilder på Twitter visar också den uppenbara Z Fold 3 med denna UPC.

Här är rykten kring Galaxy Z Fold 3 hittills.

Winfuture publicerade en fullständig specifikationslista för Samsung Galaxy Z Fold 3, tillsammans med återgivningar av enheten från alla vinklar.

Samsungs mobilpresident publicerade ett blogginlägg inför företagets Galaxy Unpacked-evenemang i augusti för att avslöja information om vad folk kan förvänta sig av showen, inklusive att det inte kommer att finnas någon ny Note-telefon i år och den designade en S-Pen för fällbara.

Läckaren Evan Blass twittrade information om Z Fold 3, varav de flesta bekräftar befintliga rapporter, men han inkluderade också en bild.

Efter veckor med rykten skickade Samsung officiellt inbjudningar till sitt Unpacked -evenemang som äger rum den 11 augusti.

Ross Young, AKA @DSCCRoss, hävdade att Samsungs Z Fold 3 skulle ha en 7,55-tums 120Hz LTPO-skärm.

En S Pen Pro har dykt upp i USA: s Federal Communication Commission -ansökningar. I detaljerna sägs det stödja Z Fold 3.

FCC

Evan Blass lade upp ett antal korta videor till sitt Twitter -konto och avslöjade alla enheter han förväntar sig att avslöjas under uppackning. Galaxy Z Fold 3 var en av videorna.

Den koreanska sajten Digital Daily rapporterade att en Samsung -tjänsteman har bekräftat datumet för Galaxy Unpacked den 11 augusti 2021.

Den frekventa specläkaren @FrontTron på Twitter har läckt ut ett fullständigt specifikationsblad för alla kameror på nästa Z Fold 3.

91Mobiles publicerade några versioner av Galaxy Z Fold 3, som stöder tidigare läckor. Renderingarna visar tre färgalternativ, inklusive svart, grönt och rosa.

Det verkar som att många fortfarande inte känner till skärmparametrarna för Fold 3:

7,56 "1768 × 2208

6,23 "832x2268

Nästan samma sak som Fold 2. - Isuniversum (@UniverseIce) 27 juni 2021

Här är en första titt på nästa generations fällbara bilder.

Ny rapport säger att Samsung Galaxy Z Fold 3 och Z Flip 3 kommer att avslöjas vid ett uppackat evenemang den 3 augusti. Massproduktionen sägs ha börjat.

Rapporten hävdar att Samsung Galaxy Z Flip 3 och Galaxy Z Fold 3 kommer att skickas från och med 27 augusti.

" Kan bekräfta: Fold 3 har en kamera under displayen ", lyder Tweet av Max Winebach, frilansskribent för Android Police med en stark meritlista.

World Intellectual Property Organization beviljade Samsung patent (via LetsGo Digital) på "Galaxy Z Fold Squeeze Gesture". Det föreslår att Samsung kan byta knappar för gester i Z Fold 3 och välja vilka gester som utför vissa uppgifter.

Källor hävdar att Samsung överväger en uppackning i augusti för att avslöja tre enheter, inklusive Z Fold 3, Z Flip 3 och Samsung Galaxy S21 FE.

Twitter-användare @TheGalox_ twittrade några bilder på Galaxy Z Fold 3 som visar en kamera under skärmen, mindre mellanrum mellan de två vikarna och en trippelkamera. Telefonen kommer enligt uppgift att vara tillgänglig i svarta, silver och gröna färger, och en beige färg noterades också.

The Galox

Källor som pratar med SamMobile har avslöjat att Galaxy Fold 3 kommer att ha ett IP -betyg.

Samsung har ansökt om ett varumärke under termen Armor Frame och förklarar att det gäller smartphones. Det kan appliceras på en ny design eller material på Galaxy Fold 3.

Koreanska nyhetssajten The Elec hävdar att Samsung Galaxy Z Fold 3 kommer att ha en mindre batterikapacitet än Z Fold 2, samt en mindre huvudskärm med noll ramar.

Ett otäckt patent visar användningen av pekpennor på en hopfällbar telefon, vilket tyder på att detta fortfarande är en långsiktig ambition för Samsung.

En rapport från det koreanska nyhetsmedlet ET News hävdade att Samsung "har lyckats implementera pennfunktionen för vikbara telefoner med hög teknisk svårighet" och att den kommer till Galaxy Z Fold 3.

En pålitlig läckare av Samsung-information föreslog att det kommer att finnas en uppvisning av Samsung-AMD-GPU: n i juni, vilket kan vara lagom att se den lanseras i Galaxy Z Fold 3.

Ice Universe hävdade att Samsung Galaxy Z Fold 3 "mycket sannolikt" kommer att implementera en frontkamera under displayen.

Galaxy Z Fold3 kommer fortfarande att anta UPC pic.twitter.com/DD6TMPLlM0 - Isuniversum (@UniverseIce) 15 februari 2021

Leaker Ice Universe hävdade att Galaxy Z Fold 3 och Galaxy Z Flip 2/3 skulle kunna lanseras i juli - vilket skulle sätta lanseringen av nästa vikbara enheter i mitten av Galaxy S- och Galaxy Note -lanseringarna.

Samsung Display sägs titta på att utveckla skjutbara och rullbara skärmar i ett försök att cementera sitt ledarskap på den vikbara displaymarknaden.

Samsung bekräftade att utökningen av S Pen -stödet till Galaxy S21 Ultra inte var en engångsfråga: "Vi har fattat det djärva beslutet att utöka S Pen -upplevelsen till Galaxy S21 Ultra och planerar att utöka S Pen -upplevelsen till ytterligare enhetskategorier i framtiden. " Det låter otvetydigt som om vi kan förvänta oss att se S Pen -stöd i större utsträckning.

På kort sikt betyder det att nästa iteration av Galaxy Fold mycket väl kan fungera med det.

Enligt läckaren Ross Young , som har en bra meritlista, kommer Galaxy Z Fold 3 att se något reducerade skärmar för att rymma S Pen som ryktas komma till enheten.

Mina julläckor - Galaxy Fold 3 - huvudskärmen krymper från 7,59 "till 7,55". Cover -displayen går från 6,23 "till 6,21". Behöver mer plats för S Pen.

Galaxy Z Flip 3/Flip Lite - växer något från 6,67 "till 6,70". 120Hz och LTPO på Z Flip 3. - Ross Young (@DSCCRoss) 24 december 2020

Ajou News rapporterade att Samsung Galaxy Z Fold 3 skulle komma i juni 2021, tillsammans med S Pen -stöd. En kamera under skärmen nämndes också i rapporten.

LetsGoDigital rapporterade att Samsung hade lämnat in ett patent med titeln "Galaxy Z Fold with Light Indicator" i mars 2019, beviljat i Ocotber 2020. Sajten gjorde ett antal mock -up -renderingar som tyder på hur Galaxy Z Fold 3 skulle kunna se ut om den antog tekniken i patentet.