Hur du ställer in din Samsung Galaxy-telefon för att använda Alexa istället för Google Assistant

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Röstassistenter tar över våra enheter, men det finns tre huvudsakliga utmanare om kronan, om du är en Samsung-användare: Google Assistant, Bixby och Alexa.

Oavsett om du har en Galaxy S21 eller en äldre Galaxy-modell finns det ett sätt att ställa in Alexa som standardassistent på Samsung Galaxy-enheter.

Se till att du har installerat Amazon Alexa-appen och loggat in på din Galaxy-telefon. Kontrollera och installera de senaste uppdateringarna till din telefon. Öppna menyn Inställningar och välj Appar > Välj standardappar. Om du inte hittar det, sök bara efter "standardappar" i inställningsmenyn. I "Standardappar" ser du ett alternativ som heter Digital assistans app, välj detta. Tryck på rutan som säger "enhetshjälp-app" och den öppnas med en rad alternativ. Välj Alexa från listan.

Att starta din röstassistent beror sedan på olika faktorer. Om du använder knapparna på skärmen kommer ett långt tryck på hemknappen att starta din virtuella assistent – i det här fallet Alexa – vilket är trevligt och enkelt.

Om du använder svepgester som introducerades i Android 10, kommer åtgärden att bero på hur gammal din telefon är. Om du använder en ny enhet måste du svepa in från det nedre hörnet av skärmen. Detta kommer sedan att starta Alexa. För äldre telefoner (som Note 8 till exempel) måste du svepa upp långsamt från mitten. Båda fungerar, du behöver bara lista ut exakt vad du behöver göra på din telefon.

Även om den här metoden inte ger dig "Alexa" väckningsordet från din telefon, kan du trycka länge på den knappen eller svepa och börja prata som om du gjorde det. Du kan använda Alexas väckningsord om du redan har Alexa-appen öppen på din telefon.

Det betyder att du kan använda Alexa – och alla saker som Alexa kan – snabbt från din telefon, utan att behöva öppna appen.

Du kan använda Alexa för att styra alla dina smarta hemenheter eller interagera med tjänster som du har konfigurerat via Alexa-appen. detta innebär att du kan ställa in ditt hem runt dina Amazon Echo-enheter och sedan låta din telefon erbjuda samma saker, utan att behöva tänka på att ställa in allt med Google eller SmartThings. Visst, Google Assistant erbjuder många av samma funktioner, men om du redan har kört det med Alexa så finns det ingen anledning att konfigurera med Google.

Du kan också använda den för Alexa Calling . Tryck bara länge på den knappen och säg vem du vill ringa (det kan vara ett eko i ditt eget hem). Om du ringer en Echo Show eller Echo Spot blir det ett videosamtal.

Så det är lätt att göra - om du inte är en användare av Google Assistant och är ett fan av Alexa så är det värt att göra det, eftersom det är en snygg liten genväg till Alexa på din Samsung-telefon!

Eller, om du verkligen vill, kan du ha Google Assistant öppen på Ok Google-kommandot och ha Alexa på hemknappen. Valet är ditt.

Dessa 3 fodral kommer att hålla din iPhone 13 smal, skyddad och ser fantastisk ut Förbi Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Du kan få alla möjliga stilar och skyddsnivåer från Pitakas fodral.

Skriva av Chris Hall.