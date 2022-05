Realme GT Neo 3T dyker upp på Geekbench

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det är inte länge sedan vi såg Realme GT Neo 3 lanseras, men det verkar som om Realmes telefonfabrik är redo att producera ännu en variant.

Den kallas Realme GT Neo 3T och enheten har redan setts i några certifieringsdokument.

Detta pekar på att lanseringen är ganska nära förestående, och för att backa upp det verkar det som om någon redan har benchmarkat en prototyp.

Poäng har upptäckts i databasen Geekbench, vilket avslöjar mer information om den kommande telefonens specifikationer och prestanda.

Vi kan se att Neo 3T kommer att ha den äldre Snapdragon 870-processorn, snarare än Neo 3:s MediaTek Dimensity 8100.

Denna kommer att paras ihop med 8 GB RAM, även om det är möjligt att andra konfigurationer kommer att finnas tillgängliga.

Enheten ska levereras med Android 12 out of the box och Realmes UI 3.0 ovanpå.

Den förväntas ha en 64MP huvudfotograf och en 16MP selfiekamera.

Certifieringarna berättade att Neo 3T kommer att ha en 6,5-tums skärm och det kommer att finnas ett alternativ med 256 GB inbyggd lagring.

Inte mycket mer är känt om enheten, vi undrar om den kommer att ha samma imponerande laddning som Neo 3, till exempel.

Oavsett vad som gäller verkar det som att vi kommer att få se många fler läckor och några officiella nyheter inom kort.

Skriva av Luke Baker.