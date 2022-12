Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Oppo Reno 8 Pro x House of the Dragon-samarbetet har varit officiellt i ett par månader, men nu vet vi mycket mer om lanseringen.

Oppo presenterade först denna ovanliga korsning i november, men berättade inte så mycket om den utöver de speciella godsaker som den kommer att levereras med. Dessa inkluderar en skriftrulle med ett meddelande från en av karaktärerna samt ett gyllene drakägg, för att inte nämna en nyckelring med Targaryen-sigill. Det finns till och med ett SIM-utkastningsverktyg format som en drake. Men nu vet vi de viktigare bitarna - som när den kommer att börja säljas och hur mycket den kommer att kosta.

Börja med när - telefonen kommer att börja säljas i Indien den 13 december, vilket inte är så långt borta. Den kommer dock bara att finnas tillgänglig i Indien, vilket innebär att de allra flesta som läser detta inte kommer att kunna köpa en, vilket är tråkigt.

När det gäller priset kommer denna telefon att finnas tillgänglig på Flipkart för Rs 45 999 med förbeställningar som börjar idag.

På insidan är detta Oppo Reno 8 Pro som vi redan känner till. Det innebär att den drivs av en Mediatek 8100 Max-processor och har en 6,78-tums AMOLED-skärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens. En huvudkamera med 50 megapixel är den viktigaste punkten på baksidan, medan en 32-megapixelkamera hanterar selfies.

Den här telefonen är uppenbarligen utformad för dem som verkligen gillar sina Game of Thrones- och House of the Dragon-serier, men om det är du är det här är en ganska snygg telefon. Så länge du råkar bo i Indien, vill säga.

Skriva av Oliver Haslam.