Oppo Reno 8 Pro x HBO:s House of the Dragon crossover är här

(Pocket-lint) - Specialutgåvor av telefoner med anknytning till populärkultur är inget nytt, men det är något med en telefon med drakar på som väcker intresse.

Det är fallet här, med Oppo som meddelar ett House of the Dragon Limited Edition Set som innehåller en anpassad Reno 8 Pro samt några tillbehör med draktema. Den typ av tillbehör som bara ett riktigt House of the Dragon-fan skulle uppskatta, förstås.

Dessa tillbehör är många, bland annat en telefonhållare med drakemblem i guld, ett SIM-utkastningsverktyg som ser ut som en drake och en speciell nyckelring med Targaryen-sigill för varför inte. Men vänta, det finns mer.

Oppo slänger också in en speciell skriftrulle med ett meddelande från en av karaktärerna i serien, medan ett gyllene drakägg rundar av det hela.

När det gäller själva telefonen finns det ett omslag som är tänkt att se ut som fjällande drakskinn och det finns en trehövdad draksignil på baksidan också.

Telefonen, åtminstone på insidan, är identisk med den som vi redan recenserat. Redan den ursprungliga telefonen såg bra ut, även om vi noterade att den var särskilt hal. Förhoppningsvis kommer det nya drakskinnet att reda ut det problemet direkt.

Allt är väldigt tjusigt, men det finns en hake - den finns bara till salu i Indien. Det finns för närvarande inga uppgifter om pris eller ett fast tillgänglighetsfönster, dock. Oppos webbplats listar i alla fall produkten.

