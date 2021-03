Oppo Find X3 Pro-tips och tricks: 15 fantastiska ColorOS 11-funktioner att prova

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Oppos senaste flaggskeppstelefon är utmärkt på nästan alla tänkbara sätt. Och som alltid är fallet för Oppo är ColorOS Android-skalet som det är laddat med fullt till randen med massor av fantastiska funktioner. Vissa av dem hjälper till att få ut det bästa av din telefon, och andra är bara användbara att veta.

Oavsett om du vill veta hur du får åtkomst till den galna mikroskopkameran, tar en skärmdump med tre fingrar eller gör din egen Alltid-On-skärm-animation, vi delar upp våra bästa tips för dig. Titta på videon nedan eller följ bara den skriftliga guiden, som någonsin är enklast för dig.

Det kan tyckas som en viktig sak att aktivera, men med en så stor skärm kan det vara ont att nå upp till toppen för att dra ner dina aviseringar. Och att svepa ner på en startskärm tappar ner sökverktyget Oppo som standard.

För att göra det lättare att nå dina aviseringar kan du aktivera funktionen "svep nedåt för att få dina aviseringar".

Nyp på startskärmen och svep sedan över den lilla stapeln som dyker upp tills du ser Mer. Knacka nu på det och välj Svep ner på startskärmen och välj aviseringslåda. Nu när du sveper ner på din hemskärm kommer du till dina meddelanden och brickan för snabbinställningar.

Find X3 Pro har en skarp och snabb skärm, men maximal upplösning och bildhastighet är inte aktiverad som standard. För att aktivera dessa, gå till Inställningar> Skärm och ljusstyrka och bläddra ner till Mer. Tryck på det och på nästa skärm ser du alternativen Skärmupplösning och Skärmuppdatering. För att välja maximala inställningar ställer du in skärmupplösningen på QHD + och uppdateringsfrekvensen till Hög.

Att titta på HDR-innehåll leder ofta till en mörkare bild, så för att göra det ljusare kan du växla till Ljusare HDR-videoläge. Du hittar den i Inställningar> Skärm och ljusstyrka under menyalternativet "Mer", precis som inställningarna för upplösning och bildhastighet.

Precis som iPhone: s True Tone kan Find X3 Pro justera vitbalansen automatiskt beroende på det omgivande ljuset i det område du befinner dig i. Håll dig kvar i din huvudmeny för skärminställningar och växla på omkopplaren för Naturtonvisning. Detta kommer - oftare än notera - att innebära en varmare skärmtemperatur - men du bör märka att den reagerar lite som papper under omgivande belysning.

Den alltid på-skärmen är en fantastisk funktion som visar dig en konstant klocka samt alla meddelanden du väntar medan telefonen är i beredskap. Men med Oppos senaste version av ColorOS kan du skapa din egen.

Gå till Inställningar> Anpassningar och välj "Alltid på skärmen". Tryck på plusikonen i det övre hörnet och välj nu vilken stil som alltid ska visas i popup-listan.

På nästa skärm får du välja de finare detaljerna, om du väljer ett anpassat mönster ritar du med fingret på skärmen och skapar en animering som en spirograf. Du kan också välja färg, form och penselstil. Tryck på nästa och välj nu din klockstil, textfärg och vilken annan information du vill visa.

Som den alltid på-skärmen kan du anpassa fingeravtrycksanimationen som visas när du låser upp telefonen. Håll dig kvar i anpassningsskärmen och välj "Fingeravtrycksanimation". Det finns åtta att välja mellan, så välj den du gillar och gå sedan tillbaka för att spara.

En cool funktion är möjligheten att snabbt starta en app direkt efter upplåsning av telefonen. Om du har en app som du vill komma till snabbt och enkelt är det mycket användbart.

Så gå till Inställningar> Bekvämhetsverktyg> Snabbstart och slå på den. Tryck nu på knappen Redigera och välj vilka genvägsfunktioner eller appar du vill komma till. Du kan till exempel låta det gå direkt för att skapa en ny kalenderhändelse eller komponera en ny textmassage eller bara starta din att göra-lista-app för att skriva ner en snabb påminnelse.

För att använda den, tryck och håll ned fingeravtryckssensorn när du låser upp telefonen och håll den nere tills du ser att genvägarna visas. Skjut nu till den app eller funktion du vill starta.

För att snabbt ta en skärmdump kan du svepa ned med tre fingrar istället för att göra några knappkombinationer. Om det inte fungerar för dig kanske det inte är aktiverat ännu. Gå till Inställningar> Bekvämhetsverktyg> Gester och rörelser. Växla nu till alternativet Svep ner med 3 fingrar för att ta ett skärmdump.

Om du vill kan du få din telefonskärm att vakna när du tar telefonen. I samma inställningsmeny för gester och rörelser som det sista tipset, se bara till att alternativet Raise to Wake är aktiverat. Nu när du tar upp din telefon tänds skärmen.

Oppo har skärminspelning i sin senaste programvara, men mer imponerande kan du spela in dig själv med den framåtvända kameran samtidigt om du aktiverar det. Gå till Inställningar> Bekvämhetsverktyg och "Skärminspelning". Tryck nu på alternativet "främre kamera" så spelar du in dig själv samtidigt som du spelar in skärmen. Du kommer att visas i ett litet cirkelfönster så snart du börjar spela in och du kan dra det runt var som helst på skärmen.

Detta är en ganska standardfunktion på många Android-telefoner idag, men du kan starta Google Assistant genom att trycka på strömbrytaren i en halv sekund. Aktivera bara alternativet i Inställningar> bekvämlighetsverktyg.

Om du vill veta hur många aviseringar du väntar på dig istället för att ha en samling appikoner i statusfältet kan du aktivera det. Gå till Inställningar> Aviserings- och statusfält och tryck nu på "Meddelandeikoner" och välj sedan "Aviseringsantal" i listan.

En av våra favoritfunktioner i ColorOS är Relax-appen som hjälper oss att sova på natten när vi tänker * gester vilt * om allt. Öppna Oppo Relax och tryck på ikonen som ser ut som mixerfaders. Här kan du lägga till ljudskikt och justera volymen så att den passar dig. Om du vill ta bort något du inte gillar, håller du bara på ljudet och trycker på det lilla X för att ta bort det.

Öppna kameran, tryck på Mer och välj sedan Mikroskop. Nu behöver du en riktigt stadig hand och att komma nära ditt ämne. Det är knepigt att få det i fokus ordentligt, men effekterna är jättekul.

Oppo har ett nattvideoläge i sin senaste telefon. För att aktivera det, starta kameran och välj videoalternativet. Knacka nu på AI -knappen på sidopanelen så kommer mängden ljus och ljusstyrka att öka dramatiskt. Tyvärr lider stabiliseringen lite, så det är bäst att bara skjuta ganska statiska eller smidiga panoreringskott.

Så där har du det. 15 tips som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din flaggskepp Oppo-telefon.

