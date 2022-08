Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Oppo är redo att lansera den senaste generationen av sina Reno-telefoner, Reno 8-serien, i Europa. Detta är en familj av enheter i mellanklass med starkt fokus på kameraprestanda - och som ger lite mer överkomliga priser än flaggskeppet Find X-enheterna.

Evenemanget kommer att vara fysiskt, Oppo återvänder till Paris, Frankrike för den europeiska lanseringen, med en livestream så att du kan följa med hemma. Här är allt du behöver veta.

-

Oppo har planerat lanseringseventet för den senaste Reno-telefonen till den 31 augusti, klockan 14:30 CEST. Här är de internationella tiderna så att du kan lyssna in:

San Francisco - 05:30 PDT

New York - 08:30 EDT

London - 13:30 BST

Berlin - 14:30 CEST

New Delhi - 18:00 IST

Tokyo - 21:30 JST

Sydney - 22:30 AEST

Oppo kommer att livestreama evenemanget, vilket innebär att du kan lyssna in och följa med. Det kommer att streamas via Oppos YouTube-kanal så att du kan följa med. Vi kommer att bädda in videon för dig när den avslöjas.

Glass smakar #OPPOReno8Series får dig att se ut

Vad är din favorit #OPPOSummer treat? pic.twitter.com/ieoxvI45UY- OPPO (@oppo) August 23, 2022

Oppo har bekräftat att man kommer att lansera Oppo Reno 8-serien i Europa, efter att man tidigare lanserat Reno 8 och Reno 8 Pro i Kina och Indien.

Det innebär att vi redan vet en hel del om dessa telefoner. Reno 8 är mindre med en 6,4-tums AMOLED-skärm, medan 8 Pro sitter på 6,7 tum. Båda har full HD+-upplösning, där 8:an har 90 Hz och 8 Pro 120 Hz. Reno 8 drivs av Dimensity 1300, medan 8 Pro får Dimensity 8100-Max. Huruvida dessa kommer att finnas kvar i Europa återstår att se.

När det gäller kameror får båda en Sony IMX766-huvudkamera med 50 megapixel, men 8 Pro stöds av MariSilicon X-processorn, båda har också ultraviddiga och makrokameror, sannolikt samma hårdvara på båda.

Båda ska också ha stöd för 80W SuperVOOC-laddning i Europa med en batterikapacitet på 4 500 mAh.

Bästa Black Friday 2021-telefonerbjudanden: Samsung, OnePlus, Nokia med flera Förbi Chris Hall · 24 November 2021 Black Friday-försäljningen erbjuder redan rabatter på ett antal telefoner.

Parallellt med lanseringen av dessa telefoner - fullständiga specifikationer kommer att bekräftas på lanseringsdagen - förväntar vi oss också en europeisk debut för Oppo Pad Air. Detta är en 10-tums surfplatta med Snapdragon 680.

Skriva av Cam Bunton. Redigering av Chris Hall.