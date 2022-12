Officiella OnePlus 11-bilder delas, läckorna var sanna

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - OnePlus har delat med sig av sina första officiella bilder inför lanseringen av OnePlus 11, och man kan lugnt säga att det inte finns några överraskningar här.

Tack vare en ökning av läckor under de senaste veckorna har vi redan fått en glimt av den nya, omdesignade flaggskeppstelefonen från OnePlus. Nu har tillverkaren uppenbarligen bestämt sig för att om den inte kan slå dessa läckor, så får den göra dem sällskap.

Bilderna visar en tydlig titt på enheten som vi redan har sett ett par gånger. Det innebär att det tidigare fyrkantiga kamerahuset har ersatts av en massiv cirkulär utskjutning.

Som det har blivit något av en tradition finns det två utföranden: en svart och en grön. Och precis som vi har sett med några andra tidigare serier har de två också olika finish.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Den svarta har den där strukturerade, nästan gnistrande, svarta glasfinishen som vi såg på OnePlus 10 Pro, medan den gröna varianten har en finish som liknar några av OnePlus äldre modeller. Det innebär att den yttre ytan är blank, men med ett ljusspridande lager undertill som ger den ett frostat/matt utseende.

När vi zoomar in på kameraenheten kan vi tydligt se tre linser och en tvåfärgad LED-blixtenhet, och eftersom alla linser har ett liknande runt utseende verkar det inte som om OnePlus kommer att utrusta den med en optisk zoom i periskopliknande stil.

Vi ser dock en annan bekräftelse på Hasselblads inflytande inom färgbearbetning, med dess logotyp stämplad väl synlig i mitten av kameraenheten.

EE Pocket-lint Awards 2022 - Pocket-lint Podcast ep. 176 Förbi Rik Henderson · 1 December 2022 Den här veckan fokuserar vi på vinnarna av EE Pocket-lint Awards 2022, med en titt på de bästa prylarna, tekniken och spelen i varje kategori.

Utöver det finns det inte mycket annat att hämta från bilderna, förutom att modellerna på några av dem bär OnePlus nästa generations trådlösa premiumhörlurar: OnePlus Buds Pro 2. Och de är i färger som matchar de två telefonerna.

OnePlus har redan bekräftat att den här telefonen kommer att lanseras den 7 februari vid ett evenemang i New Delhi, Indien, så vi kan bara anta att de kommer att fortsätta att droppa in information om dess specifikationer och funktioner under de kommande veckorna.

Skriva av Cam Bunton.