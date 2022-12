OnePlus 11R, med kodnamnet Udon, bryter täckmantel när testerna fortsätter

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - OnePlus 11R har avslöjats innan den släpps med bilder av telefonens tre kameror på baksidan och den centrala selfiekameran som läckt ut på nätet.

Medan mycket av uppmärksamheten på OnePlus förståeligt nog är riktad mot flaggskeppet OnePlus 11 just nu, kommer OnePlus 11R att vara en mellanklassversion som är utformad för att säljas på specifika marknader. Telefonen har redan läckt ut, och information om dess specifikationer har dykt upp på internet så långt tillbaka som i september. Nu har bilder som visar telefonens centrala hålkamera och tre bakre kameror dykt upp i en ny rapport.

Den nya rapporten pekade inledningsvis inte på att telefonen skulle vara OnePlus 11R utan använde helt enkelt kodnamnet Udon. Sedan dess har dock läckaren Max Jambor bekräftat att detta verkligen är nästa mellanklass-telefon från OnePlus.

Talked with my friends over at @mysmartprice - this device is OnePlus 11R aka codename Udonhttps://t.co/VuzeUSdINI-