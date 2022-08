Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - OnePlus har tillkännagivit OnePlus 10T under ett evenemang i New York och erbjuder Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-chipsetet, tillsammans med 150W-laddning och ganska mycket värde för pengarna.

Företaget tillkännagav också OxygenOS 13 under evenemanget, och programvaran kommer att släppas senare i år.

Här är allt du behöver veta om programvaran OxygenOS 13, inklusive vilka enheter den kommer till och vilka funktioner den för med sig.

OnePlus har inte gett någon definitiv tidsram för när vi kan förvänta oss att programvaran OxygenOS 13 kommer att dyka upp.

Det sägs att den kommer att anlända till OnePlus 10 Pro "snart". OnePlus har sedan sagt att den kommer att komma till OnePlus 10T "senare i år". Det antas därför att den kommer att anlända före slutet av 2022, även om vissa enheter kanske inte får den förrän 2023.

OxygenOS 13 kommer att komma till följande OnePlus-enheter:

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10R

OnePlus 10T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE

OnePlus Nord CE 2

OnePlus Nord CE 2 Lite

OxygenOS sägs ha utformats med vad företaget kallar "Aquamorphic Design", vilket ger ett smidigt och mångsidigt utseende med minimalistiska ikoner och animationer.

Ett antal funktioner introduceras med programvaran. Här är en genomgång av de funktioner som kommer till OxygenOS 13 och vad de innebär.

OxygenOS 13 kommer att medföra ett större utbud av Always On Displays (AOD), som erbjuder ett större utbud av anpassningar så att du har fler alternativ för att bestämma vad du vill ska visas på din skärm utan att du behöver slå på och låsa upp enheten.

OnePlus har samarbetat med Spotify så att du kan klicka på play på din spellista för pendling eller ditt soundtrack på morgonen med bara några få tryck. Det finns också en smart display som gör låttitel, artist och album lätt tillgängliga på skärmen.

Dessutom finns det en Canvas AOD som låter dig "rita konturerna av ett fotograferat porträtt, med olika streck", medan Bitmoji AOD "visar en levande grafisk version av dig själv och ditt verkliga beteende, som speglar verkliga och realtidssituationer".

Insights AOD visar ett band som mäter den tid du spenderar på att låsa upp telefonen.

Zen Mode finns kvar i OxygenOS 13 och uppmuntrar dig att ta pauser. Den anpassningsbara funktionen låter dig ställa in en specifik tidsperiod under vilken du inte störs av notifikationer, vitt brus och andra distraktioner. Du kan också ställa in specifika teman och ljud som matchar.

Smart Launcher gör mappar och deras innehåll större på din startskärm, vilket ger enklare åtkomst. Du kan trycka på och öppna program i en mapp utan att behöva öppna själva mappen.

Du kan också lägga till widgetar för dina favoritprogram för att dra nytta av dem från din hemskärm.

Sidans verktygslåda är en praktisk funktion som ger enkel åtkomst till alla appar. Du kan också anpassa vilka appar som ska visas så att du kan få den att fungera för dig.

HyperBoost Gaming Engine är utformad för att ge en jämnare och stabilare spelupplevelse när du spelar titlar som stöds.

Den här funktionen gör justeringar för att förbättra spelprestanda, som att minska fluktuationer i bildfrekvensen och förbättra enhetens touchresponshastighet.

OxygenOS 13 ger stöd för Spatial Audio, vilket gör att du kan justera ljudets riktning i olika applikationer för bästa möjliga upplevelse.

Programvaran ger också stöd för Dolby Atmos, vilket ger ett bredare ljudfält och en mer exakt rumslig uppfattning av ljudet.

OxygenOS 13 har Fast Pair ombord, vilket gör att du snabbt kan ansluta till trådlösa hörlurar och hörlurar som stöds, smarta tv-apparater med mera på några sekunder.

Med funktionen Audio Switch kan du enkelt växla från en ljudenhet till en annan, eller vice versa.

När du är inloggad på ett Google-konto kan du använda Nearby Share med OxygenOS 13, vilket gör att du snabbt kan överföra innehåll från Android- och Windows-enheter.

Det finns också en funktion som kallas App Streaming som gör att du kan casta skärminnehållet från din smartphone till andra närliggande ChromeOS-enheter.

OxygenOS 13 kommer också att medföra förbättrad säkerhet. Det kommer bland annat att innebära att du automatiskt blir varnad för riskfyllda applikationer och nedladdningar. Dessutom kommer OxygenOS 13 att hålla din plats säker, även när du ansluter till ett offentligt Wi-Fi-nätverk.

Det finns också Private Safe 2.0 ombord, vilket är en förbättrad version av Private Safe, som säkrar data, dokument och mediefiler i ett virtuellt kassaskåp så att de inte kan nås av andra program.

Skriva av Britta O'Boyle.