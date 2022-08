OnePlus säger att listrare för varningsmeddelanden kommer tillbaka

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

NEW YORK (Pocket-lint) - OnePlus har tillkännagivit OnePlus 10T under ett evenemang i New York, men enheten saknar en signaturfunktion - listreringsknappen för varningar.

Alert slider har varit en integrerad del av OnePlus flaggskeppstelefoner sedan starten, vilket fans av märket vet och även om den inte finns på vissa av Nord line up, har flaggskeppsmodellerna fortsatt att ha den, tills denna enhet i alla fall.

För OnePlus 10T tog OnePlus bort larmreglaget för att få mer utrymme inuti enheten, för viktiga prestandaförbättringar som ett större batteri och fler antenner.

OnePlus berättade för Pocket-lint: "På OnePlus 10T har det varit ett svårt val [att ta bort lutreglaget] med tanke på utrymmet inuti enheten. Om du tittar på utsidan ser det ut som en liten komponent, men när du går in i den, särskilt när det gäller anslutningen till moderkortet, tar den ganska mycket plats, så det har varit ett svårt val."

Är uppoffringen dock för mycket för de miljontals OnePlus-fans som älskar den?

Om det är det behöver du inte oroa dig. OnePlus har antytt för oss att varningsreglaget inte är borta för alltid.

På frågan om varningsreglaget kommer att göra en återkomst berättade OnePlus för Pocket-lint i en briefing inför lanseringen av OnePlus 10T: "Allt jag kan säga är att ingenjörsteamet arbetar hårt för det.

"Detta är inte ett genomgående farväl till varningsreglaget om vi har något att säga till om. Vi arbetar hårt för att kunna ta tillbaka den i framtiden."

Det föreslogs också att varningsreglaget skulle kunna återkomma på mjukvarunivå i framtiden: "Vi fick ett bra förslag om att göra varningsreglaget på programvarusidan, så jag tror att vårt produktteam funderar på hur vi ska göra det nu."

Vi antar att vi får se vad framtiden har att erbjuda där, men det ser ut som att det kanske inte bara är dåliga nyheter för OnePlus alert slider-fans.

Skriva av Britta O'Boyle.