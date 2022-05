OnePlus bekräftar lanseringen av OnePlus Nord 2T

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - OnePlus har bekräftat att företaget kommer att hålla ett lanseringsevent för den europeiska marknaden där man kommer att presentera ett antal nya produkter.

Det finns inget hemlighetsmakeri här: OnePlus har bekräftat att man kommer att presentera OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord 2 Lite 5G och OnePlus Nord Buds.

De två sistnämnda produkterna känner vi redan till: båda tillkännagavs vid lanseringen av More Power to You i Indien i april, men Nord 2T är hittills oannonserad - bortsett från de omfattande läckorna, vill säga.

Nord 2T 5G ser ut att följa upp Nord 2, som vi tyckte var en bra mellanklass-telefon när den lanserades 2021.

Den nya enheten verkar vara en snabb uppdatering, men med en ovanlig design i placeringen av kamerorna. Medan det finns två svarta cirklar på baksidan, vilket fortsätter en design som började med OnePlus 9 Pro, verkar den nedre cirkeln ha ganska slumpmässigt placerade linser i den, vilket avslöjades i en tidig unboxing.

På annat håll har OnePlus bekräftat att Nord 2T kommer att ha 80W SuperVOOC-laddning, medan vi också förväntar oss att se MediaTek Dimensity 1300, vilket avslöjats i läckor. Vi förväntar oss också en 6,43-tums AMOLED-skärm med 90 Hz uppdateringsfrekvens.

Den officiella avslöjandet av dessa nya enheter för Europa kommer att äga rum den 19 maj och vi har en fullständig guide för hur du ser händelsen här.

Skriva av Chris Hall.