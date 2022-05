OnePlus Nord 2T klarar certifieringen, lanseras den snart?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - OnePlus ryktas förbereda en uppföljare till sin flaggskeppsmodell Nord, och den senaste läckan tyder på att det åtminstone finns en viss sanning i de tidigare ryktena. Nord 2T 5G har setts på NBTC:s certifieringscitat.

För den som inte är bekant är detta Thailands certifieringskommission, och är ofta källan till läckor - precis som FCC i USA och TENAA i Kina.

Även om tillverkaren själv förblir tystlåten, är telefonen som passerar genom certifieringen i allmänhet en mycket stark indikator på att den kommer att lanseras snart.

Hur snart exakt förblir dock okänt, och även om NBTC-läckan är ett bra tecken på att den är nära förestående finns det ingen information som bekräftar om någon av de tidigare nämnda specifikationerna stämmer.

Första gången vi hörde talas om Nord 2T hävdades det att OnePlus kommer att lansera denna telefon med en kraftfullare MediaTek Dimensity 1300-processor (jämfört med 1200-AI i Nord 2).

Det påstås också att Nord 2T kommer att ha 80 W snabbladdning, ett batteri på 4 500 mAh och en 90 Hz AMOLED-skärm på 6,43 tum med 90 Hz. Den har också tippats komma i varianter med 8 GB/128 GB och 12 GB/256 GB och levereras med Android 12-baserade OxygenOS 12 out of the box.

Oavsett specifikationer skulle det vara en bekräftelse på att Nord 2 får en "T"-uppdatering att den här telefonlinjen snabbt har blivit en av företagets viktigaste.

Under tidigare år - när flaggskeppsserien var företagets enda serie telefoner - var det dessa som fick spec-boost behandling några månader efter lanseringen. Och nu när Nord-modellerna har blivit företagets mest sålda enheter är det rimligt att hålla dem uppdaterade med den snabbaste prestandan och de bästa specifikationerna som finns tillgängliga i detta marknadssegment.

Skriva av Cam Bunton.