(Pocket-lint) - OnePlus har officiellt lanserat sin senaste flaggskeppstelefon - OnePlus 10R 5G - efter månader av rykten.

Luren drivs av chipsetet Mediatek Dimensity 8100 Max och har stöd för 150 W Supervooc ultrasnabb laddning - något som också finns på märkets stabila kompis, Realme GT Neo 3.

!0R kommer också med en 6,7-tums FHD+ AMOLED-skärm i FHD+ med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en touchfrekvens på 70 Hz.

Ett trippelkamerasystem finns på baksidan, med Sonys 50-megapixel IMX766 OIS-sensor som används för huvudkameran, plus en 8-megapixel ultrawide-kamera och en 2-megapixel makrokamera.

Kameran på framsidan är på 16 megapixel och är gömd bakom en håltagning i mitten. En fingeravtryckssensor under displayen finns också på framsidan.

När det gäller designen är OnePlus 10R 5G något annorlunda för varumärket. Den har en laserutskuren baksida, med raka kanter och en nästan iPhone-liknande omkrets.

Pris och tillgänglighet har meddelats för dess lansering i Indien. Den börjar på 38 999 rupier (cirka 410 pund) och kommer att finnas tillgänglig för öppen försäljning från och med den 4 maj 2022.

Vi väntar fortfarande på detaljer för andra regioner, även om den kan komma att släppas under namnet OnePlus Ace på andra håll.

OnePlus har också tillkännagivit OnePlus Nord CE 2 Lite och OnePlus Nord Buds tillsammans med den här telefonen, under lanseringsströmmen More Power for You. Du kan kolla in hela presentationen i vår funktion hur du tittar på den här.

Skriva av Rik Henderson.