Kommer den läckta OnePlus 10R att heta OnePlus Ace?

(Pocket-lint) - Ett par läckor nyligen tyder på att OnePlus kommer att lansera en ny nästan-flaggskeppstelefon inom en snar framtid, och ryktena tyder på att vi kommer att få se en ny modell kallad "OnePlus Ace".

Eftersom "Ace" är ett namn som Oppo - moderbolaget - har använt tidigare är det inte helt överraskande att se det. Det som är oklart är om "Ace" bara är ett kodnamn som används internt eller om det kommer att vara ett namn som används i olika regioner.

Förvirringen beror på att alla de senaste ryktena tyder på att den här telefonen kommer att vara en omgjord Realme GT Neo 3, med 150 W snabbladdning och Mediatek Dimensity 8100-processorn.

Detta är exakt de specifikationer och rykten som ursprungligen förväntades för en oannonserad OnePlus 10R i Indien, som förväntas lanseras vid ett evenemang den 28 april.

I ett Weibo-inlägg från Digital Chat Station hänvisas telefonen dock till "OnePlus Ace". Denna benämning används återigen av ett annat läckarkonto som heter @WhyLab, som lagt upp en bild på telefonen i fråga i ett skyddande hölje som döljer dess design, men ansluten till en 150W-laddare.

Med tanke på att Dimensity 8100 jämförs gynnsamt med Snapdragon 888-processorn i benchmarktester skulle det vara rimligt att den dyker upp i en något mindre kraftfull modell i företagets flaggskeppssortiment.

OnePlus har tidigare lanserat "R"-modeller av smartphones i Indien, och det skulle vara logiskt att det finns en 10R i Indien.

Men eftersom det ännu inte finns någon vanlig OnePlus 10 i Europa eller Nordamerika finns det ett utrymme kvar på marknaden för en något mindre kraftfull OnePlus-telefon som ligger någonstans mellan mellanklass Nord och toppflaggskeppet. Är det här vi kan få se en "Ace"-modell lanseras?

Den tidigare nämnda 150W-laddningen tillkännagavs officiellt av OnePlus under MWC i år, och företaget sade att den kommer att lanseras på en enhet någon gång under Q2 2022. Detta under en teknikkonferens med fokus på Europa.

Det betyder att vi förväntar oss att en telefon med 150W-laddning lanseras inom de närmaste månaderna. Om den kommer att heta OnePlus Ace, OnePlus 10R eller något helt annat återstår att se.

