OnePlus 10 Pro releasedatum, specifikationer, rykten och nyheter

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - OnePlus tillkännager vanligtvis ett fåtal telefoner under året, med en serie under första halvan, vanligtvis en "T"-version av den första serien under andra halvan och Nord-serien däremellan.

Med OnePlus 9 och OnePlus 9 Pro som tillkännagavs i mars 2021, och ingen OnePlus 9T i år, är alla ögon och öron nu fokuserade på deras efterträdare.

Förväntas heta OnePlus 10 och OnePlus 10 Pro, här är allt vi har hört hittills om OnePlus 10 Pro-modellen.

Q1, 2022

OnePlus 9 och OnePlus 9 Pro lanserades tillsammans med OnePlus 9R som var Indien först den 23 mars 2021. OnePlus 8 och OnePlus 8 Pro tillkännagavs den 14 april 2020 och OnePlus 7 och 7 Pro tillkännagavs den 14 maj 2019.

Bästa Black Friday 2021-telefonerbjudanden: Samsung, OnePlus, Nokia med flera Förbi Chris Hall · 8 December 2021

Eftersom lanseringarna har kommit tidigare allt eftersom åren har gått, är det möjligt att OnePlus 10 och 10 Pro kommer att avslöjas tidigare än i mars. För närvarande ger inga rykten ett specifikt datum men vi förväntar oss att se enheterna avslöjas före slutet av första kvartalet.

Prismässigt började OnePlus 9 på £629 i Storbritannien, vilket var dyrare än OnePlus, som började på £599 i Storbritannien när den lanserades. OnePlus 9 Pro började på £829 i Storbritannien, vilket återigen var dyrare än OnePlus 8 Pro som började på £799 i Storbritannien 2020.

Vi förväntar oss att OnePlus 10 och 10 Pro kommer att falla i samma bollplank som OnePlus 9 och 9 Pro, även om det inte skulle vara förvånande att se en prishöjning igen.

squirrel_widget_4422277

Omdesign av kamerahus

Hasselblad partnerskap

Tre färgställningar

En enorm renderingsläcka har gett oss en indikation på vad vi kan förvänta oss när det gäller design för OnePlus 10 Pro. Det ser ut som att enheten kommer att behålla den främre kameran med hål i det övre vänstra hörnet, samt en lätt böjd display, men kamerahuset på baksidan kommer att se en förändring i design jämfört med OnePlus 9 Pro.

Snarare än rektangulärt ser kamerahuset ut som att det kommer att flyttas till en kvadrat med fyra stora cirklar som alla är lika stora, snarare än två stora och två små - det förväntas vara ett trippellinssystem med den tredje cirkeln i huset blixt.

Hasselblads varumärke är återigen närvarande baserat på renderingarna och det sägs att enheten kommer i tre färger inklusive svart, en ljusblå/grön färg och en vit modell. Läckor förväntar sig också att OnePlus 10 Pro erbjuder IP68 vatten- och dammbeständighet , som OnePlus 9 Pro gör.

6,7-tums skärm

Quad HD+ upplösning

120Hz uppdateringsfrekvens

Det har sagts att OnePlus 10 Pro kommer med en 6,7-tumsskärm som kommer att leverera en Quad HD+ -upplösning och en uppdateringsfrekvens på 120Hz . Vi förväntar oss att detta är en variabel uppdateringsfrekvens mellan 1Hz och 120Hz, som OnePlus 9 Pro levererar.

Vi förväntas också ha stöd för HDR10+ på OnePlus 10 Pro, som det var på OnePlus 9 Pro. Om läckorna är korrekta kommer displayen att vara väldigt lika som OnePlus 9 Pro.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

8/12GB RAM

5000mAh batteri

Enligt rykten kommer OnePlus 10 Pro att köras på Qualcomm Snapdragon 8 Gen1-processor, som stöds av antingen 8GB RAM och 128GB lagring eller 12GB RAM och 256GB lagring, beroende på modell.

Batteriet sägs vara 5000mAh, vilket är lite större än OnePlus 9 Pros 4500mAh, och det sägs också kunna ha 125W snabbladdning, vilket kan ladda det på 20 minuter. Stöd för trådlös laddning förväntas också.

Trippel bakkamera

OnePlus 10 Pro sägs komma med en trippel bakre kamera som består av en 48-megapixel primär, 50-megapixel ultrawide och 8-megapixel telefoto 3,3x zoomkamera.

Inga ytterligare detaljer har lämnats i läckorna ännu, även om Hasselblad-samarbetet förväntas återkomma, vilket renderingarna också antyder.

Här är allt vi har hört hittills om OnePlus 10 Pro.

91 Mobiles detaljerade ett antal specifikationer som sägs komma till OnePlus 10 Pro.

Tipster OnLeaks gick ihop med Zouton för att släppa en massiv läcka som inkluderade 5K-renderingar och en 360-video av den uppenbara OnePlus 10 Pro, tillsammans med några detaljer om specifikationer.