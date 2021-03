Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - OnePlus har meddelat att man har ingått ett treårigt partnerskap med kameratillverkaren Hasselblad, samtidigt som man bekräftar att man kommer att lansera sin nästa telefonserie den 23 mars.

OnePlus 9-serien kommer att presenteras den dagen och kommer att innehålla ett kamerasystem "samutvecklat" med Hasselblad, kallat Hasselblad Camera for Mobile.

Detta partnerskap kommer att fortsätta till framtida generationer av flaggskeppssmartphone också i åtminstone de kommande tre åren.

Förutom att bekräfta Hasselblad-partnerskapet har OnePlus också delat några specifikationer som vi kan förvänta oss att se i OnePlus 9-serien.

Till att börja med kommer OnePlus 9-serien att använda en anpassad Sony IMX789-sensor, som - för övrigt - är den största sensorn OnePlus hittills har använt.

Fotografer kommer att kunna snäppa in 12-bitars RAW, samt fånga förbättrad HDR-video, samtidigt som de spelar in 4K-video upp till 120 bilder per sekund eller 8K vid 30 bilder per sekund.

I pressmeddelandet säger OnePlus att partnerskapet innebär färgjustering och sensorkalibrering till att börja med och kommer att leda till fler områden i framtiden.

Med ljudet av det betyder det att foton som tagits med OnePlus 9-serien kommer att ha färg som verkar mer exakt, med ett naturligt utseende.

Vi kommer också att se ett Hasselblad Pro Mode i kameran som använder det svenska företagets sensorkalibrering för att erbjuda foton som är idealiska för redigering och färgkorrigering efteråt.

Det gör det möjligt för användare att få "professionella" finjusterade kontroller för ISO, fokus, exponeringstider och vitbalans, bland andra kontroller.

Hur mycket verklig märkbar skillnad det kommer att göra för 9-seriens kamera ska ännu inte ses. Det är alltid svårt att säga med dessa saker hur mycket av det är en varumärkesövning och hur mycket av det ger nytta för slutanvändaren.

Beviset på puddingen - som de säger - kommer att finnas i ätandet. Med andra ord: vi får reda på när vi får tag på nästa generations OnePlus-flaggskepp.

Naturligtvis har OnePlus inte sagt specifikt hur många telefoner som finns i 9-serien eller sagt vad de kan vara, men rykten har föreslagit att vi kan se upp till tre telefoner i familjen för 2021.

Rykten föreslog att endast 9 Pro skulle innehålla Hasselblads kameramodell , och det kan mycket väl visa sig vara sant. Tack och lov finns det inte för mycket längre tid att vänta tills alla bönor har spillts.

