OnePlus 8 Pro-tips och tricks: Master Oxygen OS 11

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - OnePlus är känt för att ladda sina smartphones med lätt men anpassningsbar programvara med massor av ytterligare, användbara funktioner. OnePlus 8 och 8 Pro skiljer sig inte åt. Oxygen OS 11 - byggt ovanpå Android 11 - det finns mycket att sänka tänderna i. Vi har grävt upp några av våra mest använda och favoritips och tricks för att du ska kunna testa din nya OnePlus-telefon.

Det är värt att notera att medan vissa av dessa endast gäller OnePlus 8 Pro , kommer de flesta att finnas tillgängliga på OnePlus 8 också och kanske till och med ta sig till äldre OnePlus-modeller när de uppdateras till Oxygen OS 11.

squirrel_widget_233198

OnePlus har placerat en av de bästa skärmarna på marknaden i sin senaste flaggskeppstelefon, men mer avgörande, givet oss många sätt att få den att passa oss individuellt. Oavsett om du vill justera färg, skärpa eller uppdateringsfrekvens, så finns det allt.

Aktivera 120Hz uppdateringsfrekvens: OnePlus har placerat en 120Hz-skärm på OnePlus 8 Pro, men den är inte aktiv som standard. Gå till Inställningar> Display> Avancerat och välj nu Uppdateringsfrekvens. Välj 120Hz och nu kan din skärm leverera upp till 120 bilder per sekund.

Maximal QHD + -upplösning: I samma "Avancerade" inställningsmeny hittar du "Upplösning". Välj det och välj nu QHD +. Om du båda har valt kommer du att köra skärmen med dess högsta upplösning och högsta uppdateringsfrekvens samtidigt.

Skärmkalibrering: Stick in i samma "Avancerade" -meny igen, välj "Skärmkalibrering". Vad du kan göra nu är att välja hur skärmen ska visas. Du kan välja att ha det levande och färgstarkt, eller bli mer dämpad och naturlig. Om du väljer alternativet Avancerat kan du nu välja mellan sRGB, Display P3 eller AMOLED Wide Gamut och till och med justera färgtemperaturreglaget för att göra det varmare eller svalare.

Skärminspelning: Du kan spela in allt på din skärm genom att släppa ner snabbinställningsskärmen och leta efter rutan "skärminspelare". Välj det och sedan får du en liten popup-kontroll på skärmen. Tryck på den röda knappen för att spela in, eller tryck på inställningskuggan för att komma åt inspelningsinställningarna.

Dölj den främre kameran: OnePlus 8 Pro: s främre kamera är i en liten hålslagningsutskärning som inte stör så mycket. Men om du hellre vill dölja det kan du aktivera en virtuell ram för att kamouflera den. Gå till Inställningar> Skärm> Avancerat> Visningsområde för främre kamera. Välj nu "Dölj den främre kameran" för att aktivera den svarta stapeln överst på skärmen som maskerar utseendet på den självkamera.

Komfortzon: Den här inställningen möjliggör en funktion där telefonen använder information från omgivande ljussensorer för att justera färgtemperaturen på skärmen för att matcha ljusets temperatur närmare var du än befinner dig. Gå till Inställningar> Skärm och sätt på Komfortzon på.

MEMC / Motion-grafikutjämning: Med en hög uppdateringsfrekvensskärm finns det alltid ett riskinnehåll som inte matchar skärmens jämnhet, så MEMC hjälper till att uppskalas. Gå till Inställningar> Skärm och välj nu "Rörlig grafikutjämning" och slå på den.

Aktivera läsläge: Om du vill göra skärmen mer kontrasterande och desaturerad för när du läser e-böcker på din telefon kan du aktivera läsläget. Gör antingen till Inställningar> Skärm> Läsläge och aktivera det där eller svep ner skuggan för aviseringar / snabbinställningar från toppen av telefonskärmen och hitta läsplattan.

Automatiskt läsläge: För att säkerställa att läsläget startas automatiskt när du startar en relevant app, gå till Inställningar> Skärm> Läsläge och tryck nu på Lägg till appar för läsläge och välj nu de appar du vill starta funktionen automatiskt.

Skalningsskalning: I huvudmenyn Inställningar väljer du Display och hittar nu Display Size. Nu kan du justera skjutreglaget som ändrar storleken på olika gränssnittsobjekt när de visas på skärmen. Det påverkar också hur fördelat allt är.

Ändra teckensnittsstorlek: Precis ovanför skalningsalternativet för skärmen hittar du "Teckenstorlek". Detta är liknande, men gäller endast texten i någon av dina menyer och appar. Tryck på den och justera nu texten så att den passar dig.

Plocka upp telefonen för att visa Ambient display: Ambient display är OnePlus version av en låg energiförbrukning låsskärm. I stället för att visa en tapet i fullfärg är det en helt svart skärm med en grundläggande klocka och aviseringsikoner. För att visa det när du tar upp telefonen, gå till Inställningar> Display> Omgivningsdisplay och växla Plocka upp din telefon för att visa.

Tryck på skärmen för att visa omgivande visning: På samma sätt som ovan, växla alternativet Tryck på skärmen för att visa, och nu när du trycker på din telefonskärm när den är i vänteläge ser du den omgivande skärmen.

squirrel_widget_233185

Anpassa fler appar på din startskärm: Tryck länge på bakgrunden på din startskärm och välj "Hemskärmsinställningar", tryck nu på "Startskärmslayout". Här kan du justera antalet appkolumner på din startskärm och justera storleken på ikonerna.

Välj en levande tapet: Tryck länge på bakgrunden på startskärmen och välj "bakgrundsbilder". Alla OnePlus levande bakgrundsbilder som animerar har en liten bergsikon i det övre hörnet omgiven av små prickar. Välj en av dessa och se hur bilderna rör sig och ändras beroende på hur du sveper på telefonskärmen.

Ändra ikonform och stil: Gå till Inställningar> Anpassning så hittar du en hel rad anpassningsalternativ. Bläddra till botten så ser du "Ikonpaket". Välj det här och välj ett av de förinstallerade förpackningarna, eller så kan du trycka på "Mer" och ladda ner / installera ett av överflödet av tillgängliga alternativ i Google Play Butik.

Dölj ikonetiketter: Tryck länge på bakgrunden på din startskärm och välj "Hemskärmsinställning", välj nu "Dölj ikonetiketter".

Visa alla appar på hemskärmar: Du kan starta en iPhone-liknande om du vill, där alla dina appar finns på dina hemskärmar. Tryck länge på bakgrunden och välj Hemskärmsinställningar igen. Välj nu Startlayout och tryck på Endast startskärmen.

Ändra form för snabbinställning: Förutom att ändra utseendet på appikoner, kan du ändra formen på brickorna för snabbinställningar i rullgardinsmenyn som visas när du sveper ner från skärmens övre kant. Gå till Inställningar> Anpassning och välj Systemikoner. Nu kan du välja rund, fyrkantig, droppande eller rund rektangel.

Anpassa accentfärgen: Stanna kvar i samma meny och välj "Accent color" (om den inte öppnas måste du gå in i "Tone" och se till att du väljer antingen "Light" eller "Dark". Detta påverkar hur accenterna inom din telefons inställningsmeny visas. Välj nu bland färgerna längst ner, eller tryck på "anpassning" för att skapa din egen färg genom att skjuta en färgväljare samt justera mättnad och mörker.

Ambient display Clock Style: I Settings> Customization igen ser du en kakel nära toppen som säger Clock in ambient display. Detta ändrar klockan som visas på din omgivande display. Välj den stil du gillar.

Ändra Horizon Light -färg: Horizon-ljuset är hur OnePlus-skärmen pulserar en färg uppåt på båda sidor av skärmen när ett meddelande kommer in (när det är i standby). Gå till Inställningar> Display> Omgivande display> Horizon Light och välj nu en av färgerna. Du får välja mellan blått, rött, guld och lila.

Ändra fingeravtrycksanimeringseffekt: I Inställningar> Anpassning trycker du på brickan som säger Fingeravtrycksanimationseffekt, nu kan du välja bland de tillgängliga animationerna som visas när du vilar tummen eller fingret på fingeravtryckssensorn.

Använd navigeringsknappar: Om du vill använda gamla navigeringsknappar för att gå hem, gå tillbaka och komma åt de senaste apparna, gå till Inställningar> Knappar och gester och välj nu Navigation & gester. Välj nu "Tillbaka, hem, senaste".

Använd navigationsrörelser: Gå ner på samma rutt som tipset ovan och välj den här gången "Navigationsrörelser". För att interagera med telefonen sveper du uppifrån och ner för att gå hem, sveper in från sidorna för att gå tillbaka och sveper uppåt och håller ned för att gå till senaste appar. För att snabbt byta appar sveper du uppåt och drar sedan över till höger.

Ta bort bottenfältet: När navigeringsgesterna är aktiverade finns det en tunn grå stapel längst ner på skärmen för att ange var du ska svepa från. Om du vill ta bort det, håll dig inom menyn Navigationsfält och gester och växla till Dölj den nedre stapeln.

Dubbelklicka på strömbrytaren för att starta kameran: Det är en standard OnePlus-funktion, men om du trycker snabbt två gånger på ström- / lås-knappen startar den kameran.

Skärmbild med tre fingrar: Gå till Inställningar> Knappar och gester och tryck på "Snabba gester". Aktivera nu "Skärm med tre fingrar" och när du sveper med tre fingrar på telefonskärmen tar det en skärmdump.

Rita bokstäver för att starta appar: I snabbgester-menyn ser du en lista med bokstäver som du kan rita för att starta en funktion eller app. Välj en och bestäm nu vad du vill att gesten ska starta.

Dubbeltryck för att låsa telefonen: Om du vill kan du låsa din telefon genom att snabbt trycka på bakgrunden på startskärmen, men du måste aktivera den. Långt tryck på bakgrunden och tryck på Hemskärmsinställningar och växla nu till Dubbelklicka för att låsa.

Klonappar: Om du har ett arbete och ett personligt konto för meddelandeprogram kanske du vill överväga att ha en "parallellapp" för så att du kan komma åt något av dina konton när du vill. Gå till Inställningar> Verktyg> Parallella appar. En lista visas med alla kompatibla appar du har installerat. Byt bara de du vill ha, så visas en klon i din applåda.

Snabbsökning istället för applåda: Som standard finns dina appar i en applåda som du skjuter uppifrån och ner. Om du hellre bara vill starta ett snabbsökningsalternativ istället, tryck länge på bakgrunden på startskärmen och välj "Hemskärmsinställningar". Tryck nu på låda och välj alternativet Snabbsökning.

Välj dina standardappar: Oavsett om du vill att en specifik app ska vara din standardwebbläsare, SMS, telefon, galleri, musik eller e-post (etc.) kan du manuellt ställa in standardinställningarna själv genom att gå till Inställningar> Appar och aviseringar> Standardappar. Välj nu vilken typ av app du vill ställa in och välj vilken app du vill ha som standard för det.

Ställ in timers för enskilda appar: Om du vill styra hur mycket tid du spenderar i en specifik app, gå till Inställningar> Appar och aviseringar> Skärmtid och nu ser du en lista med appar längst ner. Tryck på timglasikonen bredvid det appnamnet, välj en tidsgräns och tryck på OK.

Appbehörigheter: För att se vilka appar som har tillgång till saker som din plats, telefonens kamera, kroppssensorer, kalender och så vidare, gå till Inställningar> Appar och aviseringar> Appbehörigheter, och nu kan du se och kontrollera vilka appar som har tillgång till vilka funktioner.

Bästa smartphones 2021 rankade: De bästa mobiltelefonerna som finns att köpa idag Förbi Chris Hall · 4 Maj 2021

Dölj känsliga aviseringar: Gå till Inställningar> Appar och aviseringar> Meddelanden och slå nu av Känsliga aviseringar. Nu ser du inte meddelandets innehåll visas på din låsskärm.

Blockera aviseringar från specifika appar: I samma inställningsmeny ser du en lista över senaste aviseringar per app högst upp, du kan stänga av någon av dem snabbt där. Eller, "Se allt från de senaste sju dagarna" ger dig en längre lista och du kan slå av någon av dem.

Stäng av meddelandepunkter: I aviseringsinställningarna längst ner ser du en "Tillåt avisering prickar" växla. Stäng av den och du kommer inte längre se prickar visas på appikoner när du har en varning som väntar på dig.

Lägg till flera fingeravtryck: Detta är ett bra tips om du ofta tar upp telefonen med båda händerna eller om du vill kunna låsa upp den med pekfingret medan den ligger på ditt skrivbord. Gå till Inställningar> Säkerhet och låsskärm> Lås upp fingeravtryck. Tryck nu på Lägg till fingeravtryck och skanna vilka fler utskrifter du vill använda.

Ändra skärmlåsningsläge: I Inställningar> Säkerhet och låsskärm hittar du ett alternativ för "Skärmlås", där du kan välja att skapa ett mönster, PIN-kod eller lösenord. Om du har aktiverat en fingeravtryckssökning måste du välja en av dessa tre som säkerhetskopia.

Smart Lock: Smart Lock är en funktion som Android har haft ett tag. Det gör att du kan hålla telefonen upplåst om den upptäcker att den sitter på dig, eller om du är hemma (eller någon annan vanlig plats), eller om du har en specifik Bluetooth-enhet (som dina favorithörlurar) ansluten. För att aktivera det, gå till Inställningar> Säkerhet och låsskärm> Smart Lock. Välj nu om du vill aktivera den för kroppsigenkänning, betrodda platser eller pålitliga enheter.

Hidden Space: Om du lägger en tumme och ett finger på din startskärm samtidigt och nu sprider dem isär vertikalt startar du in i ett dolt utrymme där du kan lagra appar. Du kan också komma till det genom att öppna applådan och svepa åt höger.

Lösenordsskydd dolt utrymme: För att placera det här utrymmet bakom en lösenord / fingeravtryckssökning, öppna ditt dolda utrymme och tryck på de tre punkterna i hörnet. Tryck nu på aktivera lösenord och ange antingen telefonens lösenord för låsskärmen eller skanna fingret / tummen.

Aktivera ansiktslåsning: Den här funktionen låter dig låsa upp telefonen med ditt ansikte, men är inte lika säker som en fingeravtryckssökning så kan inte användas för betalnings- / nedladdningsautentisering. I Inställningar> Säkerhets- och låsskärm> Ansiktsupplåsning trycker du på Lägg till ansiktsdata för att gå igenom inspelningsprocessen, slå nu på Ansiktsupplåsning.

Lås upp direkt med ditt ansikte: Om du inte vill behöva svepa för att låsa upp din telefon med ansiktslåsning kan du växla till alternativet Autolås när skärmen är på. Det låser upp telefonen direkt så snart den känner igen ditt ansikte.

Lås valfri app bakom fingeravtryck / lösenord: Gå till Inställningar> Verktyg> Applås, och nu kan du lägga till appar som du vill låsa bakom en lösenord / fingeravtryckssökning och till och med välja att dölja meddelanden från dessa appar för att hålla dem privata.

Optimerad laddning: OnePlus senaste telefoner har en funktion som kallas Optimerad laddning som i huvudsak lär dig dina laddningsvanor över natten och säkerställer att batteriet bara träffar 100 procent kapacitet precis innan du vaknar när du är inkopplad eller på dess trådlösa laddningsstativ. För att säkerställa att detta är aktiverat, gå till Inställningar> Batteri och se till att växeln Optimerad laddning är på.

Trådlöst laddningsläge: OnePlus första trådlösa laddare är snabb, och det betyder att den behöver extra hjälp att svalna. I det här fallet är det ett virvlande fan. För att göra laddningen tystare (och långsammare), gå till Inställningar> Batteri> Sängläge och antingen sätt på den manuellt eller schemalägga den.

Omvänd trådlös laddning: Du kan ladda andra Qi-kompatibla produkter trådlöst från din OnePlus 8 Pro. För att aktivera den antingen gå till Inställningar> Batteri> Omvänd laddning och slå på den, eller släpp ned snabbinställningsskärmen från toppen av skärmen och hitta rutan Omvänd laddning. Slå nu på den, sätt på din OnePlus 8 Pro på framsidan och placera föremålet du vill ladda på baksidan, nära mitten.

Battery Saver: För att hjälpa ditt batteri att hålla ännu längre när du tömmer det snabbare än normalt, gå till Inställningar> Batteri och aktivera Battery Saver. Detta dödar några batteridrivna bakgrundsprocesser för att hjälpa telefonen att gå ännu längre.

Annat batterisparande tips: Byt ner skärmen till FullHD + -upplösning och 60Hz uppdateringsfrekvens med hjälp av tipsen vi visade dig i avsnittet Display. Du kan också aktivera den mörka "Tonen" på anpassningsskärmen för att spara lite mer batteri.

Ta hela 48MP-bilden: Som med de flesta kameror med högt antal pixlar på smartphones använder OnePlus pixelbindning för att minska storleken på bilden från 48 megapixlar till 12 megapixlar. För att fotografera med hela 48 megapixelupplösningen, öppna kameran och tryck på den lilla 12MP-ikonen högst upp.

Skjutmakron: OnePlus använder kameran med ultravidvinkel för att aktivera läget "Super Macro". Aktivera det genom att knacka på makroikonen som ser ut som en liten blomma i kameraappen.

Fotografera med färgfilterkameran: En av OnePlus 8 Pro: s mest ovanliga funktioner. Öppna kameraprogrammet och tryck på den lilla filterikonen längst upp till höger i det vanliga fotoläget. Det ser ut som tre cirklar som överlappar formen på en pyramid. Svep nu hela vägen till det sista filtret, kallat Photocrom.

Nattläge: Det här är enkelt. Öppna bara kameran och svep över till Nightscape. När du använder den här inställningen kan du skjuta handhållen i mycket svaga ljusförhållanden för att automatiskt dra in mer ljus, medan en smart algoritm säkerställer att skakningar från dina händer ignoreras.

Lång exponering nattetid: Öppna kameraappen och svep till Nightscape -läge. Tryck nu på "Inställningar" och leta efter alternativet "Stativ lång exponering". Slå på strömmen, nu när din telefon är monterad på ett stativ på natten, i Nightscape-läge tar det automatiskt mycket längre exponering än normalt.

Ta en seriebild: Om du vill ta en snabb bildserie håller du bara ned avtryckaren när du fotograferar i vanligt fotoläge.

Stäng av slutarljudet: Öppna kameraprogrammet, tryck på Inställningar och stäng av alternativet Slutarljud. Nu blir det inget ljud när du tar ett foto.

Ta 21: 9 CINE-video: Öppna kameraappen, tryck på Inställningar och välj nu Videoupplösning. De sista två alternativen är 4K CINE 30fps och 4K CINE 60fps. Båda dessa spelar in 4K-video i förhållandet 21: 9 för ett mycket bredare skott än det vanliga 16: 9-förhållandet.

Skjut 480fps slow-mo: I samma lista med alternativ, längst ned på skärmen ser du två slow motion-inställningar. Standard är full HD med 240 bildrutor per sekund. Om du vill ha ett ännu långsammare långsamt skott väljer du alternativet 720P 480FPS. Det blir lägre upplösning, men det blir mycket långsammare.

Lägg till / ta bort kamerans fotograferingslägen: När du öppnar kameran finns det många olika fotograferingsalternativ att välja mellan, och det är enkelt att svepa mellan dem. Om du vill lägga till eller ta bort några av dessa alternativ, tryck på Inställningar i kameraappen och välj Anpassade lägen. Nu kan du enkelt lägga till, ta bort eller ombeställa något av fotograferingslägena.

Lägg till ett rutnät: Vissa människor tycker att rutnät på skärmen är användbart för inramning under stillbilder eller video. För att aktivera en, öppna kameraappen, tryck på Inställningar och välj Rutnät. Du får alternativet att välja antingen 3x3, 4x4 eller Golden Ratio.

Snabbstart: En intressant funktion är Snabbstart. Gå till Inställningar> Verktyg> Snabbstart och slå på den. Nu när du håller tummen över fingeravtryckssensorn efter upplåsning av telefonen visas en snabbstartmeny som låter dig välja snabba åtgärder att dyka rakt in i. Som standard är det: Googles röstsökning, Ny anteckning och Ny kalenderhändelse.

Ändra genvägar för snabbstart: För att ändra vilka genvägar som ska visas i den här menyn, stanna kvar i inställningsmenyn för snabbstart och tryck på "Inställningar för genvägar" och välj nu "Lägg till genvägar".

Schemalägg av / på-tider: Om du vill att din telefon ska stängas av och slås på igen vid en viss tid varje dag, gå till Inställningar> Verktyg> Schemalagd ström på / av. Växla nu alternativet Ström på och välj sedan att ställa in tiden och gör samma sak för Stäng av.

Överför dina gamla kontakter / data till OnePlus: Under de senaste åren har OnePlus gjort det väldigt enkelt att överföra data, bilder, appar, kontakter etc. från en gammal Android-telefon. Gå till Inställningar> Verktyg> OnePlus Switch och tryck sedan på Jag är en ny telefon innan du laddar ner appen och följer processen på din gamla telefon.

Skriva av Cam Bunton.