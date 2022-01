Virgin Media O2 bekräftar att de kommer att hålla EU-roaming fri

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Virgin Media O2 har bekräftat för Pocket-lint att de behåller gratis roaming i EU-stater medan konkurrenter återinför avgifter i år.

Berättelser bröt ut under helgen att företaget har beslutat att behålla förmånen för sina O2- och Virgin Mobile- kunder efter Brexit, även om mobiloperatörer i EU-länder sannolikt kommer att ta mer betalt för linjeanvändning.

Det innebär att dess kunder kan använda data, samtal och sms utan extra kostnad över hela Europa som tidigare, med de enda begränsningarna beroende på planen. Om du till exempel har en månatlig datagräns, är det samma i EU som i Storbritannien.

Virgin Media O2 har också bekräftat för oss att gratis EU-roaming kommer att bibehållas för månadsavgifter, SIM-only och pay-as-you-go tariffer.

Tidigare trodde man att endast högre nivåer skulle erbjuda gratis roaming, men så är inte fallet.

"Roaming kommer att vara tillgängligt för alla Virgin Mobile- och O2-kunder – PAYM, PAYG, SIMO – så att kunder kan resa till destinationer över hela Europa och använda sina data, samtal och sms precis som de skulle göra i Storbritannien", fick vi höra av en talesman.

De andra stora operatörerna, Vodafone , EE och Three , kommer att införa EU-roamingavgifter under de kommande månaderna och väljer att erbjuda dagskort från 2 pund per dag och, i fallet med Vodafone, längre paket som kan sänka avgiften. Rör.

Skriva av Rik Henderson.