Carl Pei från Nothing vill ta upp kampen mot Apple och iPhone

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Apples iPhone-serie har redan fått konkurrens av Nothing Phone (1), men den är inriktad på den billiga delen av marknaden - det är på väg att förändras.

Att konkurrera med budgetmodellen iPhone SE är en sak, men Carl Pei från Nothing säger att nästa steg är att konkurrera med Apple i den övre delen av marknaden. En flaggskeppstelefon kan vara på väg och, vilket är viktigt, Pei säger att Nothing är redo att ta den till Apples dörr. Nothing är redo att sälja en telefon i USA.

"Nu diskuterar vi med några operatörer i USA för att eventuellt lansera en framtida produkt där", säger OnePlus medgrundare till CNBC i en intervju.

Nothing Phone (1) är inte tillgänglig i USA med Pei pekar på de komplikationer som lokala operatörer lägger till i förfarandena. Han tror dock nu att OnePlus är redo att doppa tårna på den marknaden, och att gå upp mot Apple står på agendan. Om det inte sker nu tror Pei att det kommer att bli allt svårare för OnePlus och andra företag att konkurrera.

"Det kan komma en tid då Apple har typ 80 procent av den totala marknaden och det lämnar helt enkelt inte tillräckligt med utrymme för Android-baserade tillverkare att fortsätta spela", uppges Pei ha sagt. Huruvida Nothing verkligen kan konkurrera med Apple återstår att se, men mer konkurrens är alltid bra för en marknad som vid olika tillfällen har känts som om Apple och Samsung har sytt upp den.

Googles Pixel-serie har blivit ett föredöme för många människor och Android-tillverkaren har äntligen börjat höja sig när det gäller kvalitet och reklam. Men med så många stora Android OEM-tillverkare som försvinner in i skymundan kommer alla ögon att riktas mot Nothing för att se om företaget kan undvika att göra detsamma.

Skriva av Oliver Haslam.