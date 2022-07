Fantastiska bilder på Nothing Phone (1) läcker inför lanseringen

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Nothing kommer att presentera sin första smartphone - Nothing Phone (1) - vid ett evenemang den 12 juli. Företaget har under de senaste veckorna visat olika delar av luren och det har också förekommit flera läckor, men den senaste avslöjar pressbilder av telefonen inför lanseringen.

Renderingarna har publicerats av serieläckaren Evan Blass (@evleaks) och de visar upp Nothing Phone (1) i både svart och vitt alternativ, samt från flera olika vinklar.

Hoppa över den här tråden om du bor i USA. pic.twitter.com/9JkxJKGGgr3- Evan Blass (@evleaks) 8 juli 2022

Ingenting hade tidigare avslöjat den bakre designen på Phone (1) - som är halvt genomskinlig - så renders visar inte upp något nytt från den här vinkeln, men de ger en mycket tydlig titt på enheten.

Nothing har inte officiellt visat upp framsidan eller sidorna ännu, men telefonen har dykt upp i en hands on-video med platta kanter likt Apple iPhone 13 och en platt skärm med en hålkamera i det övre vänstra hörnet, vilka båda visas i renders från Blass också.

Det har bekräftats att det skulle finnas lysdioder som lyser upp vissa delar av baksidan av Nothing Phone (1), känd som Glyph Interface, och vi vet att enheten kommer att köras med Qualcomm Snapdragon 778+-chipsetet. Den förväntas ha en 6,55-tums skärm och erbjuda en dubbel bakre kamera med 50 megapixel.

Evenemanget Nothing Phone (1) kommer att äga rum den 12 juli, men för tillfället kan du läsa allt om enheten i vår funktion Allt du behöver veta.

