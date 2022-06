Ingenting telefon (1) får en ordentlig designvisning: Detta är inte längre en retelse

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Nothing har under den senaste veckan delat med sig av glimtar av den kommande Nothing-telefonen (1), som lanseras den 12 juli.

Nu har företaget gett oss en riktig full avslöjande av telefonens baksida, vilket ger oss en närmare titt på den design som Carl Pei har drivit igenom.

Fet. Varmt. Full av själ.



En återgång till instinkt.



Detta är telefon (1).



Lyssna på den 12 juli för att höra allt om den: https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/5XUbvo8dwwZ- Nothing (@nothing) June 15, 2022

Nothing budskap under det senaste året har varit att tekniken har blivit gammalmodig. Allt är likadant och upplevelserna är tråkiga. Även om Carl Pei - grundare av Nothing - berömmer Apple och Samsung för vad de har gjort, ser han Nothing som ett företag som bygger ett konkurrerande ekosystem.

Vi hörde tidigt att Nothing-telefonen (1) skulle innehålla en viss genomskinlighet. Det ger en annan design till telefonens baksida, men det är inte den typ av genomskinlighet som vissa kanske hade förväntat sig. Istället för att kunna se komponenter genom telefonens baksida (som vi har sett från HTC eller Xiaomi tidigare) ger det olika texturer till designen.

Det gör att telefonen ser unik ut, men som vi har sagt tidigare påminner de där kameralinserna och telefonens platta ram oss om iPhone. Kanske är det ingen tillfällighet: att designen väcker minnen av den enhet man försöker konkurrera med är kanske en bra sak.

Du kan också spåra de linjer som ursprungligen avslöjades vid det första tillkännagivandet av telefonen, men vi har inte sett om det finns en funktion för dessa element.

Centralt i designen är den induktiva laddningsslingan på baksidan (för den trådlösa laddningen) och det finns något underbart nördigt över designen. Hittills har vi bara sett den i vitt och vi vet inte om den även kommer att dyka upp i svart.

Exakt vad mer som kommer att avslöjas under den kommande månaden återstår att se, men vi hoppas att Ingenting lämnar något till lanseringsdagen.

Skriva av Chris Hall.