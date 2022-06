Nothing phone (1) kan komma att se ut som en genomskinlig iPhone.

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Nu när Nothing har tillkännagivit lanseringsdatumet för Nothing phone (1) verkar företaget ha gått in i full hype-mode.

Den senaste bilden, som delats på sociala kanaler, verkar visa ett par fåglar. Men det är vad de sitter på som är viktigt och vi kan bara anta att det är den första riktiga titten på Nothing-telefonen (1).

Det som sticker ut mest är enhetens platta kant. Det där paret av silver och vitt på baksidan påminner mycket om iPhone, antingen iPhone 4/5 som alla älskade, eller den nyare iPhone 12/13.

Sedan finns det den krökta kameralinsen i det övre vänstra hörnet, men det finns helt klart en del andra designelement på resten av telefonen.

Vi förväntar oss en viss genomskinlighet på baksidan av den här telefonen när den lanseras. Det har bekräftats, vilket skapar ett designtema som passar in i Nothing ear (1) och när man tittar närmare på bilden ser det ut som om det finns en viss textur på telefonens baksida som passar in i den texturerade yta som finns i ear (1) -fodralet.

Utöver det kan vi förstås inte se mycket mer om hur den här telefonen kan komma att se ut, förutom att det verkar som om det kommer att finnas en vit version. Vi gissar att det kommer att finnas en svart version också.

När det gäller fågel-temat vet vi inte riktigt vad vi ska tro om det. Vi har dessa blå parakiter (mer allmänt kallade budgie i Storbritannien) här, och i det tidigare tillkännagivandet av evenemanget användes bilder av ryggen på en fågel, som ser ut som en eklekuspapegoja.

Med tanke på att vi just har föreslagit att det skulle kunna se ut som en genomskinlig iPhone, är det kanske det andra draget hos papegojor - mimik - som det handlar om, eller så handlar det kanske om smuggling av papegojor?

Allt kommer att avslöjas den 12 juli och vi är säkra på att det kommer att bli mycket mer teasing, och förmodligen fler fåglar också.

Skriva av Chris Hall.