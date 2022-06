Läckan avslöjar displayspecifikationer för Nothing phone (1)

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Ingenting tillkännagav i mars 2022 att man hade planer på att lansera en smartphone och vi har sett ett antal läckor och teasningar sedan dess. Den senaste läckan ger oss några detaljer om skärmen, tillsammans med ett koncept av hur enheten kan se ut framifrån.

TechDroider twittrade och hävdade att Nothing-telefonen (1) kommer att komma med en 6,55-tums OLED-skärm med en Full HD+ (2400 x 1080) upplösning och det sägs att skärmen kommer att vara platt utan hak. Konceptbilden som åtföljer uppgifterna visar en enhet som skulle kunna misstas för de flesta andra Android-smartphones på marknaden, med en hålkamera centralt placerad i toppen.

[EXKLUSIV] Nothing Phone 1 Display Specs



- 6.55" OLED Display

- 1080 x 2400

- Flat Edges | No Chin pic.twitter.com/Wm1U5gFLFc- TechDroider (@techdroider) June 5, 2022

Inget annat avslöjades i TechDroiders tweet, även om tidigare läckor och informationsfragment från företaget har antytt att baksidan av Nothing-telefonen (1) skulle kunna vara genomskinlig, vilket avslöjar hårdvaran. Företaget har bekräftat att ramen kommer att vara tillverkad av återvunnen aluminium.

Nothing bekräftade också att man kommer att samarbeta med Qualcomm, även om det för närvarande inte är känt om man kommer att välja företagets Snapdragon 7 Gen 1 eller Snapdragon 8 Gen 1-chipset. Den kommer också att erbjuda trådlös laddning och köra på Nothing OS, som inte kommer att duplicera Google-appar.

Än så länge är inget lanseringsdatum för Nothing Phone 1 bekräftat, även om det har ryktats om den 21 juli. Du kan läsa vår Nothing Phone 1 ryktessammanställning under tiden.

Skriva av Britta O'Boyle. Redigering av Chris Hall.