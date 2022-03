Så här ser Nothing OS ut och du kommer att kunna testa det själv i april

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Nothing tillkännagav att de planerar att lansera en smartphone som heter Nothing phone (1) vid sitt The Truth-evenemang den 23 mars 2022.

Telefonen kommer att drivas av Qualcomm och köra Android, men ingenting säger att den kommer att ha Nothing OS. På tal om Nothing OS sa grundaren Carl Pei att det är designat för att fungera sömlöst med Nothing-produkter och vissa andra produkter från världsledande varumärken, tack vare dess öppna karaktär.

Den är designad för att vara enkel och ren och för de som har följt Carl Peis historia kan vi inte låta bli att tro att det kommer att bli som de första dagarna av Oxygen OS på OnePlus-enheter.

Även om det inte finns någon tidslinje för när Nothing-telefonen (1) kommer att starta, har vi några skärmar som visar hur Nothing OS kommer att se ut.

Nothing

Även om vi för närvarande bara har några hemskärms- och låsskärmsbilder - och inspelaresappen - är det tydligt att detta i stort sett lager Android. Statusikonerna längst upp har inte ändrats, de runda ikonerna och Googles sökfält ser precis ut som en Pixel . Pei bekräftade att Nothing inte skulle duplicera Googles appar, men det kommer att arbeta för att optimera Nothing OS och få det att fungera effektivt.

Ingenting har meddelat att du kommer att kunna prova Nothing OS via dess startprogram som det kommer att göra tillgängligt i april via Play Store.

För de som inte vet är startprogrammet startskärmen på en Android-enhet och lätt att installera, så att du kan få en annan känsla på din startskärm och appbricka.

Vi vet för närvarande inte mycket mer än så, men vi kommer att vara säker på att dela nyheterna med dig när de Nothing OS launcher är tillgänglig i Play Butik.

Chris Hall