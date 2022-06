Rykten om Motorola Razr 3 och allt vi vet hittills

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Motorola valde att inte uppdatera sin vikbara Razr-telefon 2021, utan väntade istället till 2022 för att ge oss en drastisk uppdatering. Detta innebär att det har varit ett bra tag sedan vi såg en nyhet i Razr-utbudet och förståeligt nog är Moto-fans spända på att se vad som väntar med den senaste versionen.

Det här är allt vi har hört om Motorola Razr 3, inklusive när den kan komma att släppas, vad den kan erbjuda och hur den kan förbättras jämfört med 2020 års modell.

Juli/augusti 2022 i Kina

Europeisk och global lansering kort därefter

€1,149 / £1,149

Razr 3 väntas lanseras först i Kina och strax därefter på andra marknader. Vi räknar med en kinesisk lansering under juli eller augusti månad 2022.

Den senaste Razr-telefonen lanserades i september 2022, medan den första debuterade i november 2019. Det kan vara möjligt att vi får se ett globalt lanseringsdatum i september för Razr 3 också.

Razr 3 sägs ha ett europeiskt MSRP på 1 149 euro - det är betydligt billigare än Razr 5G, som lanserades för 1 399 euro. I Storbritannien hade Razr 5G också ett pris på 1 399 pund, så vi kan förvänta oss en växelkurs på 1:1 även här, vilket ger ett brittiskt pris på 1 149 pund.

Inget hak

Fingeravtryckssensor på strömknappen

Finns endast i Quartz Black till en början

Designen har ändrats ganska mycket sedan förra generationen. Den avviker från det klassiska retroutseendet och liknar mer den populära Samsung Galaxy Z Flip 3.

Den utmärkande hakan har tagits bort, vilket gör att den inre displayen kan sträcka sig över hela enhetens längd.

Fingeravtryckssensorn har också flyttats och sitter nu på strömknappen. På den senaste telefonen var den placerad på baksidan, medan den ursprungliga Razr placerade den på hakan. Enligt vår erfarenhet var ingendera placeringen idealisk, så detta kan visa sig vara en mycket bekvämare placering.

Razr 3 kommer endast att finnas tillgänglig i Quartz Black vid lanseringen, men det kan hända att vi får se andra färger senare. Vissa rykten sa att det skulle finnas en blå variant, så vi skulle inte bli förvånade om vi ser en sådan dyka upp vid ett senare tillfälle.

6,7-tums vikbar skärm

FHD+-upplösning

3-tums extern skärm

Skärmstorlekarna har ökat på Razr 3, både för den interna skärmen och den externa.

Försörjningskedjeanalytikern Ross Young menar att Razr 3 kommer att ha en 6,7-tums vikbar skärm, vilket är en ökning från 6,2 tum på Razr 5G.

Den externa skärmen kommer att vara 3 tum, istället för 2,7 tum på föregångaren.

Eftersom nästa Motorola Razr-bild har läckt ut kan jag säga att den kommer att ha en 6,7-tums vikbar skärm i stället för 6,2-tums på Razr 5G. Den kommer att tillverkas av China Star. Displayen kommer att expandera från 2,7" till ~3" - Ross Young (@DSCCRoss) May 13, 2022

Den interna skärmen tros ha en FHD+-upplösning och den kommer att ha ett hålslaget kamerauttag, snarare än den stora notch som finns på Razr 5G.

Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB RAM

512 GB lagringsutrymme

Ryktena pekar på att Razr 3 kommer att köras med den senaste och bästa Snapdragon 8+ Gen 1-processorn, tillsammans med 12 GB RAM och 512 GB lagringsutrymme.

Vi kan få se flera varianter, kanske en Snapdragon 8 Gen 1-modell med 8 GB RAM och 256 GB lagring, även om det råder viss osäkerhet här.

Hur som helst är det trevligt att vi kommer att få se riktiga flaggskeppsspecifikationer på den nya Razr eftersom processorn i mellanklass var en smärtpunkt på tidigare modeller.

50MP f1.8 primär kamera

13 MP vidvinkel

32MP selfiekamera med hål i självbild

När det gäller kameror förväntar vi oss en 50MP huvudkamera med en f1.8-bländare, denna ska kompletteras med en 13MP vidvinkel.

Selfiekameran förväntas vara 32MP, och som vi nämnde kommer det att vara en hål-stansad design, snarare än en notch.

Kameran på tidigare modeller var en annan svag punkt, så vi hoppas att Motorola tar ett steg framåt med den här generationen. Vi kommer åtminstone att få en extra lins, eftersom Razr 5G bara hade en ensam snapper.

Det här är allt vi hittills har hört om Motorola Razr 3.

Förmodligen kommer Razr 3 att säljas för 1 149 euro i Europa - en betydande minskning jämfört med föregångarens 1 339 euro i prislista. Den kommer endast att finnas tillgänglig i Quartz BLack vid lanseringen.

I sin teaser - som delades på Weibo av dess general manager - har affischen ett enkelt budskap "Hello Moto, hello Snapdragon 8+", med vad som ser ut som silhuetten av en vikbar smartphone under den.

Ross Young, en känd analytiker inom displayindustrin, säger att vi kan förvänta oss att båda skärmarna på Razr kommer att öka i storlek, och att den inre skärmen nu kommer att matcha den som finns på Samsung Galaxy Z Flip 3.

Ett par bilder har dykt upp som visar vad som ser ut som nästa Motorola Razr-telefon.

I ett inlägg på den sociala mediesajten Weibo delade en av företagets chefer med sig av att företaget har för avsikt att lansera fler Moto-telefoner med 512 GB lagringsutrymme i år, och nämnde särskilt vikbara enheter.

En berättelse från XDA-utvecklare avslöjar att nästa Razr kan ha flaggskeppets processorkraft.

Motorola arbetar på en Motorola Razr 3, vilket bekräftas av en Lenovo-chef Chen Jin på den kinesiska sociala medieplattformen Weibo.

Skriva av Luke Baker.