Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Motorola har presenterat en ny telefon med Snapdragon 8+ Gen 1-processorn som nyligen tillkännagavs av Qualcomm, och det verkar som om Motorola kan ha tagit till sig av kritiken mot sitt processorval för nästa version av Razr flexible-smartphonen.

I sin teaser - som delades på Weibo av företagets general manager - har affischen ett enkelt budskap "Hello Moto, hello Snapdragon 8+", med vad som ser ut som silhuetten av en vikbar smartphone under den.

Med sina senaste versioner av Razr har Motorola fått rättvis kritik för sitt beslut att använda processorer i mellanklassen.

Den nuvarande Razr 5G drivs till exempel av Snapdragon 765 som - även om den är helt okej som chipset - inte riktigt når upp till de hastighets- och prestandanivåer som erbjuds av 8-serien.

Det är ett område där Samsung har varit mer konkurrenskraftig, där Galaxy Z Flip 3 använder de mest kraftfulla processorer som fanns tillgängliga vid lanseringstillfället. Och detta i en telefon som vid lanseringen kostade mindre än den underdrivna Razr 5G.

Nu verkar det som om Motorola är redo att ta sig an Flip på allvar och vill erbjuda en mer konkurrenskraftig telefon.

När det gäller andra detaljer är ingenting bekräftat ännu, men rykten har antytt att Razr 3 kommer att levereras med större skärmar - på insidan och på locket - samt upp till 512 GB lagringsutrymme.

Av allt att döma verkar det som om Motorola går "all in" med nästa vikbara, och det gör det till en mycket spännande enhet för 2022. Låt oss hoppas att ryktena visar sig vara sanna.

Skriva av Cam Bunton.