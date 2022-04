Moto G62 och G82 5G kommer snart, enligt en läcka

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Motorola väntas tillkännage ett antal tillägg till sin ständigt växande portfölj av Moto-smartphones under de närmaste veckorna, med tal om nya Moto G-modeller och Moto Edge.

Moto G62 5G har dykt upp på Wi-Fi Alliance-databasen som avslöjar ett par specifikationer för enheten, bland annat stöd för dualband Wi-Fi och Android 12 out of the box.

Samtidigt har Moto G82 5G setts på Thailands NBTC-certifieringswebbplats, vilket bekräftar dess namn samt 5G- och LTE-varianter.

Även om ingen av notiserna avslöjar mycket mer om de två enheterna har det funnits ett par tidigare rykten som gett oss en uppfattning om vad vi kan förvänta oss. Moto G62 5G sägs komma med en huvudkamera på 50 megapixel, tillsammans med två ytterligare sensorer på baksidan och den förväntas ha en Full HD+-skärm, även om storleken inte har läckt ut.

Andra specifikationer för Moto G62 5G sägs innefatta ett batteri på 6000 mAh, 33W laddning, 8 GB RAM och en sidomonterad fingeravtryckssensor. Skärmen förväntas också erbjuda en uppdateringsfrekvens på 90 Hz eller 120 Hz.

Moto G82 5G sägs under tiden komma med ett 5000mAh-batteri, köras med Snapdragon 695-processorn och har 8 GB RAM.

Än så länge är ingenting officiellt, men vi kommer att ge dig alla officiella detaljer när vi hör mer.

Dessa 3 fodral kommer att hålla din iPhone 13 smal, skyddad och ser fantastisk ut Förbi Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Du kan få alla möjliga stilar och skyddsnivåer från Pitakas fodral.

Skriva av Britta O'Boyle.