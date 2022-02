Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Lenovo-ägda Motorola släppte först Moto G Stylus -smarttelefonen för två år sedan specifikt för att konkurrera med Samsung Galaxy Note -serien till ett mycket mer överkomligt pris. Nu introducerar företaget Moto Edge Plus som sin senaste stylustelefon. Det fungerar med Motorolas Smart Stylus , men det finns några varningar.

Från 1 000 $ i USA (eller 900 $ med en tidsbegränsad rabatt) erbjuder Moto Edge Plus inbyggt stöd för stylus. Om du vill använda den med Motos Smart Stylus är det ett tillval som levereras med ett folioskydd. Moto Edge Plus har inte heller inbyggd styluslagring - så för att ladda om pennan använder du telefonens 5-watts omvända trådlösa laddning.



Edge Plus kör Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1-chip , har en 6,7-tums 2400 x 1080 OLED-skärm med en 144Hz uppdateringsfrekvens och erbjuder 15-watts trådlös Qi-laddning och dubbla stereohögtalare med stöd för Dolby Atmos. Basmodellen har 8 GB RAM, 128 GB lagringsutrymme och ett 4 800 mAh batteri. Vill du ha mer kapacitet kan du få telefonen med upp till 12 GB RAM och 512 GB lagringsutrymme. Motorola har också förbundit sig till två års Android OS-uppgraderingar och tre år med säkerhetsuppdateringar varannan månad.

För kameror har Moto Edge Plus en 50-megapixel huvudkamera och en 50-megapixel ultrabred kamera som kan göra makrofotografering. Den tredje bakre kameran är bara en 2-megapixel djupsensor. Men det finns en 60-megapixel selfiekamera på luren. Telefonens bakre kameror kan även användas som webbkameror under videosamtal när de är anslutna till en närliggande PC.

Motorola hävdar att Edge Plus är den första telefonen som stöder Qualcomms Snapdragon Spaces VR-plattform när den paras ihop med Lenovos A3 Think Reality smarta glasögon . Telefonen stöder även Motorolas Ready For-plattform, som gör att telefonen kan anslutas till en närliggande TV eller bildskärm för att ge ett skrivbordsliknande användargränssnitt ungefär som Samsungs Dex-läge.

Dessa 3 fodral kommer att hålla din iPhone 13 smal, skyddad och ser fantastisk ut Förbi Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Du kan få alla möjliga stilar och skyddsnivåer från Pitakas fodral.

Den har Thinkshield-säkerhetsplattformen för att skydda känslig data också.

Motorola sa att Edge Plus kommer att finnas tillgänglig snart, men det har inte meddelat något exakt releasedatum. Telefonen kommer att säljas olåst från Motorola och utvalda amerikanska butiker och operatörer.

Skriva av Maggie Tillman.