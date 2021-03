Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Microsofts avancerade dubbla skärmtelefon, Surface Duo , beräknas uppdateras årligen. Och enligt en ny rapport kan andra generationens Android-telefon lanseras om några månader.

Windows Latest har hävdat att företaget redan arbetar med en uppdaterad modell. Med hänvisning till namngivna källor som är bekanta med utvecklingen hävdade rapporten att Surface Duo 2 har varit på gång sedan andra hälften av 2020 och den är planerad att lanseras hösten 2021.

Tänk på att Microsoft tänker planera en ny Surface Laptop 4 för april och en Surface Pro 8 för hösten.

Surface Duo 2 kommer sannolikt att erbjuda en snabbare processor, 5G, en förbättrad kamera och en översyn av programvaruupplevelse och kameraapp. Microsoft lägger till fler ingenjörer i Surface Duo 2-teamet, och flera jobbannonser tyder på att de vill " leverera en mobil användarupplevelse " som ger det bästa av Microsoft till Android.

Microsoft bidrar till och med enligt uppgift till utvecklingen av Android. Det har testat ett nytt API "Obscured Regions" som lägger till information om regioner på skärmen som kan döljas av andra uppgifter eller användargränssnittet.

Lite annat är känt om Surface Duo 2 just nu, men kolla in vår guide om Surface Duo för mer information under tiden.

Skriva av Maggie Tillman.